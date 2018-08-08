مشكلتي طعنة 2

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مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
602
الإعجابات
3,614
النقاط
51
#1
سلام عليكم
وشكرا جزيلا على النصائح
هذا الجزء الاول م مشكلتي
مشكلتي - طعنة
مع الاسف ليست هذه المرة الاولى التي يشك بي
مرة ونحن في شهر العسل في الفندق اتصلت بي صديقة على 4 صباحا لتوقضني لصلاة الفجر وكان اسمها مش محفوظ في قائمة التصالات فظل يسال من هي وعلاه تبيبيلك على 4 تاع الصباح
واذكر اني قبل زواجي اتصل بي رقم ايضا وتبين انه مخطىء لكن هذا الرجل ظل يتصل ليزعجني فاعطيت زوجي الرقم حتى يخبره بان لا يزعجني وكنت مخطوبة وقتها
فقال له ذلك المتصل انا كنت على علاقة مع زوجتك لمدة 4 سنوات وزوجتك امرة فاسدة وظل يسب فيا وانا والله مانعرفو ومادرت حتى علاقة لكن زوجي صدق ذلك المتصل رغم انه لم ير حتى وجهه تاذيت كثيرا من تلك القصة وقاطعت خطيبي عدة ايام لكنه طلب مني السماح وسامحته على شرط انه يدير فيا الثقة لاني صادقة معه وساظل صادقة لان عفتي هي لربي قبل ان تكون لزوجي
ما حز في نفسي هو ان هذا الزوج تعب باه يديني
يعني صارحني انه كان يراقبني في الجامعة لمدة 3 سنوات وماحكم عليا حتى عفسة كنت نروح نقرا ونرجع للدار
غاضتني اني انا قاعدة في الدار نتحمل في الحرارة والخمار امام اخوته طيلة اليوم ويشوف فيا كيفاه نتعذب من كثرة الضيوف المزعجين وانا محافظة على خماري باه يتهمني في عرضي ويقولي قافلة على روحك الغرفة وتحكي ومع من؟ مع رقم غريب
يعني يشوف فيا حاوية قمامة اعزكم الله غير يعيطلي رقم نهز عليه ونحكي معاه
للاسف في الوقت الذي اتصل بي ذلك الرقم المجهول كنت احمل رضيعي بيد ونقلي في البطاطا بيد
المهم الجديد في القصة انه طلب مني السماح ولا استطيع مسامحته لانه سيظل يشك بي في كل مرة ومادام شك بيا معناها هذا الرجل لا ياتمنني لا على بيته ولا على ولده ولا على فراشه وانا تزوجت باه نكون اسرة متماسكة
لن استطيع مسامحته لانه جرحني في ديني وفي شرفي ولو لم يكن بيننا ولد لتركته في سبيله يبحث عن امراة اخرى تصونه احسن مني
سابقى معه فقط من اجل الولد مع قيامي بجميع واجباتي على اكمل وجه
لكنه خسرني كزوجة تحبه وتحترمه وتثق فيه
حسبي الله ونعم الوكيل
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#2
إنضم
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الإعجابات
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محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
اهلا بك مرة أخرى أختي.
كما لاحظت رجعتي لنا بتفاصيل أكثر عن مشكلتك

اتمنى ان لا تجعلي هذي المشكلة محور اهتمامك و يجب ان لا تعكر صفو حياتك ..مادام الزوج طلب منك الصفح و السماح فلما العناد ..
نعم كل الناس تخطئ و نعم يصعب علينا أحيانا ان نسامح لكن ما باليد الحيلة ..ما سيأتي بعد السماح افضل مما سيأتي من عدمه فكري جيدا في الأمر..و لا تزيدي الطينة بلة أختاه.

ما سأقوله هو انه عليك المطالبة ببعض التقدير و القيمة التي تستحقها الزوجة من زوجها..شكرا لك لانك تقومينك بواجباتك اتجاه زوجك هذا ينم عن قوة في شخصيتك و صلابه لا يمكن لمثل هذع المشاكل التافهة ان تؤثر فيها

..في هذه المواقف انت ربان السفينة و انت من سترسين بها في ميناء السلامة و النجاة من تبعات هذه المشكلة..اختاه انت تمارسين الهجر الجميل فمارسي بعده الصفح الجميل..

