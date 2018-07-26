الفتن فوق الفتن

lakhdarrr
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سعى الملك الفرنسي هنري الرابع إلى القضاء على الفتن الكاثوليكية والبروتستانتية في فرنسا، وإصداره لمرسوم نانت في سنة 1598م بعد مفاوضات طويلة مع زعمائهم، ووضعه أسس التعايش السلمي بين الكاثوليك والبروتستانت في فرنسا، وما نتج عن ذلك من حملة دعائية كاثوليكية شَعواء ضده، انتهت بمقتله على يد متعصب كاثوليكي.
علاقة هنري الرابع ملك فرنسا بالتجار الأندلس
وكان هنري الرابع زعيمًا للهيجونت البروتستانت وقت إمارته على ولاية بيارن الفرنسية الجنوبية، ولكنه تحول إلى المذهب الكاثوليكي حين اعتلى عرش فرنسا، وكان يسعى إلى التحالف مع المسلمين المورسكيين في الأندلس ضد إسبانيا الكاثوليكية أيام إمارته على بيارن، وكذلك بعد توليه عرش فرنسا، وهو ما جعل الإمبراطورية الإسبانية تنظر إلى علاقته بتجار الأندلس بتخوف أكبر؛ إذ أصبحت سياسة لدولة مجاورة ومنافسة، لا مجرد إمارة صغيرة.
ففي سنتي 1592م، 1593م لجأ أنطونيو بيريز أحد زعماء المورسكيين الأراجونيين إلى فرنسا، وحصل على وعد بالمساندة من أمير بيارن هنري دي بوربون - الذي أصبح فيما بعد هنري الرابع ملك فرنسا - في حال ثورة تجار الأندلس، مقابل مساندتهم له إن غزا أراجون، مما جعل الرعب ينتشر في إسبانيا بعد وصول تلك الأنباء.
وفي سنة 1602م، فكر الهيجونت في مساعدة مسلمي أراغون على الثورة، فأرسل دوق دي لافورس حاكم البيارن الفرنسية رسولًا اسمه سانسيستبان إلى بلنسية؛ للاتصال بفرنسي يسكنها اسمه مرتين دي إيريوندو، بصفته وسيطًا بين الهيجونت و تجار أالأندلس، وشكل تجار الأندلس لجنة مكونة من خمسة ممثلين؛ لتمثيلهم في المفاوضة مع الفرنسيين، بهدف التجهيز لثورة مورسكية شاملة.
ثم أرسلت اللجنة أحد أفرادها - وهو ميغيل بن الأمين - إلى الملك الفرنسي هنري الرابع، وأخذ ابن الأمين معه للملك الفرنسي تقريرًا، يشتكي فيه تجار الأندلس من سوء معاملة محاكم التفتيش، التي تُضاعف ضرائبها على تجار الأندلس بأخذ ريالين من كل رب بيت، وتستولي على أموالهم.
وبَيَّن التقرير ضعف الوجود العسكري الإسباني في مملكة بلنسية، وسهولة تنظيم ثورة إسلامية شاملة بكل سرية؛ لقلة الوجود النصراني في القرى الإسلامية، وأكد المورسكيون في تقريرهم المرفوع إلى الملك الفرنسي، أنه إذا وصلت البحرية الفرنسية إلى مرفأ دانية، وزَوَّدت تجار الأندلس بالسلاح، فسيمكنهم تسليح 60 ألف رجل، ويصبح بذلك تحرير بلنسية من الإسبان شيئًا مؤكدًا، كما أكدوا في التقرير مقدرتهم على تسليح 40 ألف رجل من مسلمي أراجون القديمة، وأكد التقرير أنه في حالة إبحار أسطول فرنسي إليهم، فلن يجد الفرنسيون مساندة من المسلمين فقط، بل حتى من اليهود، والبروتستانت، والكاثوليك غير الراضين على الأوضاع.
