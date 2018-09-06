فســــاتين محجبات ~ البساطة و الاناقة ~

ههههههه انا نحط فيهم و قريب نبكي و قلبي يوجع تأثرت بالمناظر الخلابة هاذو

شابين بزاف ايه يليقو للاعراس البعيدة و المناسبات ولا مثلا حتى عرس قريب لما تجتمع العائلة يوم قبل متجي العروس​

ههههه ان شاء الله نترفهوا و نشروهم نلبسوهم في دار

و فيك بارك الله​