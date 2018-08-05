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فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#1
إنضم
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ذكر
#1
السلام عليكم ودون اي مقدمات ازف لكم خبري وانا على فراش المستشفى بعد لدغة عقرب جرت لي صبيحة هذا اليوم
ربما سيكون هذا اخر دخول الى اللمة . انا اكتب لكم الموضوع والدموع تهبط من عيني دون ان اعلم
بعد قليل ساخضع لجراحة لكي يعطوني سم العقرب مع بعض الادوية لكنني لم افهم اكثر
الحمد لله استطعت حمل الهاتف وكتابت هذا الموضوع الذي ربما سيكون اخر موضوع لي
قبل خروجي اتمنى لكل من اخطات بشانه ان يسمح لي ومن اخطا معي فهو مسامح
لا تحرمونا من دعائكم سواء عدت او شللت او مت
الى اللقاء
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
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المشاركات
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الجنس
ذكر
#3
اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن يشفيك ويمدّك بالصحّة والعافية.
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#5
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,886
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#5
السلام عليكم و رحمة الله
بعيد الشر عليك لملذا تتكلم هكذا.
طهورا ان شاء الله اخي رؤوف
ما يكون غير الخير ان شاء الله
و ان شاء الله سلامات بعد أخذك المصل و الدواء ستتعافى ان شاء الله
نترقب عودة في اقرب وقت
بالشفا عليك أخي.
 
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