صفح و مسامحة يأتيان طبعا بعد.كلام جاد و ايضاح كلي للمسألة و معرفة مواطن اللبس كما وضع شروط مستقبلية لمشكلة الغيرة و الوسواس و الكلام الفارغ..ثم دعي الايام تعالج ما تبقى من جروح ..فالايام كفيلة بذلك.

نتمنى من الاخوات يفيدوك أكثر في المسألة
شكرا لثقة في المنتدى.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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#3
إنضم
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العمر
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا صباح النور أختي الكريمة وأسعد الله أوقاتك وربي يجعلك أيامك مع زوجك سعادة واطمئنان ومودة ورحمة أولا سعيدة أنو هاد الصباح

صبحنا على خبر طلب زوجك السماح منك وهادي بشرى خير يعني الرجل هادا عارف بغلطتو، هو صح فيه خلل أنو يشك ليه ليه

وعندو غيرة غير متحكم فيها بصح يخمم عليك ويغير عليك، فقط اسمحيلي ختي لعزيزة نتدخل في بعض الأمور مثلا كل واش قلتي صحيح

وبعض شكوك زوجك في غير محلها لكن أنو صاحبتك تعيطلك في شهر العسل على 4 تاع الصباح باه تفكرك بالصلاة هادي شوي بيزار

يعني هنا من حقو نظن، درك نتي وراجلك في شهر عسل ماعندكمش تيليفونات ماعندكمش رافاي حتى تعيط صاحبتك تفكرك بالصلاة

وزيد رقم غير مسجل هو صح لازم يدير فيك ثقة خاطر زوجتو بصح كاين بعض الامور تنوّض الشك، يعني هاد النقطة برك حبيت نأكد

عليها غير هاد الشي عندك الحق ألف بالمائة خاطر راكي صاينتلو دارو ويعرفك وقبل ما يخطبك واحد ما دلو عليك يعني وحدو شافك وعسك

وداك عن قناعة إذن علاه تفسد حياتك الزوجية بهاد الشكوك؟ ونتا عارف بلي زوجتك صاينة عرضك وبنت ناس، المهم أختي الكريمة الزمن

كفيل بمداواة الجروح ونتي انسانة واعية ماشاء الله عليك رغم جرحك ماراكيش مفرطة في حقوق زوجك وبيتك، وهادي هي الحياة الزوجية

يغلط أحد الطرفين ولازم الطرف الثاني يتنازل مع أنو علابالي الجرح عميق وبالاك بزاف مايعرفوش واش راكي تحسي وانا حاسة بيك والله

لما انسان قريب ليك بزاااف لي صاينة عرضو وشرفو يتهمك في شرفك ونتي لي تعتابريه نصفك الثاني لي بالنظرة يفهمك هو بالعكس

يخون الثقة يعني أمر صعب صراحة ويجرح كرامة المرأة بزاف بصح معليش كلشي يتداوا اعطي لجرحك فرصة انو يتداوى وادعي لربي انو

يهدي زوجك خاصة انك انسانة مؤمنة وتعرفي بينك وبين ربي كتري الاستغفار وصلي لربي يهدي زوجك ويفيق لغلطتو ويعوضك على

كل هاد الجروح وربي يهنيكم ويبعد عليكم الوساويس هادي، بالتوفيق ان شاء الله
تحياتي
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
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ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#4
سلام
يا أختي لعزيزة المسامح كريم راني معاك بلي غلط في حقك مي جاء لعندك وطلب السماح ولازم تنساي اذا بقيتي هاك صدقيني راح تتوتر العلاقة بيناتكم وتتعب نفسيتكم في زوج وحتى تفتح أبواب لمشاكل أنت في غنى عنها

كما قلت سابقا سامحيه ولاتعامليه على أنه أبو ولدك فقط بل عامليه كشريك لحياتك في سراء والضراء
ونحييك على التزامك بواجباتك المنزلية وحتى أخلاقك ولباسك المستور أمام أهل زوجك

راني ننصح فيك كاأخت لي وسعادتك تهمني

ربي يريح بالك ويحفظك ويرزقك الصبر لأنو الحياة زوجية يعتمد نجاحها على الصبر

سلام
 
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