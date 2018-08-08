سلام عليكم
وشكرا جزيلا على النصائح
هذا الجزء الاول م مشكلتي
مشكلتي - طعنة
مع الاسف ليست هذه المرة الاولى التي يشك بي
مرة ونحن في شهر العسل في الفندق اتصلت بي صديقة على 4 صباحا لتوقضني لصلاة الفجر وكان اسمها مش محفوظ في قائمة التصالات فظل يسال من هي وعلاه تبيبيلك على 4 تاع الصباح
واذكر اني قبل زواجي اتصل بي رقم ايضا وتبين انه مخطىء لكن هذا الرجل ظل يتصل ليزعجني فاعطيت زوجي الرقم حتى يخبره بان لا يزعجني وكنت مخطوبة وقتها
فقال له ذلك المتصل انا كنت على علاقة مع زوجتك لمدة 4 سنوات وزوجتك امرة فاسدة وظل يسب فيا وانا والله مانعرفو ومادرت حتى علاقة لكن زوجي صدق ذلك المتصل رغم انه لم ير حتى وجهه تاذيت كثيرا من تلك القصة وقاطعت خطيبي عدة ايام لكنه طلب مني السماح وسامحته على شرط انه يدير فيا الثقة لاني صادقة معه وساظل صادقة لان عفتي هي لربي قبل ان تكون لزوجي
ما حز في نفسي هو ان هذا الزوج تعب باه يديني
يعني صارحني انه كان يراقبني في الجامعة لمدة 3 سنوات وماحكم عليا حتى عفسة كنت نروح نقرا ونرجع للدار
غاضتني اني انا قاعدة في الدار نتحمل في الحرارة والخمار امام اخوته طيلة اليوم ويشوف فيا كيفاه نتعذب من كثرة الضيوف المزعجين وانا محافظة على خماري باه يتهمني في عرضي ويقولي قافلة على روحك الغرفة وتحكي ومع من؟ مع رقم غريب
يعني يشوف فيا حاوية قمامة اعزكم الله غير يعيطلي رقم نهز عليه ونحكي معاه
للاسف في الوقت الذي اتصل بي ذلك الرقم المجهول كنت احمل رضيعي بيد ونقلي في البطاطا بيد
المهم الجديد في القصة انه طلب مني السماح ولا استطيع مسامحته لانه سيظل يشك بي في كل مرة ومادام شك بيا معناها هذا الرجل لا ياتمنني لا على بيته ولا على ولده ولا على فراشه وانا تزوجت باه نكون اسرة متماسكة
لن استطيع مسامحته لانه جرحني في ديني وفي شرفي ولو لم يكن بيننا ولد لتركته في سبيله يبحث عن امراة اخرى تصونه احسن مني
سابقى معه فقط من اجل الولد مع قيامي بجميع واجباتي على اكمل وجه
لكنه خسرني كزوجة تحبه وتحترمه وتثق فيه
حسبي الله ونعم الوكيل
وشكرا جزيلا على النصائح
هذا الجزء الاول م مشكلتي
مشكلتي - طعنة
مع الاسف ليست هذه المرة الاولى التي يشك بي
مرة ونحن في شهر العسل في الفندق اتصلت بي صديقة على 4 صباحا لتوقضني لصلاة الفجر وكان اسمها مش محفوظ في قائمة التصالات فظل يسال من هي وعلاه تبيبيلك على 4 تاع الصباح
واذكر اني قبل زواجي اتصل بي رقم ايضا وتبين انه مخطىء لكن هذا الرجل ظل يتصل ليزعجني فاعطيت زوجي الرقم حتى يخبره بان لا يزعجني وكنت مخطوبة وقتها
فقال له ذلك المتصل انا كنت على علاقة مع زوجتك لمدة 4 سنوات وزوجتك امرة فاسدة وظل يسب فيا وانا والله مانعرفو ومادرت حتى علاقة لكن زوجي صدق ذلك المتصل رغم انه لم ير حتى وجهه تاذيت كثيرا من تلك القصة وقاطعت خطيبي عدة ايام لكنه طلب مني السماح وسامحته على شرط انه يدير فيا الثقة لاني صادقة معه وساظل صادقة لان عفتي هي لربي قبل ان تكون لزوجي
ما حز في نفسي هو ان هذا الزوج تعب باه يديني
يعني صارحني انه كان يراقبني في الجامعة لمدة 3 سنوات وماحكم عليا حتى عفسة كنت نروح نقرا ونرجع للدار
غاضتني اني انا قاعدة في الدار نتحمل في الحرارة والخمار امام اخوته طيلة اليوم ويشوف فيا كيفاه نتعذب من كثرة الضيوف المزعجين وانا محافظة على خماري باه يتهمني في عرضي ويقولي قافلة على روحك الغرفة وتحكي ومع من؟ مع رقم غريب
يعني يشوف فيا حاوية قمامة اعزكم الله غير يعيطلي رقم نهز عليه ونحكي معاه
للاسف في الوقت الذي اتصل بي ذلك الرقم المجهول كنت احمل رضيعي بيد ونقلي في البطاطا بيد
المهم الجديد في القصة انه طلب مني السماح ولا استطيع مسامحته لانه سيظل يشك بي في كل مرة ومادام شك بيا معناها هذا الرجل لا ياتمنني لا على بيته ولا على ولده ولا على فراشه وانا تزوجت باه نكون اسرة متماسكة
لن استطيع مسامحته لانه جرحني في ديني وفي شرفي ولو لم يكن بيننا ولد لتركته في سبيله يبحث عن امراة اخرى تصونه احسن مني
سابقى معه فقط من اجل الولد مع قيامي بجميع واجباتي على اكمل وجه
لكنه خسرني كزوجة تحبه وتحترمه وتثق فيه
حسبي الله ونعم الوكيل