سارة جلول
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زراعة الألوفيرا وكيفية العناية بها وعمل بونساي متقزم الالوفيرا من الصباريات التى تعمر طويلا وتعطي ازهارا جميلة في الصيف وتعد الالوفيرا من النباتات الطبية المفيدة للمعدة وللبشرة والحروق وحروق الجلد عند تعرضه للشمس تبقى اغصان الالوفيرا خضراء طيلة ايام السنه تابعوا الفيديو لتعرف على طريقة تنظيف الالوفيرا والعناية به اكتبوا رايكم تحت الفيديو واي سؤال انا برد عليه