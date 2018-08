كيف تقدم نفسك باللغه الانجليزيه فى اقل من دقيقه

My name is Mostafa El gammal, I'm fresh petroleum engineer ,and I graduated from faculty of engineering, petroleum department from AL Azhar university in cairo at 2014



i spend summer training in some owner petroleum companies such as Khalda Petroleum company ,Agiba Petroluem Company

Then I worked in “X” company as an petroleum engineer then I joined at “z” company as mud engineer

I took a lot of experience from this company because I was responsible for the company rigs



I got the I got the International Well Control Forum (IWCF) then I took an advanced course in mud and log in petroleum industry



I am looking forward to have a chance to get a job as an petroleum engineer in the oil and gas field

كيف تقدم نفسك باللغه الانجليزيه فى الانترفيو Introduce your self in EnglishCVمن المشاكل التى تواجه الباحثين عن عمل وخصوصا الباحثين عن العمل فى مجال البترول هو اللغه الانجليزيه ومن الاسئله الشهيره التى تواجه الخريجين هى عرف نفسك بالانجليزيه او Introduce your self in Englishومن النصائح التى لابد من الاستفاده منها وتعلمها هىمظهرك الحسن دليل على شخصيتك وكما يقولون الانطباع الاول يدوم فلابد من الاهتمام بمظهرك بدايه من شعرك المهندم وحزائك الامع وزيك الرسمىعامل الثقه بالنفس من العوامل الاولى التى يحتاجها كل متقدم لوظيفه حيث تعطى الشخص الكثير من الجراءه للتعبير عن شخصيته كما يحلو له والتعبير عن كل مايمتلك من مهارات فالشخص الخجول او مهزوز الشخصيه يبدو عليه التوتر مما يجعله لايعرف مايقول او يتكلم به وهذا يبدو عليهمن الاخر تكلم مع الممتحن او مديرك كانه اخ لك معى اعطائه احترامه الكاملCVالان جاء الرد على سوال Introduce your self in English ينبغى عليك معرفه ان هذا السوال المقصود منه التحدث عن حياتك العلميه والمهنيه وليس المقصود منه التحدث عن حياتك الشخصيه يعنى تتحدث عن الجامعه التى تخرجت منها واهم الكورسات والدورات التى اخدتها كما تتحدث عن بعض المجالات والتدريبات العلميه والرحلات العلميه التى ذهبت اليها واترك حديثك عن اولادك واسرتك وانتا تمتلك 2 ذكور واخر اناث من مايعتبر حشو من غير فائده الا اذا طلب منك هذا فى سوال اخروالاجابه عن هذا السوال يكون كالاتىيعنى انا اسمى مصطفى الجمال انا مهندس بترول حديثى التخرج تخرجت من كليه الهندسه قسم هندسه البترول جامعه الازهر فى القاهره عام 2014انتا كده تكلمت عن كل شى خاص بك وبجامعتك وسنه تخرجت تاتى الى القسم الثانى وهو التحدث عن الدورات والتدريبات التى حصلت عليهاوتذكر الشركات التى تدربت فيها كامله او مايحلو لكثالثا ان كنت تعمل فى شركه من قبل اى لست حديث التخرج يجب عليك ذكر نبذه عنها ويكون كالاتىيعنى انا اشتغلت فى شركه مثلا واكتب اسم الشركه كمهندس بترول ثم التحق بشركه اخرى كمهندس للطفلهيعنى انا اخدت خبره كبيره من هذه الشركه حيث كنت مسئول عن كل البريمات الخاصه بالشركهثالثا عليك بذكر الكورسات او التدريبات التى اخدتهايعنى انا اخدت الشهاده الدوليه فى التحكم فى ابار النفط كما اخدت كورسات فى مجال الطفله وقياس الابارانا اتطلع للعمل والحصول على وظيفه كمهندس بترول فى مجال النفط والغاز الطبيعى