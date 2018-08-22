تمساح يختطف سيدة أثناء سيرها مع كلبها..ويهرب صور

أعلنت السلطات في ولاية ساوث كارولينا الأميركية مقتل امرأة في هجوم لتمساح أثناء سيرها مع كلبها قرب بحيرة.وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت، في بيان، إن الهجوم وقع حوالى التاسعة من صباح الاثنين عند منتجع سي باينز على جزيرة هيلتون هيد.وأضاف أن التمساح الذي يعتقد أن طوله 2.5 مترا هاجم المرأة، وسحبها تحت سطح الماء.وصرح قسم الشرطة أن كلبها لم يتعرض لأذى.وتبحث الشرطة وهيئة الموارد الطبيعية في ساوث كارولينا وأفراد أمن المنتجع عن التمساح.