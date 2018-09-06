فســــاتين محجبات ~ البساطة و الاناقة ~

ضآحكة مستبشرة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار منتدى اللمة
سأقدم اليوم لكم مجموعة من الفساتين المحتشمة التي بامكاننا لبسها في الاعراس و المناسبات التي فيها اختلاط
ملاحظة : حنا عندنا هاذو الفساتين يلبسوهم حجابات و يخرجو بيهم هههه
صح ولا لالا !!
في امان الله
و اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم
اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار منتدى اللمة
سأقدم اليوم لكم مجموعة من الفساتين المحتشمة التي بامكاننا لبسها في الاعراس و المناسبات التي فيها اختلاط
ملاحظة : حنا عندنا هاذو الفساتين يلبسوهم حجابات و يخرجو بيهم هههه
صح ولا لالا !!
في امان الله
و اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم