السلام عليكم

اشكركم جميعا على قراءة مشكلتي ونصحكم لي فجزاكم الله خير الجزاء

حبيت نوضح نقطة فقط بخصوص صديقتي لي بيباتلي مع الفجر

نحن متعودات على ايقاظ بعضنا من ايام الجامعة وزوجي يعلم هذا جيدا لاني بعد العقد حتى هو كنت يوميا ننوضو يصلي ولحد الان عندما اكون في بيت اهلي في الصباح نبيبيلو باه ينوض -هذا فقط للتوضيح



بخصوص مسامحة زوجي عندكم الحق لان ديننا دين سماح وان شاء الله ساواصل حياتي بشكل عادي جدا فانا لا احب ان اكون ضعيفة لكن الجرح لي في قلبي محال ننساه وكذلك اعلم ان زوجي سيكرر هذه اللقطة

دائما انصحه ونقولو الشيء لي تسمعو من عند الناس بخصوص الخيانة ماتخليهش ياثر فيك وديما نقولو اجلس مع ناس مثقفين واتقياء اهل مساجد واهل خير ما تقعدش مع لي فارغين شغل

للاسف شخصية زوجي ضعيفة جدا من هذا الجانب وغدوة كون احد الحساد يحب يفسدلو دارو راو يحكمو من نقطة ضعفو لي هي الغيرة وبما انا نسكنو في قرية راكم علبالكم ان القرى يتميزوا بالقيل والقال وانتشار الاخبار بسرعة

وامامنا ريف مجاور واحد قتل زوجتو بالسكين في بطنها لان الاس قالو له الجنين ليس ابنك

كان يجب على هذا الرجل على الاقل ان يتبين



المهم ربي شاهد اني احاول ان اكون نعم الزوجة ونحب نحافظ على داري رغم ضغط حماتي وكثرة الضيوف مما اضطر للبقاء بالخمار طيلة اليومحتى اقضي اشغالي لكن للاسف هل يستحق زوجي هذا؟



كل الرجال يبحثون عن الماكثات في البيت وعن المنقبات وعن من تقبل بالعيش معهم في بيت العائلة لكن اين حقي انا؟

المهم اكرر شكري للجميع واعتذر لاني وجعتلكم راسكم بمشكلتي

دمتم بخير

سلام