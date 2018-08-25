الزحف من الشمال نحو الجنوب

سلام عليكم حبابي😊😊يااااااه بزاف و مكتبتش هنا المهم المهم مزال حتى لدوكا معنديش تابلات ولا مكرو علاهاذيك نكره نكتب لسيجي طوال مي اليوما شفت حاجة غاضتني فمواقع التواصل الاجتماعي حبيت نهدر عليهاولينا نتسمخرو على بعضانا نستشفاو على بعضانا ماشي هاك ياو رانا خاوةمع العلم أنو منعرفش حكاية كلمة الزواحف هاذي قريت عليها عناوين برك و محبيتش نسمع واش قالت المخلوقة جابلي ربي امراة أيا نهار ظهر مرض الكوليرا بديت نقرا تعاليق فالفايس تحبس المخ كنا زواحف دوكا هما ولاو زواحفو متهدروش مع اللي يقولو ق هدرو غير مع اللي يقولو g و بالمناسبة مام كنحكي عربي نقول ق ألور متحكوش معايا😅😅المهم بيت القصيد فكروا و خمموا قبل ماتقولوا أي حاجة الفتنة قادرة تنوض من كلمة صغيرةخاوتنا فالشبيطار مكلاه نطلقوا النكات و نضحكوانشفا خترة كتبت فالفايس عيد سعيد لخاوتي الأمازغيين علما أنو كانت أول خترة يشارك بني ميزاب في تظاهرة الشنة الأمازيغية الجديدة ألور واحد كتبلي في تعليق :كتديروا سنة أمازيغية ليكم و العربي ما محله من الإعراب ماكنتش نستنى من انسانة مثقفة نلقى عندها هاذ العنصرية ونا والله من نيتي أيا بدلت الستاتي وكتبت ميهمش كنت قبائلي ولا عربي شاوي ولا مزابي رانا كامل خاوة .....و زدت اعتذرت من الأخ من ذاك نهار عرفت أنو ملازمش تكتبوا أي حاجة ملازمش نتناقلوا الأخبار و نعاودوها كالببغاء لازم نخممو مليحملازمش نلحقوا نتمسخروا بالمرض و كلما تقرا ستاتي تلقاهم يتسخروا أون بليس مواقع التواصل الاجتماعي الغالب شباب و يدي واش كاين من دون تفكيرلذلك خليكم مثقفين و واعين و قبل كل شيء رانا مسلمين اللي تضر ناس الشمال تضرنا و اللي تقيسنا تقيسهم نتمنى المساج لحق ليكمو ربي يشافي كل مريض والسلام عليكمو تحيا الجزائر❤❤❤❤❤❤❤❤