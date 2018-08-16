Toutaacher
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العلاقة السعيدة تبدأ من الثقة ،العدل و الاحترام ، وهذا ما يوطد العلاقة بين اثنين ، وعندما يتواجد خلاف يجب التغلب عليه بواسطة التواصل الإيجابي و الفعال و الوضوح .
هذه بعض الأساليب التي يجب أن تقومي بها من أجل حياة هادئة وسعيدة:
الإنصات :
الإنصات لبعضنا البعض شيء أساسي من أجل التفاهم مع الطرف الثاني .
أن أكون كما أنا:
كوني واثقة من نفسك، تحدثي مع شريكك عن ذكرياتك و أحلامك و حتى مخاوفك ، لأن الوضوح هو أساس الحياة السعيدة .
تقبليه كما هو :
كل شخص يملك كاريزما تميزه لا تجعلي من شريكك نسخة من شخص أخر ، لأنه من المؤكد أنه يتميز بصفة قد لا ترينها فقط امنحي لنفسك بعض الوقت للتعرف عليه أكثر .
التشجيع :
شجعيه على تحقيق أهدافه دون التحكم به ، ثقي بقدراته و اختياراته
امنحيه بعضا من وقتك :
ضعا برنامجا خاصا بكما ، ابحثا عن نقط الالتقاء بينكما، وشاركا مع بعضكما تلك الاهتمامات التي يمكن أن تقربكما من بعضكما .
_ مشاركة المسؤوليات : تحمل المسؤولية مع بعضكما البعض ، اخلقا جوا يساعدكما على الارتياح و التفاهم و إتمام حياتكما معا
هذه بعض الأساليب التي يجب أن تقومي بها من أجل حياة هادئة وسعيدة:
الإنصات :
الإنصات لبعضنا البعض شيء أساسي من أجل التفاهم مع الطرف الثاني .
أن أكون كما أنا:
كوني واثقة من نفسك، تحدثي مع شريكك عن ذكرياتك و أحلامك و حتى مخاوفك ، لأن الوضوح هو أساس الحياة السعيدة .
تقبليه كما هو :
كل شخص يملك كاريزما تميزه لا تجعلي من شريكك نسخة من شخص أخر ، لأنه من المؤكد أنه يتميز بصفة قد لا ترينها فقط امنحي لنفسك بعض الوقت للتعرف عليه أكثر .
التشجيع :
شجعيه على تحقيق أهدافه دون التحكم به ، ثقي بقدراته و اختياراته
امنحيه بعضا من وقتك :
ضعا برنامجا خاصا بكما ، ابحثا عن نقط الالتقاء بينكما، وشاركا مع بعضكما تلك الاهتمامات التي يمكن أن تقربكما من بعضكما .
_ مشاركة المسؤوليات : تحمل المسؤولية مع بعضكما البعض ، اخلقا جوا يساعدكما على الارتياح و التفاهم و إتمام حياتكما معا