ثم عاد ميغيل بن الأمين من فرنسا بعد انتهاء مهمته، مصحوبًا برسول من دوق دي لافورس، اسمه دي بانيسو، وتوجها إلى بلنسية مختفين في زي تاجرين، ثم عقد زعماء تجار الأندلس في ديسمبر عام 1605م اجتماعًا في بلدة توغة، حضره 66 ممثلًا عنهم، وعشرة جزائريين، وميغيل بن الأمين، ودي بانيسو رسول الدوق دي لافورس حاكم ولاية البيارن الفرنسية.
انتخب تجار الأندلس في ذلك الاجتماع لويس عسكر رئيسًا عليهم، وهو مسلم من بلدة الأقواس بمملكة بلنسية، وخططوا للثورة يوم الخميس المُقَدَّس من سنة 1605م؛ حيث يثور عشرة آلاف مسلم، يساندهم الفرنسيون المقيمون في بلنسية؛ فيحرقون الكنائس، ويستولون على مدينة بلنسية، وتصل في نفس الوقت أربع سفن فرنسية إلى ميناء الغراو، مُحَمَّلة في الظاهر بالقمح، وفي الحقيقة بالأسلحة للثوار، فإذا سقطت مدينة بلنسية في أيدي الثوار، سهل عليهم إسقاط باقي مملكتها، ثم الاستيلاء على إسبانيا كلها.
هذا هو المخطط الذي تم الاتفاق عليه، ورجع به دي بانيسو إلى فرنسا، لكن أحد المشتركين في الاجتماع أوصل الخبر إلى السلطات الإسبانية، فقبضت على أكثر زعماء تجار الأندلس الذين حضروا الاجتماع، وعذبتهم حتى اعترفوا، ثم أعدمتهم.
وكانت فرنسا قد طلبت من ملكة إنجلترا إيزابيلا مساندتها في غزو إسبانيا، وتم التخطيط أن تقوم إنجلترا بالهجوم البحري على جِلِّيِقِيَّة بشمال غرب إسبانيا، في حين يثور مسلمو بلنسية وأراجون القديمة على إسبانيا من الداخل، وتقوم فرنسا في نفس الوقت بغزو إسبانيا عبر الحدود المشتركة بحجة حمايتهم.
ولكن الملكة إيزابيلا توفيت في سنة 1603م، وآل العرش إلى الملك جاكوب (يعقوب) الأول، فقام بتوقيع معاهدة صداقة مع إسبانيا، وقَدَّم للملك الإسباني فيليب الثالث جميع الوثائق الخاصة بعلاقة إنجلترا مع المسلمين البلنسيين الذين يجهزون للثورة بالاتفاق مع فرنسا، كعلامة على حُسن نِيَّته في مَدِّ حبال الوُدِّ بين المملكتين.
وفي سنة 1605م اكتشف ديوان التفتيش تخطيطًا لثورة المسلمين في مملكتي بلنسية، وأراجون القديمة، يتزامن مع إنزال فرنسي على سواحل مملكة بلنسية، واتفق سفراء تجار الأندلس على موعد الثورة مع بانيسو سفير دوق دولا فورس حاكم ولاية بيارن لديهم، واكتشف الراهب بليدة المؤامرة، فبَلَّغ عنها، فقبضت الدولة على عدد كبير من زعماء تجار الأندلس، فاتهمتهم بالتآمر، وأعدمتهم شنقًا، ثم أصدر نائب الملك على بلنسية الأمر بالقبض على كل تاجر أندلسي يحاول الخروج منها برًّا أو بحرًا.
ويبدو أن هنري الرابع لم يكن جادًا في مساعدة مسلمي بلنسية على الثورة، بل أراد فقط الاحتفاظ بعلاقته معهم في حالة قيام حرب بينه وبين إسبانيا، أما الدولة الإسبانية؛ فقد كانت تأخذ تلك التهديدات مأخذ الجد.
