اجمل ما قيل في الجنة

● من أجمل ما قيل فى الجنة

● رائعة الكاتب| محمد الصويانى



● الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قادمة فقط



● إنها المواعيد التي تم تأجيلها رُغماً عني والأماكن التي لا تستطيع الأرض مَنحي إياها



● إنها الحب الذي بخلت به الدنيا ، والفرح الذي لا تتسع له الأرض



● إنها الوجوه التي أشتاقها ، والوجوه التي حُرمت منها



● إنها نهايات الحدود ، وبدايات إشراقات الوعود



● إنها استقبال الفرح ، ووداع المعاناة والحرمان



● الجنة زمن الحصول على الحريات فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولاخوف من القادم والمجهول



● الجنة موت المُحرمات ، وموت المَمنوعات ، وموت السُلطات



● الجنة موت الملل ، موت التعب ، موت اليأس



● الجنة موت الموت



● فى الجنة لن نفترق ، ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر



● فى الجنة لن نغـار ، ولن ننام ، ولن نتعب في الجنة



● فى الجنة لا بكاء ، ولا جروح ، ولا دموع ، ولا ألم في الجنة



● في الجنة ستموت خُصيلات الشّيب ، وهالات العين ، وأجهاد السهر ، و دموع الحنين



● في الجنة سنكون أجمل بكثييير



● فى الجنة سنرى رسول الله ﷺ

● فى الجنة سنرى الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة

⚫((في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر))

فاعملوااااا لها



● أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وذرياتنا وذرياتكم واحبابنا واحبابكم والمسلمين جميعاً فى الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا 💐🌿💐🌿💐🌿💐🌿💐



● آمين آمين آمين