أنت تسأل والأستاذ البحر الهادي يجيب

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,298
الإعجابات
61,584
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرحب بالأستاذ @البحر الهادي

أستاذ مادة العلوم الفيزيائية في الطور المتوسط

نرجو من تلاميذنا وأعضاءنا الكرام

ان استصعب عليهم أمر يخص هذه المادة أن يضعوا استفساراتهم هنا
والأستاذ سيجيبكم باذن الله



 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,908
الإعجابات
39,350
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
و عليكم السلام و رحمة الله
شكرا لك اختي الغالية على هذا الموضوع الذي نسأل الله تعالى ان يكون خيرا على تلاميدنا
و الشكر موصول للاخ حبيب ايضا
موفقون جميعا
 
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