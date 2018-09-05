السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



اليوم zeusexchanger.com يقدم لكم خدمة جديدة وهي سحب اموالكم من البنوك الالكترونية بعمولة منخفضة والتحويل على الموني غرام



لا يوجد تكاليف مخفية فعمولتنا هي 10 بالمئة ( بما في ذلك تكاليف الارسال لموني غرام) للمبالغ الاكثر او تساوي ل 100 دولار



بمثال بسيط اذا تملك 100 دولار في احد البنوك الالكترونية ستتحصل على 90 دولار بعملة بلدك في يدك بسعر صرف ذلك اليوم

لا توجد عمولات مخفية او عمولات على تحويلك تاخها البنك او اي جهة



مدة تنفيذ طلبك 24 ساعة من تاريخ الدفع