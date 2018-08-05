السلام عليكم ودون اي مقدمات ازف لكم خبري وانا على فراش المستشفى بعد لدغة عقرب جرت لي صبيحة هذا اليوم

ربما سيكون هذا اخر دخول الى اللمة . انا اكتب لكم الموضوع والدموع تهبط من عيني دون ان اعلم

بعد قليل ساخضع لجراحة لكي يعطوني سم العقرب مع بعض الادوية لكنني لم افهم اكثر

الحمد لله استطعت حمل الهاتف وكتابت هذا الموضوع الذي ربما سيكون اخر موضوع لي

قبل خروجي اتمنى لكل من اخطات بشانه ان يسمح لي ومن اخطا معي فهو مسامح

لا تحرمونا من دعائكم سواء عدت او شللت او مت

الى اللقاء