السلام عليكم

انا امراة متخرجة م الجامعة ماكثة بالبيت متزوجة وام لطفل عمري 26 ومنقبة وخاطيني العلاقات مع الرجال طيلة حياتي لم اقم باي علاقة

وعلى هذا الاساس اختاري زوجي مشكلتي هي انني مساء السبت اتصل بي رقم موبيليس وانا ظننت انها صديقتي التي وعدتني بالاتصال عاودت بيبيت ثم اعاد ذلك الرقم الاتصال وتبين انه رجل اخطأ الرقم فاعتذر وهنا خلصت الحكاية

المشكلة انه لما رجع زوجي من المقهى هز الهاتف تاعي وقالي شكون هذاك الرقم فاجبته بكل صراحة بما حصل غضب كثيرا وقالي كنتي قافلة على روحك وتهدري في التيليفون وانا والله يشهد اني خاطيني الامور هذي وحزت في نفسي كثيرا

اولا كيفاه يفتش الهاتف تاعي ومن خلال الحكاية هذه صارحني انه يوميا يهز التيليفون تاعي ويشوف مع من هدرت وهذا يعتبر تجسس مع اني معندي والو نخبيه

وثانيا كيفاه يشك فيا وهو يعرفني من بكري بلي خاطيني الامور هذي وحتى خاوتو نهدر معاهم الا للضرورة فقط يعني غاضتني عمري خلااص وانا الان لا اكلم زوجي فقط اوقضه للصلاة

مع الاسف زوجي طاح من عيني وعدت نشوف بلي انسان موسوس ومع انه ملتزم وخاطيه النساء الا اني بدات اشك ان في الامر سرا لانو لي في كرشو تبن يخاف النار

انا اشعر بحزن شديد وكلما اتذكر هذه المشكلة اجد دموعي تنهمر بغزارة و حتى لو طلب مني السماح لا استطيع المسامحة لاني انسانة نظيفة وعمري كامل وانا محافظة على شرفي وشرف اهلي باه يجي في الاخير يتهمني بل ويعترف انه يوميا يشوف مع من هدرت

حسبي الله ونعم الوكيل

هل انا مخطئة