فســــاتين محجبات ~ البساطة و الاناقة ~

ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
16,004
الإعجابات
39,835
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار منتدى اللمة
سأقدم اليوم لكم مجموعة من الفساتين المحتشمة التي بامكاننا لبسها في الاعراس و المناسبات التي فيها اختلاط

ملاحظة : حنا عندنا هاذو الفساتين يلبسوهم حجابات و يخرجو بيهم هههه
صح ولا لالا !!




















في امان الله
و اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,540
الإعجابات
47,940
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راكم حابين تهبلوني اليوم ونتي وسمية بهاد المودالات الجميلة والراقية
صراحة أنا هاد المودالات مانقدرش نخرج بيهم برا تاع نروح نقرا بيهم ولا ندور بيهم
ملفتين بزاف للانتباه نحشم حتى نلبسهم ههه، يليقو للأعراس بصح تكون تاع ناس بعاد
لأنو لما يكون العرس قريب تحب تلبس حاجة ملفتة يعني تكون فيها طرز وأحجار وكلشي
كيما لي غوب دو صواغي تاع المحجبات لي حطتهم سمية بصح كي يعود عرس بعيد
نفضل نلبس حاجة سامبل كيما هادو
عجبتني هادي سامبل تهبل

لو جيت غنية وعندي خادمات نلبسها في الدار :LOL:

كذلك هادي باهية تقول تاع وقت زمان وقت بكري :love:



الوردي والبنفسجي هادو تاني ملاح وسامبل




هادي عجبتني بزااف :love: لونها جميل وستيلها باهي نظن تليق للمناسبات البعيدة كيما قلت
تحضري خطوبة صديقتك او حاجة كيما هكا مع خيمار واكسسوارات بسيطة كيما لي لابستهم تجي طووب


يعطيك الصحة اسومة على الصور الجميلة
بارك الله فيك غاليتي
تحياتي
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
16,004
الإعجابات
39,835
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راكم حابين تهبلوني اليوم ونتي وسمية بهاد المودالات الجميلة والراقية
صراحة أنا هاد المودالات مانقدرش نخرج بيهم برا تاع نروح نقرا بيهم ولا ندور بيهم
ملفتين بزاف للانتباه نحشم حتى نلبسهم ههه، يليقو للأعراس بصح تكون تاع ناس بعاد
لأنو لما يكون العرس قريب تحب تلبس حاجة ملفتة يعني تكون فيها طرز وأحجار وكلشي
كيما لي غوب دو صواغي تاع المحجبات لي حطتهم سمية بصح كي يعود عرس بعيد
نفضل نلبس حاجة سامبل كيما هادو
عجبتني هادي سامبل تهبل

لو جيت غنية وعندي خادمات نلبسها في الدار :LOL:

كذلك هادي باهية تقول تاع وقت زمان وقت بكري :love:



الوردي والبنفسجي هادو تاني ملاح وسامبل




هادي عجبتني بزااف :love: لونها جميل وستيلها باهي نظن تليق للمناسبات البعيدة كيما قلت
تحضري خطوبة صديقتك او حاجة كيما هكا مع خيمار واكسسوارات بسيطة كيما لي لابستهم تجي طووب


يعطيك الصحة اسومة على الصور الجميلة
بارك الله فيك غاليتي
تحياتي
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اهلا مريومتي نورتي
ههههههه انا نحط فيهم و قريب نبكي و قلبي يوجع تأثرت بالمناظر الخلابة هاذو
شابين بزاف ايه يليقو للاعراس البعيدة و المناسبات ولا مثلا حتى عرس قريب لما تجتمع العائلة يوم قبل متجي العروس​
ذوقك شباب مريومتي
ههههه ان شاء الله نترفهوا و نشروهم نلبسوهم في دار
و فيك بارك الله​
نووووووورتي
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,312
الإعجابات
5,077
النقاط
996
العمر
18
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#4
وعليكم السلام
شو هالجمال كلو 😍😍 هاذو صح يليقو للمناسبات اكثر كيما قلتو
باهيين زوينين كامل تبارك الله
مشكورة اسوم على التشكيلة الحلوة
 
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