تجار الأندلس المنفيون إلى فرنسا بعد الطرد النهائي:
أخرجت الحكومة الإسبانية من أرضها في الفترة ما بين سنتي 1609 م و 1614 م حوالي 327 ألف تاجر أندلسي، استقر العدد الأكبر منهم في المغرب، والجزائر، وتونس، وانتقل آخرون إلى فرنسا، ومنها إلى البلاد الإسلامية، كما انتقل البعض الآخر، إما مباشرة أو عبر فرنسا، إلى موانىء الدولة العثمانية، ويمكن تقدير عدد الأندلسيين الذين تركوا إسبانيا عن طريق فرنسا بحوالي 50 ألف تاجر أندلسي على أقل تقدير، وقدرهم البعض بنحو 4000 عائلة، وقُدِّر التجار الأندلسيون النازحون من أراجون الإسبانية إلى ولاية نافار الفرنسية بنحو 25 ألف، كما دخل فرنسا من قشتالة نحو 17 ألف مورسكي.
وقد استقبلهم الفرنسيون أول الأمر استقبالاً حسناً، وسمح لهم هنري الرابع ملك فرنسا في فبراير سنة 1610 م بالمكوث فيها، شريطة اعتناق الدين الكاثوليكي، والإخلاص له، وعندما تكاثرت أعداد الوافدين منهم، وهم على ما هم عليه من الفقر، والتعب، والمرض، أخذ الأهالي الفرنسيون يشتكون إلى الملك من وجودهم، فأمر الملك في 25/ 4 / 1610 م مدن جنوب فرنسا بتوجيه اللاجئين الأندلسيين إلى الموانئ المجاورة؛ لإبحارهم خارج البلاد وقد ذكر المؤرخ الأوروبي لين بول أن ملك فرنسا قد قابل تجار الأندلس المنفيين بفتور، لكنه وجد فيهم أدوات مفيدة لمكائده ضد إسبانيا.
وزادت معاملة اللاجئين الأندلسيين المقيمين في فرنسا سوءًا بعد وفاة الملك هنري الرابع في مايو سنة 1610 م، فقررت بلديتا تولوز، وبايون إقفال الحدود عنهم، وهدد برلمان اللانكدوق بتعذيب من يرفض منهم الخروج من فرنسا، ومنعت مقاطعة البروفانس عبورهم نهر الرون.
ولم يزد معظم التجار الأندلسيين الذين دخلوا فرنسا على عبورها إلى بلدان أخرى، معظمها إسلامية، ولم يبق بفرنسا سوى ألف تاجر أندلسي تقريبًا،
وكان معظم التجار الأندلسيين الذين دخلوا فرنسا من مملكتي بلنسية وأراغون القديمة، ومنهم من توجه بعد وصوله الأراضي العثمانية إلى بلاد الشام.[
علاقة هنري الرابع ملك فرنسا بالتجار الأندلس
وكان هنري الرابع زعيمًا للهيجونت البروتستانت وقت إمارته على ولاية بيارن الفرنسية الجنوبية، ولكنه تحول إلى المذهب الكاثوليكي حين اعتلى عرش فرنسا، وكان يسعى إلى التحالف مع المسلمين المورسكيين في الأندلس ضد إسبانيا الكاثوليكية أيام إمارته على بيارن، وكذلك بعد توليه عرش فرنسا، وهو ما جعل الإمبراطورية الإسبانية تنظر إلى علاقته بتجار الأندلس بتخوف أكبر؛ إذ أصبحت سياسة لدولة مجاورة ومنافسة، لا مجرد إمارة صغيرة.
ففي سنتي 1592م، 1593م لجأ أنطونيو بيريز أحد زعماء المورسكيين الأراجونيين إلى فرنسا، وحصل على وعد بالمساندة من أمير بيارن هنري دي بوربون - الذي أصبح فيما بعد هنري الرابع ملك فرنسا - في حال ثورة تجار الأندلس، مقابل مساندتهم له إن غزا أراجون، مما جعل الرعب ينتشر في إسبانيا بعد وصول تلك الأنباء.
وفي سنة 1602م، فكر الهيجونت في مساعدة مسلمي أراغون على الثورة، فأرسل دوق دي لافورس حاكم البيارن الفرنسية رسولًا اسمه سانسيستبان إلى بلنسية؛ للاتصال بفرنسي يسكنها اسمه مرتين دي إيريوندو، بصفته وسيطًا بين الهيجونت و تجار أالأندلس، وشكل تجار الأندلس لجنة مكونة من خمسة ممثلين؛ لتمثيلهم في المفاوضة مع الفرنسيين، بهدف التجهيز لثورة مورسكية شاملة.
