ECOLEETA
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 1
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 47
- محل الإقامة
- سطيف
- الجنس
- ذكر
ETA مدرسـة التكنولوجـيا التطبيقيـة (مدرسة معتمدة)
الهاتف: 0771377380/ 036743108 / 0663859181
أدخل لرابط موقع المدرسة لتجد التفاصيل: www.eta-dz.com
العنوان : حي (لجنان) بالقرب من محطة المسافرين سطيف
تقدم أقوى دورات التكوين في التخصصات التالية:
تكوين تطبيقي في إصلاح و صيانة و فلاش و ديكوداج جميع أنواع الهاتف النقال و التابلات
تكوين تطبيقي في تركيب كاميرات المراقبة و أنظمة الإنذار و المجمع الهاتفي و كاشف البصمة و الفيديوفون
تكوين تطبيقي في سكانير السيارات و إصلاح و برمجة حاسوب السيارات
تكوين تطبيقي في تركيب ألواح الطاقة الشمسية
تكوين تطبيقي في تركيب كهرباء االآلات الصناعية
تكوين تطبيقي في تركيب و برمجة الأتمتة الصناعية القابلة للبرمجة
تكوين مكثف تطبيقي
مدة التكوين:8 أيام متواصلة
تكون الدراسة من 8:00صباحا إلى 17:00 مساء
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عناوين و هواتف فنادق سطيف
الهاتف: 0771377380/ 036743108 / 0663859181
أدخل لرابط موقع المدرسة لتجد التفاصيل: www.eta-dz.com
العنوان : حي (لجنان) بالقرب من محطة المسافرين سطيف
تقدم أقوى دورات التكوين في التخصصات التالية:
تكوين تطبيقي في إصلاح و صيانة و فلاش و ديكوداج جميع أنواع الهاتف النقال و التابلات
تكوين تطبيقي في تركيب كاميرات المراقبة و أنظمة الإنذار و المجمع الهاتفي و كاشف البصمة و الفيديوفون
تكوين تطبيقي في سكانير السيارات و إصلاح و برمجة حاسوب السيارات
تكوين تطبيقي في تركيب ألواح الطاقة الشمسية
تكوين تطبيقي في تركيب كهرباء االآلات الصناعية
تكوين تطبيقي في تركيب و برمجة الأتمتة الصناعية القابلة للبرمجة
تكوين مكثف تطبيقي
مدة التكوين:8 أيام متواصلة
تكون الدراسة من 8:00صباحا إلى 17:00 مساء
إضغط على الرابط التالي للتسجيل و معرفة سعر الدورات
للتسجيل في المدرسة
إضغط على الرابط التالي لمعرفة عنوان و موقع المدرسة
عنوان المدرسة
إضغط على الرابط التالي لمعرفة مرافق الإقامة في سطيف
عناوين و هواتف فنادق سطيف