أنت تسأل والأستاذ البحر الهادي يجيب

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرحب بالأستاذ @البحر الهادي
أستاذ مادة العلوم الفيزيائية في الطور المتوسط
نرجو من تلاميذنا وأعضاءنا الكرام
ان استصعب عليهم أمر يخص هذه المادة أن يضعوا استفساراتهم هنا
والأستاذ سيجيبكم باذن الله
نرحب بالأستاذ @البحر الهادي
أستاذ مادة العلوم الفيزيائية في الطور المتوسط
نرجو من تلاميذنا وأعضاءنا الكرام
ان استصعب عليهم أمر يخص هذه المادة أن يضعوا استفساراتهم هنا
والأستاذ سيجيبكم باذن الله