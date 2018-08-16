العلاقة السعيدة

Toutaacher

Toutaacher

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#1
إنضم
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محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#1
العلاقة السعيدة تبدأ من الثقة ،العدل و الاحترام ، وهذا ما يوطد العلاقة بين اثنين ، وعندما يتواجد خلاف يجب التغلب عليه بواسطة التواصل الإيجابي و الفعال و الوضوح .


هذه بعض الأساليب التي يجب أن تقومي بها من أجل حياة هادئة وسعيدة:

الإنصات :

الإنصات لبعضنا البعض شيء أساسي من أجل التفاهم مع الطرف الثاني .

أن أكون كما أنا:

كوني واثقة من نفسك، تحدثي مع شريكك عن ذكرياتك و أحلامك و حتى مخاوفك ، لأن الوضوح هو أساس الحياة السعيدة .

تقبليه كما هو :

كل شخص يملك كاريزما تميزه لا تجعلي من شريكك نسخة من شخص أخر ، لأنه من المؤكد أنه يتميز بصفة قد لا ترينها فقط امنحي لنفسك بعض الوقت للتعرف عليه أكثر .

التشجيع :

شجعيه على تحقيق أهدافه دون التحكم به ، ثقي بقدراته و اختياراته

امنحيه بعضا من وقتك :

ضعا برنامجا خاصا بكما ، ابحثا عن نقط الالتقاء بينكما، وشاركا مع بعضكما تلك الاهتمامات التي يمكن أن تقربكما من بعضكما .

_ مشاركة المسؤوليات : تحمل المسؤولية مع بعضكما البعض ، اخلقا جوا يساعدكما على الارتياح و التفاهم و إتمام حياتكما معا
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Queen Fati

Queen Fati

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#2
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27 جانفي 2017
المشاركات
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
#2
جميل موضوعك اختي والاجمل لو كان من تلخيصك او افكارك الخاصة
بوركتي غاليتي
بالتوفيق
 
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