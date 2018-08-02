اظحك من قلبك

قالك ناس راحو يجوزو الكونكور تع سواقت الكار دخل اللول قالولو كنت في الكار اسخنت واش الدير قالو نفتح الكارو قالو كم كمية الهواء المتقاطرة من النافذة.قالو مانعرفش الخرج سقساوه صحابو قالهم .دخل الثاني قالولو اسخنت وانتا في الكر واش ادير قالهم نحي التريكو قالولو زدة اسخنت قالهم نفتح الكارو م كمية الهواء المتقاطرة من النافذة.قالو مانعرفش..دخل الثالث قالولو اسخنت واش ادير قال نحي تريكو قالولو زدة اسخنت قالهم نحي الديباردور قالولو زدة اسخنت قالهم نحي الصباط قالولو زدة اسخنت قالهم نحي السروال قالولو زدة اسخنت قالهم نحي الشورة بلا جد الكاؤو مانيفاتحو