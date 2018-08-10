كتابي ( الوسطية . معجزة الخالق في الكون والحياة)

omrany
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اخوكم عبدالعزيز العمراني
من منطقة مكه المكرمه _ مدينة الطائف
منّ الله عليه بتأليف وجمع هذا الكتاب.
بعد تفكير وتأمل في اعجاز الخالق سبحانه في كل شيء حولنا.
وبطبيعة عملي في مركز الطائف العلمي
والقبة الفلكية. وخبرة 33 عاما في التعليم.
فتح الله عليّ لملاحظة الوسطية حتى على مستوى المجرّة
وكذلك في موقع الأرض بين الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية
والكوكب الذي دمره الله عند بعثه الرسول الكريم محمد بن عبدالله.
و الوسط في حجم الأرض وقطرها .وكذلك في قمرها
وغير ذلك من الأمور الرائعة ستجدونها بفضل الله وحده في هذا الكتاب.
ولمعرفتي لحب الشعب الجزائري العظيم لللقراءة والاطلاع
اضع لكم هذا الكتاب .
https://www.amazon.com/dp/1780583834
The middleness.INTRO.pdf
Read The Great Secret of Moderation by Abdelaziz Al-Omrany Online | Playster
انا اخوكم عبدالعزيز العمراني
من منطقة مكه المكرمه _ مدينة الطائف
منّ الله عليه بتأليف وجمع هذا الكتاب.
بعد تفكير وتأمل في اعجاز الخالق سبحانه في كل شيء حولنا.
وبطبيعة عملي في مركز الطائف العلمي
والقبة الفلكية. وخبرة 33 عاما في التعليم.
فتح الله عليّ لملاحظة الوسطية حتى على مستوى المجرّة
وكذلك في موقع الأرض بين الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية
والكوكب الذي دمره الله عند بعثه الرسول الكريم محمد بن عبدالله.
و الوسط في حجم الأرض وقطرها .وكذلك في قمرها
وغير ذلك من الأمور الرائعة ستجدونها بفضل الله وحده في هذا الكتاب.
ولمعرفتي لحب الشعب الجزائري العظيم لللقراءة والاطلاع
اضع لكم هذا الكتاب .
https://www.amazon.com/dp/1780583834
The middleness.INTRO.pdf
Read The Great Secret of Moderation by Abdelaziz Al-Omrany Online | Playster