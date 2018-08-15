للاستفادة فوائد عشبة الحرمل

Toutaacher
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#اعشاب الحرمل وفوائدها
الحرمل يبعد الشياطين عن البيت ويقرب الملائكة وتحل البركة والرزق في البيت
بإذن الله تعالى . ويساعد الحرمل على التالي :
1ـ إبطال السحر والشعوذة في البيت .
2ـ ينفع لصد ّ العين عن المحسود نفعاً كبيراً .
3ـ يبعد الشياطين عن البيت ويقرب الملائكة .
4ـ ينفع للمغموم والمهموم ( بإذن الله تعالى ) .
5ـ ينفع لبكاء الطفل الكثير والذي لا يشكو من شيء .وحتى الابناء الكبار يهدء نفوسهم ويخلق الود بينهم .
6- ينفع للمتزوجين اذا كان بينهم مشاكل بمجرد تبخير البيت به تتصافى القلوب .
وقت عمل الحرمل :
يفضل قبل الغروب بنصف ساعة تقريباً .
طريقة عمله :
تأخذ كمية منه في كفك الأيمن ويوضع عليه قليل من الملح( استحبابا ً) تقرأ عليه وهو في اليد الفاتحة والاخلاص 7 مرات ثم يوضع على الفحم ويبخر الدار به وتقرأ في هذه الأثناء آية الكرسي أو المعوذتين والصلاة على محمد وآله الطيبن الطاهرين .
كل سبعه ايام متواصله من كل شهر
اما الاستخدامات العلاجية للحرمل فهي
على الرغم من المخاوف التي تتعلق بالسلامة ، يتم استخدام الحرمل كدواء في العديد من المشاكل الطبية. فهو يستخدم لمشاكل الهضم بما في ذلك فقدان الشهية واضطرابات المعدة، والإسهال. كما أنها تستخدم لمشاكل في القلب والدورة الدموية بما في ذلك ضربات القلب (خفقان القلب) و “تصلب الشرايين” بعض الناس استخدم الحرمل لمشاكل في التنفس بما في ذلك الألم والسعال بسبب تورم حول الرئتين .
يستخدم الحرمل في ظروف مؤلمة أخرى بما في ذلك الصداع والتهاب المفاصل والتشنجات، وتشنجات العضلات. ومشاكل الجهاز العصبي بما في ذلك العصبية، والصرع، والتصلب المتعدد، والشلل ، وتشمل الاستخدامات الأخرى علاج الحمى والنزيف والتهاب الكبد و”ضعف العينين،” احتباس الماء، الديدان المعوية، وسرطان الفم. يستخدم الحرمل أيضا لقتل البكتيريا والفطريات ، بعض النساء يستخدمن الحرمل لمشاكل الدورة الشهرية، لتحفيز الرحم، وفي الإجهاض.
يتم تطبيق الحرمل أحيانا مباشرة على الجلد لعلاج التهاب المفاصل، والاضطرابات، والالتواء، وإصابات العظام والجلد وتورم، أوجاع الأذن، اوجاع الاسنان والصداع والأورام، والثآليل. وكطارد للحشرات ، كذلك في الصناعة التحويلية، ويستخدم زيت الحرمل باعتباره معطر في الصابون ومستحضرات التجميل.
كيف تعمل عشبة الحرمل ؟
المواد الكيميائية في الحرمل تساعد على تخفيض تقلصات العضلات وتخفيف التورم (الالتهاب).
استخدامات وفعالية الحرمل :
اضطرابات الدورة الشهرية.
عسر الهضم
خفقان القلب
العصبية
حمى
الإسهال
مشاكل في التنفس
التصلب المتعدد
شلل بيل
التهاب المفاصل
الالتواء
أوجاع الأذن
اوجاع الاسنان
الثآليل
الصـــــــداع
علق ب سبحان الله
#بشرى-اليمني. ✍ Dr. Bushra Al .yamani
الحرمل يبعد الشياطين عن البيت ويقرب الملائكة وتحل البركة والرزق في البيت
بإذن الله تعالى . ويساعد الحرمل على التالي :
1ـ إبطال السحر والشعوذة في البيت .
2ـ ينفع لصد ّ العين عن المحسود نفعاً كبيراً .
3ـ يبعد الشياطين عن البيت ويقرب الملائكة .
4ـ ينفع للمغموم والمهموم ( بإذن الله تعالى ) .
5ـ ينفع لبكاء الطفل الكثير والذي لا يشكو من شيء .وحتى الابناء الكبار يهدء نفوسهم ويخلق الود بينهم .
6- ينفع للمتزوجين اذا كان بينهم مشاكل بمجرد تبخير البيت به تتصافى القلوب .
وقت عمل الحرمل :
يفضل قبل الغروب بنصف ساعة تقريباً .
طريقة عمله :
تأخذ كمية منه في كفك الأيمن ويوضع عليه قليل من الملح( استحبابا ً) تقرأ عليه وهو في اليد الفاتحة والاخلاص 7 مرات ثم يوضع على الفحم ويبخر الدار به وتقرأ في هذه الأثناء آية الكرسي أو المعوذتين والصلاة على محمد وآله الطيبن الطاهرين .
كل سبعه ايام متواصله من كل شهر
اما الاستخدامات العلاجية للحرمل فهي
على الرغم من المخاوف التي تتعلق بالسلامة ، يتم استخدام الحرمل كدواء في العديد من المشاكل الطبية. فهو يستخدم لمشاكل الهضم بما في ذلك فقدان الشهية واضطرابات المعدة، والإسهال. كما أنها تستخدم لمشاكل في القلب والدورة الدموية بما في ذلك ضربات القلب (خفقان القلب) و “تصلب الشرايين” بعض الناس استخدم الحرمل لمشاكل في التنفس بما في ذلك الألم والسعال بسبب تورم حول الرئتين .
يستخدم الحرمل في ظروف مؤلمة أخرى بما في ذلك الصداع والتهاب المفاصل والتشنجات، وتشنجات العضلات. ومشاكل الجهاز العصبي بما في ذلك العصبية، والصرع، والتصلب المتعدد، والشلل ، وتشمل الاستخدامات الأخرى علاج الحمى والنزيف والتهاب الكبد و”ضعف العينين،” احتباس الماء، الديدان المعوية، وسرطان الفم. يستخدم الحرمل أيضا لقتل البكتيريا والفطريات ، بعض النساء يستخدمن الحرمل لمشاكل الدورة الشهرية، لتحفيز الرحم، وفي الإجهاض.
يتم تطبيق الحرمل أحيانا مباشرة على الجلد لعلاج التهاب المفاصل، والاضطرابات، والالتواء، وإصابات العظام والجلد وتورم، أوجاع الأذن، اوجاع الاسنان والصداع والأورام، والثآليل. وكطارد للحشرات ، كذلك في الصناعة التحويلية، ويستخدم زيت الحرمل باعتباره معطر في الصابون ومستحضرات التجميل.
كيف تعمل عشبة الحرمل ؟
المواد الكيميائية في الحرمل تساعد على تخفيض تقلصات العضلات وتخفيف التورم (الالتهاب).
استخدامات وفعالية الحرمل :
اضطرابات الدورة الشهرية.
عسر الهضم
خفقان القلب
العصبية
حمى
الإسهال
مشاكل في التنفس
التصلب المتعدد
شلل بيل
التهاب المفاصل
الالتواء
أوجاع الأذن
اوجاع الاسنان
الثآليل
الصـــــــداع
علق ب سبحان الله
#بشرى-اليمني. ✍ Dr. Bushra Al .yamani