ثم أرسلت اللجنة أحد أفرادها - وهو ميغيل بن الأمين - إلى الملك الفرنسي هنري الرابع، وأخذ ابن الأمين معه للملك الفرنسي تقريرًا، يشتكي فيه تجار الأندلس من سوء معاملة محاكم التفتيش، التي تُضاعف ضرائبها على تجار الأندلس بأخذ ريالين من كل رب بيت، وتستولي على أموالهم.
وبَيَّن التقرير ضعف الوجود العسكري الإسباني في مملكة بلنسية، وسهولة تنظيم ثورة إسلامية شاملة بكل سرية؛ لقلة الوجود النصراني في القرى الإسلامية، وأكد المورسكيون في تقريرهم المرفوع إلى الملك الفرنسي، أنه إذا وصلت البحرية الفرنسية إلى مرفأ دانية، وزَوَّدت تجار الأندلس بالسلاح، فسيمكنهم تسليح 60 ألف رجل، ويصبح بذلك تحرير بلنسية من الإسبان شيئًا مؤكدًا، كما أكدوا في التقرير مقدرتهم على تسليح 40 ألف رجل من مسلمي أراجون القديمة، وأكد التقرير أنه في حالة إبحار أسطول فرنسي إليهم، فلن يجد الفرنسيون مساندة من المسلمين فقط، بل حتى من اليهود، والبروتستانت، والكاثوليك غير الراضين على الأوضاع.
ثم عاد ميغيل بن الأمين من فرنسا بعد انتهاء مهمته، مصحوبًا برسول من دوق دي لافورس، اسمه دي بانيسو، وتوجها إلى بلنسية مختفين في زي تاجرين، ثم عقد زعماء تجار الأندلس في ديسمبر عام 1605م اجتماعًا في بلدة توغة، حضره 66 ممثلًا عنهم، وعشرة جزائريين، وميغيل بن الأمين، ودي بانيسو رسول الدوق دي لافورس حاكم ولاية البيارن الفرنسية.
انتخب تجار الأندلس في ذلك الاجتماع لويس عسكر رئيسًا عليهم، وهو مسلم من بلدة الأقواس بمملكة بلنسية، وخططوا للثورة يوم الخميس المُقَدَّس من سنة 1605م؛ حيث يثور عشرة آلاف مسلم، يساندهم الفرنسيون المقيمون في بلنسية؛ فيحرقون الكنائس، ويستولون على مدينة بلنسية، وتصل في نفس الوقت أربع سفن فرنسية إلى ميناء الغراو، مُحَمَّلة في الظاهر بالقمح، وفي الحقيقة بالأسلحة للثوار، فإذا سقطت مدينة بلنسية في أيدي الثوار، سهل عليهم إسقاط باقي مملكتها، ثم الاستيلاء على إسبانيا كلها.
هذا هو المخطط الذي تم الاتفاق عليه، ورجع به دي بانيسو إلى فرنسا، لكن أحد المشتركين في الاجتماع أوصل الخبر إلى السلطات الإسبانية، فقبضت على أكثر زعماء تجار الأندلس الذين حضروا الاجتماع، وعذبتهم حتى اعترفوا، ثم أعدمتهم.
وكانت فرنسا قد طلبت من ملكة إنجلترا إيزابيلا مساندتها في غزو إسبانيا، وتم التخطيط أن تقوم إنجلترا بالهجوم البحري على جِلِّيِقِيَّة بشمال غرب إسبانيا، في حين يثور مسلمو بلنسية وأراجون القديمة على إسبانيا من الداخل، وتقوم فرنسا في نفس الوقت بغزو إسبانيا عبر الحدود المشتركة بحجة حمايتهم.
ولكن الملكة إيزابيلا توفيت في سنة 1603م، وآل العرش إلى الملك جاكوب (يعقوب) الأول، فقام بتوقيع معاهدة صداقة مع إسبانيا، وقَدَّم للملك الإسباني فيليب الثالث جميع الوثائق الخاصة بعلاقة إنجلترا مع المسلمين البلنسيين الذين يجهزون للثورة بالاتفاق مع فرنسا، كعلامة على حُسن نِيَّته في مَدِّ حبال الوُدِّ بين المملكتين.
