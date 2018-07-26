اسماء مضحكة

سلام اهل اللمة كيف حالكم اتمنى انكم تكونوا بالف خير

اليوم جبتلكم موضوع عجبني

كل واحد فيكم ياحلوين يقوليلنا اغرب اسم اطلقتوه على اساتذتك

وشكرا مسبقا بحبكم كتير

و اذا تفاعلتم كتير راح جيب مواضيع اجمل يا اجمل بشر انتوا معكم اختكم من الشرق