اجمل ما قيل في الجنة

Toutaacher
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أوت 2018
- المشاركات
- 41
- الإعجابات
- 38
- النقاط
- 3
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- Alger
- الجنس
- أنثى
● من أجمل ما قيل فى الجنة
● رائعة الكاتب| محمد الصويانى
● الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قادمة فقط
● إنها المواعيد التي تم تأجيلها رُغماً عني والأماكن التي لا تستطيع الأرض مَنحي إياها
● إنها الحب الذي بخلت به الدنيا ، والفرح الذي لا تتسع له الأرض
● إنها الوجوه التي أشتاقها ، والوجوه التي حُرمت منها
● إنها نهايات الحدود ، وبدايات إشراقات الوعود
● إنها استقبال الفرح ، ووداع المعاناة والحرمان
● الجنة زمن الحصول على الحريات فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولاخوف من القادم والمجهول
● الجنة موت المُحرمات ، وموت المَمنوعات ، وموت السُلطات
● الجنة موت الملل ، موت التعب ، موت اليأس
● الجنة موت الموت
● فى الجنة لن نفترق ، ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر
● فى الجنة لن نغـار ، ولن ننام ، ولن نتعب في الجنة
● فى الجنة لا بكاء ، ولا جروح ، ولا دموع ، ولا ألم في الجنة
● في الجنة ستموت خُصيلات الشّيب ، وهالات العين ، وأجهاد السهر ، و دموع الحنين
● في الجنة سنكون أجمل بكثييير
● فى الجنة سنرى رسول الله ﷺ
● فى الجنة سنرى الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة
⚫((في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر))
فاعملوااااا لها
● أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وذرياتنا وذرياتكم واحبابنا واحبابكم والمسلمين جميعاً فى الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا 💐🌿💐🌿💐🌿💐🌿💐
● آمين آمين آمين
● رائعة الكاتب| محمد الصويانى
● الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قادمة فقط
● إنها المواعيد التي تم تأجيلها رُغماً عني والأماكن التي لا تستطيع الأرض مَنحي إياها
● إنها الحب الذي بخلت به الدنيا ، والفرح الذي لا تتسع له الأرض
● إنها الوجوه التي أشتاقها ، والوجوه التي حُرمت منها
● إنها نهايات الحدود ، وبدايات إشراقات الوعود
● إنها استقبال الفرح ، ووداع المعاناة والحرمان
● الجنة زمن الحصول على الحريات فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولاخوف من القادم والمجهول
● الجنة موت المُحرمات ، وموت المَمنوعات ، وموت السُلطات
● الجنة موت الملل ، موت التعب ، موت اليأس
● الجنة موت الموت
● فى الجنة لن نفترق ، ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر
● فى الجنة لن نغـار ، ولن ننام ، ولن نتعب في الجنة
● فى الجنة لا بكاء ، ولا جروح ، ولا دموع ، ولا ألم في الجنة
● في الجنة ستموت خُصيلات الشّيب ، وهالات العين ، وأجهاد السهر ، و دموع الحنين
● في الجنة سنكون أجمل بكثييير
● فى الجنة سنرى رسول الله ﷺ
● فى الجنة سنرى الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة
⚫((في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر))
فاعملوااااا لها
● أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وذرياتنا وذرياتكم واحبابنا واحبابكم والمسلمين جميعاً فى الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا 💐🌿💐🌿💐🌿💐🌿💐
● آمين آمين آمين