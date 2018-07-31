استديو نسائي | ستوديو نسائي | استديو الوردة الزهرية النسائي | استديو نسائي الوردة

om nono
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اتصل بنا
٠٥٥١٩٣٨١٣٦
٠٥٣٠٠١١٣٠٠
٠١١٤٦٠٠٣٣١
واتس اب : 0569319621
ايميل: nesrin_tv@icloud.com
فروعنا
فرع العروبه الرياض
حي الورود شارع مساعد العنقري المتفرع من شارع العروبه
فرع البديعه
شارع معاويه ابن ابي سفيان المتفرع من شارع عائشه بجوار مدارس الجيل
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