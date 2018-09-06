فسـآتين محجبات مزركشة بالورد

ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
16,004
الإعجابات
39,835
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار منتدى اللمة
جبتلكم مجموعة فساتين لي نحبهااااااا و علبالي كامل يعحبكم هذا الستيل
شوفو و اعطون رايكم حبيباتي
فساتين مزركشة بالورود الجميلة مثلكم























في امان الله
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
16,004
الإعجابات
39,835
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,312
الإعجابات
5,077
النقاط
996
العمر
18
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام
الستيل هذا فعلا رائع وراق لي
تحس بخفة وأناقة كي تلبسهم
تشكيلة جميلة للغاية غاليتي وخاصة الثاني هادىء وجميل دخل في قلبي هههخخ😋
شكرااا ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,540
الإعجابات
47,940
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
يا يما على هادوك الاقمشة يهبلووو
هاد الموضوع ماش رايحة نتبع الستيل رايحة نتبع الاقشمة هههه
خاطر الستيل متشابه نوعا ما مالا نخير الفساتين حسب أنواع الأقمشة

كاين هادا قماشها يهببل



هادي تاني القماش تاعها باهي لكن الفستان قصير شوي
يسمى عجبني القماش كتر



هاد القماش تاني باهي ولونو مليح



هادا تاني قماشو باهي والستيل تاعو تاني مليح وسامبل يشبه للأول لي خترتو



هاد القماش تاني يسخف الله يبارك



شكرا أسومة على التشكيلة الجميلة والراقية
يعطيك الصحة حبيبتي
تحياتي​
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
16,004
الإعجابات
39,835
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#5
قال *amani*:
وعليكم السلام
الستيل هذا فعلا رائع وراق لي
تحس بخفة وأناقة كي تلبسهم
تشكيلة جميلة للغاية غاليتي وخاصة الثاني هادىء وجميل دخل في قلبي هههخخ😋
شكرااا ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
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اهلالالا بأماني الحلوة
هههه ايه شباب بزاف و متحوف تحسي صح فيه بلي انت انثى
في الحقيقة انا كامل دخلو في قلبي ههه
العفو غاليتي و شكرا على المرور
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#6
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
16,004
الإعجابات
39,835
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#6
قال لؤلؤة قسنطينة:
يا يما على هادوك الاقمشة يهبلووو
هاد الموضوع ماش رايحة نتبع الستيل رايحة نتبع الاقشمة هههه
خاطر الستيل متشابه نوعا ما مالا نخير الفساتين حسب أنواع الأقمشة

كاين هادا قماشها يهببل



هادي تاني القماش تاعها باهي لكن الفستان قصير شوي
يسمى عجبني القماش كتر



هاد القماش تاني باهي ولونو مليح



هادا تاني قماشو باهي والستيل تاعو تاني مليح وسامبل يشبه للأول لي خترتو



هاد القماش تاني يسخف الله يبارك



شكرا أسومة على التشكيلة الجميلة والراقية
يعطيك الصحة حبيبتي
تحياتي​
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اهلا مريومتي
ههههههه شوف اسيدي تلفتلك واش تخيري وليتي للقماش ههه
عندك الحق كامل يتشابهو وتحيري واش تلبسي { كشغل بصح ههه }
ذوقك شباب ختي مريم فوووور مشاء الله
العفو حبيبتي و مشكورة على المرور الراقي
نورتي
 
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