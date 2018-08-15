اجمل ما قيل في الجنة

Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
41
الإعجابات
38
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#1
● من أجمل ما قيل فى الجنة
● رائعة الكاتب| محمد الصويانى

● الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قادمة فقط

● إنها المواعيد التي تم تأجيلها رُغماً عني والأماكن التي لا تستطيع الأرض مَنحي إياها

● إنها الحب الذي بخلت به الدنيا ، والفرح الذي لا تتسع له الأرض

● إنها الوجوه التي أشتاقها ، والوجوه التي حُرمت منها

● إنها نهايات الحدود ، وبدايات إشراقات الوعود

● إنها استقبال الفرح ، ووداع المعاناة والحرمان

● الجنة زمن الحصول على الحريات فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولاخوف من القادم والمجهول

● الجنة موت المُحرمات ، وموت المَمنوعات ، وموت السُلطات

● الجنة موت الملل ، موت التعب ، موت اليأس

● الجنة موت الموت

● فى الجنة لن نفترق ، ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر

● فى الجنة لن نغـار ، ولن ننام ، ولن نتعب في الجنة

● فى الجنة لا بكاء ، ولا جروح ، ولا دموع ، ولا ألم في الجنة

● في الجنة ستموت خُصيلات الشّيب ، وهالات العين ، وأجهاد السهر ، و دموع الحنين

● في الجنة سنكون أجمل بكثييير

● فى الجنة سنرى رسول الله ﷺ
● فى الجنة سنرى الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة
⚫((في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر))
فاعملوااااا لها

● أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وذرياتنا وذرياتكم واحبابنا واحبابكم والمسلمين جميعاً فى الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا 💐🌿💐🌿💐🌿💐🌿💐

● آمين آمين آمين
 
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