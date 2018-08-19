كيف تقدم نفسك باللغه الانجليزيه فى اقل من دقيقه

مصطفى الجمال
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 أوت 2016
- المشاركات
- 16
- الإعجابات
- 5
- النقاط
- 3
كيف تقدم نفسك باللغه الانجليزيه فى الانترفيو Introduce your self in English
CV
من المشاكل التى تواجه الباحثين عن عمل وخصوصا الباحثين عن العمل فى مجال البترول هو اللغه الانجليزيه ومن الاسئله الشهيره التى تواجه الخريجين هى عرف نفسك بالانجليزيه او Introduce your self in English
ومن النصائح التى لابد من الاستفاده منها وتعلمها هى
المظهر الحسن
مظهرك الحسن دليل على شخصيتك وكما يقولون الانطباع الاول يدوم فلابد من الاهتمام بمظهرك بدايه من شعرك المهندم وحزائك الامع وزيك الرسمى
الثقه بالنفس
عامل الثقه بالنفس من العوامل الاولى التى يحتاجها كل متقدم لوظيفه حيث تعطى الشخص الكثير من الجراءه للتعبير عن شخصيته كما يحلو له والتعبير عن كل مايمتلك من مهارات فالشخص الخجول او مهزوز الشخصيه يبدو عليه التوتر مما يجعله لايعرف مايقول او يتكلم به وهذا يبدو عليه
من الاخر تكلم مع الممتحن او مديرك كانه اخ لك معى اعطائه احترامه الكامل
CV
الان جاء الرد على سوال Introduce your self in English
ينبغى عليك معرفه ان هذا السوال المقصود منه التحدث عن حياتك العلميه والمهنيه وليس المقصود منه التحدث عن حياتك الشخصيه يعنى تتحدث عن الجامعه التى تخرجت منها واهم الكورسات والدورات التى اخدتها كما تتحدث عن بعض المجالات والتدريبات العلميه والرحلات العلميه التى ذهبت اليها واترك حديثك عن اولادك واسرتك وانتا تمتلك 2 ذكور واخر اناث من مايعتبر حشو من غير فائده الا اذا طلب منك هذا فى سوال اخر
والاجابه عن هذا السوال يكون كالاتى
My name is Mostafa El gammal, I'm fresh petroleum engineer ,and I graduated from faculty of engineering, petroleum department from AL Azhar university in cairo at 2014
يعنى انا اسمى مصطفى الجمال انا مهندس بترول حديثى التخرج تخرجت من كليه الهندسه قسم هندسه البترول جامعه الازهر فى القاهره عام 2014
انتا كده تكلمت عن كل شى خاص بك وبجامعتك وسنه تخرجت تاتى الى القسم الثانى وهو التحدث عن الدورات والتدريبات التى حصلت عليها
i spend summer training in some owner petroleum companies such as Khalda Petroleum company ,Agiba Petroluem Company
وتذكر الشركات التى تدربت فيها كامله او مايحلو لك
ثالثا ان كنت تعمل فى شركه من قبل اى لست حديث التخرج يجب عليك ذكر نبذه عنها ويكون كالاتى
Then I worked in “X” company as an petroleum engineer then I joined at “z” company as mud engineer
يعنى انا اشتغلت فى شركه مثلا واكتب اسم الشركه كمهندس بترول ثم التحق بشركه اخرى كمهندس للطفله
I took a lot of experience from this company because I was responsible for the company rigs
يعنى انا اخدت خبره كبيره من هذه الشركه حيث كنت مسئول عن كل البريمات الخاصه بالشركه
ثالثا عليك بذكر الكورسات او التدريبات التى اخدتها
I got the International Well Control Forum (IWCF) then I took an advanced course in mud and log in petroleum industry
يعنى انا اخدت الشهاده الدوليه فى التحكم فى ابار النفط كما اخدت كورسات فى مجال الطفله وقياس الابار
I am looking forward to have a chance to get a job as an petroleum engineer in the oil and gas field
انا اتطلع للعمل والحصول على وظيفه كمهندس بترول فى مجال النفط والغاز الطبيعى
للتعرف على المزيد من فنون الانترفيو والتعرف على المصدر ادخل هنا