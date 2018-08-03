نصائح متعلقة بطريقة عمل البيتزا

mohamed1598753
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بعض النصائح المتعلقة بـ طريقة عمل عجينة البيتزا
- لابد من أن نقوم بنخل الدقيق؛ لكي يستطيع الهواء الدخول بين ذراته، وهذه الخطوة مهمة في طريقة عمل عجينة البيتزا؛ لأن الهواء يخرج من الدقيق عندما يكون داخل الأكياس؛ لذلك لابد من أن تنخليه أولًا؛ لأن ذلك سيساعد على انتفاخه.
- يجب استخدام كمية بسيطة من الملح، بقدر رشة فقط، ولا نزيد عن ذلك؛ لأن الإفراط في الملح؛ سيجعل العجين تفسد.
- لا تفردي العجين بالنشابة، فقط استخدمي يديك، وإذا شعرت أنها ليست طرية؛ فاتركيها لبعض الوقت، وبعد ذلك أعيدي فردها، ليس من الضروري أن تكون دائرية الشكل؛ فبعدما تنضج يمكنك تقسيمها كما تريدين