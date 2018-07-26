اسماء مضحكة

انثى مقهورة

انثى مقهورة

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
2 جويلية 2018
المشاركات
18
الإعجابات
37
النقاط
53
العمر
13
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
سلام اهل اللمة كيف حالكم اتمنى انكم تكونوا بالف خير
اليوم جبتلكم موضوع عجبني
كل واحد فيكم ياحلوين يقوليلنا اغرب اسم اطلقتوه على اساتذتك
وشكرا مسبقا بحبكم كتير
و اذا تفاعلتم كتير راح جيب مواضيع اجمل يا اجمل بشر انتوا معكم اختكم من الشرق
 

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