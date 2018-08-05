مسابقة خمن السورة واربح تطبيق خاص بك

sissi sozan
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السلام عليكم ادمن
اطلقنا مؤخرا تطبيق مسابقات بطابع ديني اسمه"خمن السورة وعدد آياتها " يحتوي على جائزة لأول من يكمل حل الغازه سيتحصل على تطبيق خاص به منشور لجوجل بلاي بطابع لعبة بفكرته الخاصة سنعمل على تصميمه واطلاقه في اسبوع والمطلوب منكم المشاركة ليستفيد الجميع
تفاصيل التطبيق هي:لعبة "خمن السورة وعدد آياتها" هي لعبة جديدة تختلف عن جميع الألعاب التي تقدم هذا النوع من الألغاز كوصلة وفطحل وكلمات كراش التي لا تضيف شيئا للرصيد اللغوي ولا الفكري للانسان لذلك أنشأنا خمن السورة لتذكير الناس بالسور التي توجد في القرآن الكريم واضفنا عدد الآيات لاأن أغلبنا يحفظ الآيات والسور ولا يحفظ عددها وهذا الأمر له أهمية كبيرة يشابه تلك الأهمية في استيعاب تفسير آيات القرآن وربما له بعد علمي وزمني يوضح ماهية العدد المعين الذي تجتويه كل آية أي أن العدد له تفسير أيضا ولكي لا نطيل عليكم في الشرح اللعبة لها خاصية كلمة السر أي ربط الكلمات وتحتوي على 6 أشواط في كل شوط هناك 10 ألغاز تتدرج درجة صعوبتها من سهل فمتوسط فالأصعب. حجم اللعبة لا يتجاوز 7 ميغا اللعبة متوافقة مع جميع الاجهزة لتحفيز الناس على تحميلها اطلقنا جائزة لأول من يكملها سيحصل على تطبيق لعبة من صنعنا باسمه ووفقا لفكرته الفائز سيتحصل على جائزته من خلال مراسلة على الفيسبوك tecwomen اللعبة مناسبة للأطفال وللكبار رابط تحميل التطبيق :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tecwomen.khmnlswrwddyth
المرجو الاتصال بصفحتنا هده عندما يكمل احد المشاركين التطبيق هدا رابط صفحتنا:The tecwomen
اطلقنا مؤخرا تطبيق مسابقات بطابع ديني اسمه"خمن السورة وعدد آياتها " يحتوي على جائزة لأول من يكمل حل الغازه سيتحصل على تطبيق خاص به منشور لجوجل بلاي بطابع لعبة بفكرته الخاصة سنعمل على تصميمه واطلاقه في اسبوع والمطلوب منكم المشاركة ليستفيد الجميع
تفاصيل التطبيق هي:لعبة "خمن السورة وعدد آياتها" هي لعبة جديدة تختلف عن جميع الألعاب التي تقدم هذا النوع من الألغاز كوصلة وفطحل وكلمات كراش التي لا تضيف شيئا للرصيد اللغوي ولا الفكري للانسان لذلك أنشأنا خمن السورة لتذكير الناس بالسور التي توجد في القرآن الكريم واضفنا عدد الآيات لاأن أغلبنا يحفظ الآيات والسور ولا يحفظ عددها وهذا الأمر له أهمية كبيرة يشابه تلك الأهمية في استيعاب تفسير آيات القرآن وربما له بعد علمي وزمني يوضح ماهية العدد المعين الذي تجتويه كل آية أي أن العدد له تفسير أيضا ولكي لا نطيل عليكم في الشرح اللعبة لها خاصية كلمة السر أي ربط الكلمات وتحتوي على 6 أشواط في كل شوط هناك 10 ألغاز تتدرج درجة صعوبتها من سهل فمتوسط فالأصعب. حجم اللعبة لا يتجاوز 7 ميغا اللعبة متوافقة مع جميع الاجهزة لتحفيز الناس على تحميلها اطلقنا جائزة لأول من يكملها سيحصل على تطبيق لعبة من صنعنا باسمه ووفقا لفكرته الفائز سيتحصل على جائزته من خلال مراسلة على الفيسبوك tecwomen اللعبة مناسبة للأطفال وللكبار رابط تحميل التطبيق :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tecwomen.khmnlswrwddyth
المرجو الاتصال بصفحتنا هده عندما يكمل احد المشاركين التطبيق هدا رابط صفحتنا:The tecwomen