وفي سنة 1605م اكتشف ديوان التفتيش تخطيطًا لثورة المسلمين في مملكتي بلنسية، وأراجون القديمة، يتزامن مع إنزال فرنسي على سواحل مملكة بلنسية، واتفق سفراء تجار الأندلس على موعد الثورة مع بانيسو سفير دوق دولا فورس حاكم ولاية بيارن لديهم، واكتشف الراهب بليدة المؤامرة، فبَلَّغ عنها، فقبضت الدولة على عدد كبير من زعماء تجار الأندلس، فاتهمتهم بالتآمر، وأعدمتهم شنقًا، ثم أصدر نائب الملك على بلنسية الأمر بالقبض على كل تاجر أندلسي يحاول الخروج منها برًّا أو بحرًا.
ويبدو أن هنري الرابع لم يكن جادًا في مساعدة مسلمي بلنسية على الثورة، بل أراد فقط الاحتفاظ بعلاقته معهم في حالة قيام حرب بينه وبين إسبانيا، أما الدولة الإسبانية؛ فقد كانت تأخذ تلك التهديدات مأخذ الجد.
تجار الأندلس المنفيون إلى فرنسا بعد الطرد النهائي:
أخرجت الحكومة الإسبانية من أرضها في الفترة ما بين سنتي 1609 م و 1614 م حوالي 327 ألف تاجر أندلسي، استقر العدد الأكبر منهم في المغرب، والجزائر، وتونس، وانتقل آخرون إلى فرنسا، ومنها إلى البلاد الإسلامية، كما انتقل البعض الآخر، إما مباشرة أو عبر فرنسا، إلى موانىء الدولة العثمانية، ويمكن تقدير عدد الأندلسيين الذين تركوا إسبانيا عن طريق فرنسا بحوالي 50 ألف تاجر أندلسي على أقل تقدير، وقدرهم البعض بنحو 4000 عائلة، وقُدِّر التجار الأندلسيون النازحون من أراجون الإسبانية إلى ولاية نافار الفرنسية بنحو 25 ألف، كما دخل فرنسا من قشتالة نحو 17 ألف مورسكي.
وقد استقبلهم الفرنسيون أول الأمر استقبالاً حسناً، وسمح لهم هنري الرابع ملك فرنسا في فبراير سنة 1610 م بالمكوث فيها، شريطة اعتناق الدين الكاثوليكي، والإخلاص له، وعندما تكاثرت أعداد الوافدين منهم، وهم على ما هم عليه من الفقر، والتعب، والمرض، أخذ الأهالي الفرنسيون يشتكون إلى الملك من وجودهم، فأمر الملك في 25/ 4 / 1610 م مدن جنوب فرنسا بتوجيه اللاجئين الأندلسيين إلى الموانئ المجاورة؛ لإبحارهم خارج البلاد وقد ذكر المؤرخ الأوروبي لين بول أن ملك فرنسا قد قابل تجار الأندلس المنفيين بفتور، لكنه وجد فيهم أدوات مفيدة لمكائده ضد إسبانيا.
وزادت معاملة اللاجئين الأندلسيين المقيمين في فرنسا سوءًا بعد وفاة الملك هنري الرابع في مايو سنة 1610 م، فقررت بلديتا تولوز، وبايون إقفال الحدود عنهم، وهدد برلمان اللانكدوق بتعذيب من يرفض منهم الخروج من فرنسا، ومنعت مقاطعة البروفانس عبورهم نهر الرون.
ولم يزد معظم التجار الأندلسيين الذين دخلوا فرنسا على عبورها إلى بلدان أخرى، معظمها إسلامية، ولم يبق بفرنسا سوى ألف تاجر أندلسي تقريبًا،
وكان معظم التجار الأندلسيين الذين دخلوا فرنسا من مملكتي بلنسية وأراغون القديمة، ومنهم من توجه بعد وصوله الأراضي العثمانية إلى بلاد الشام.[