السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا صباح النور أختي الكريمة وأسعد الله أوقاتك وربي يجعلك أيامك مع زوجك سعادة واطمئنان ومودة ورحمة أولا سعيدة أنو هاد الصباح

صبحنا على خبر طلب زوجك السماح منك وهادي بشرى خير يعني الرجل هادا عارف بغلطتو، هو صح فيه خلل أنو يشك ليه ليه

وعندو غيرة غير متحكم فيها بصح يخمم عليك ويغير عليك ، فقط اسمحيلي ختي لعزيزة نتدخل في بعض الأمور مثلا كل واش قلتي صحيح

وبعض شكوك زوجك في غير محلها لكن أنو صاحبتك تعيطلك في شهر العسل على 4 تاع الصباح باه تفكرك بالصلاة هادي شوي بيزار

يعني هنا من حقو نظن، درك نتي وراجلك في شهر عسل ماعندكمش تيليفونات ماعندكمش رافاي حتى تعيط صاحبتك تفكرك بالصلاة

وزيد رقم غير مسجل هو صح لازم يدير فيك ثقة خاطر زوجتو بصح كاين بعض الامور تنوّض الشك، يعني هاد النقطة برك حبيت نأكد

عليها غير هاد الشي عندك الحق ألف بالمائة خاطر راكي صاينتلو دارو ويعرفك وقبل ما يخطبك واحد ما دلو عليك يعني وحدو شافك وعسك

وداك عن قناعة إذن علاه تفسد حياتك الزوجية بهاد الشكوك؟ ونتا عارف بلي زوجتك صاينة عرضك وبنت ناس، المهم أختي الكريمة الزمن

كفيل بمداواة الجروح ونتي انسانة واعية ماشاء الله عليك رغم جرحك ماراكيش مفرطة في حقوق زوجك وبيتك، وهادي هي الحياة الزوجية

يغلط أحد الطرفين ولازم الطرف الثاني يتنازل مع أنو علابالي الجرح عميق وبالاك بزاف مايعرفوش واش راكي تحسي وانا حاسة بيك والله

لما انسان قريب ليك بزاااف لي صاينة عرضو وشرفو يتهمك في شرفك ونتي لي تعتابريه نصفك الثاني لي بالنظرة يفهمك هو بالعكس

يخون الثقة يعني أمر صعب صراحة ويجرح كرامة المرأة بزاف بصح معليش كلشي يتداوا اعطي لجرحك فرصة انو يتداوى وادعي لربي انو

يهدي زوجك خاصة انك انسانة مؤمنة وتعرفي بينك وبين ربي كتري الاستغفار وصلي لربي يهدي زوجك ويفيق لغلطتو ويعوضك على