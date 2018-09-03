قصة سانايا: الضائعة الملتزمة

اخيرا وبعد سنة أو أكثر استجمعت قواي لأكتب عن حياتي أو عن سنيني الماضية فأعيد النظر فيها فلعل إعادة النظر فيما مضى عبرة لي ولمن يمر على سطوري هذه التي هي في الحقيقة أحداث لم أود مشاركتها هنا إلا بعد أن رست سفينتي على بر الأمان و بعد أن كنت على وشك الغرق

و سامحوني و اعذروا عدم رونق حروفي لأنها ارتجالية

أكتب ما يخطر و ما مضى و ما أسعدني يوما و ما آلمني

سأنثر كل شيء هنا على شكل مقاطع مختلفة الزمان و المكان أنثرها كلما أردت و إني لا أريد لقارئ مدونتي أن يشعر بالضيق أو ماشابه لأنني اليوم و الحمد لله بأفضل حالاتي و إن الحديث فيما مضى ليس هو اجترارا للأحداث ولا عيشا بالماضي و إنما هو كما قلت آنفا عبرة لي و لكل قارئ

فالعودة للأحداث يجعلنا ندقق النظر في زواياها و خباياها فندرك و نتعلم و نستفيد ......

قبل كل شيء سأبدأ الحديث عن اللمة ...

نعم ...اللمة لها دور كبير و عظيم بحياتي ففي اليوم الذي أوشكت على أنزل للحضيض وجدت منتدى اللمة الجزائرية ...

و أن وجود إخوان و أخوات اجتمعوا على العلم و العمل بكل المجالات أمر جعلني أنظر لنفسي مطولا لأرى حجم خسارتي حينما وقفت مكتوفة اليدين أشاهد حياتي تتحطم و أضيع مستقبلي غير أن اللمة والله أنقذتني من الغرق و منحتني نفسا جديدا في الوقت الذي كنت ألتقط فيه آخر أنفاسي

.......

أتذكر بداياتي جيدا هنا و خطواتي المضطربة كاضطرابي أنا .....صفحة الاعترافات😅😅😅 النائم في الحرب (عبدو) عبورة و غيرهم ممن كانوا سببا في غلق الصفحة ....

نعم أتيت هنا أول مرة زائرة على أن أغادر بعد بضعة أيام غير أن تسجيلي شهد ميلاد انسانة أخرى بهذا المنتدى ...

فقبل كل شيء ....أطال الله وجودنا معا .... ووفقنا جميعا لما فيه مرضاته.....

صلاح الدين الجلفاوي

كنت أعتقد أنه شيخ بالخمسين أو أكثر لأنه كان دائما ينشد الأناشيد الشعبية😅😅 و تبين أنه ابن الواحدة والعشرين

حكيم ستوري كنت أتخيله جدو حسان نتاع الإذاعة لأني لاحظت إقبال الكثير من الأعضاء على مواضيعه و شعبيته الواسعة😅😅

ولكنه لم يكن جدا و هو و الامين محمد كنت أعتقد أنهما ميزابيين لأسباب عديدة ثم تبين أنني كنت مخطئة

أما الصحافية الساخرة فطوووم صديقتي و أختي التي أتمنى لقياها يوما كنت أراها مغرورة و متكبرة و لكنني أدركت أنها كانت العكس تماما ..... وأدعو الله لها بالتوفيق يارب.....

و الكثير من الأعضاء في بداياتي كانت لهم صورة رسمتها بنفسي حلم كبير لطالما اعتبرته أختي هههههه وطلع أخ

ليليا مرام التي كنت أعتقد دوما أنها متزوجة و دعواتي لها يارب بالشفاء ...

و الورد الأحمر التي كنت أظنها صارمة و متعصبة غير أنها كانت شخصا رائعا ...

تلك أولى خطواتي هنا ببيتي الثاني ....

لعلكم تساءلتم لم ضائعة و ملتزمة ؟؟؟

نعم ضائعة وسط ذاتي و ملتزمة في حياتي

فلطالما أطلقت على نفسي هذا الاسم و اليوم قد تبدد ضياعي فأردت إعادة النظر فيما جرى سأعود لاحقا لأبدأ الفضفضة والسلام عليكم