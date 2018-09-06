فسـآتين محجبات مزركشة بالورد

يا يما على هادوك الاقمشة يهبلوووهاد الموضوع ماش رايحة نتبع الستيل رايحة نتبع الاقشمة ههههخاطر الستيل متشابه نوعا ما مالا نخير الفساتين حسب أنواع الأقمشةكاين هادا قماشها يهببلهادي تاني القماش تاعها باهي لكن الفستان قصير شوييسمى عجبني القماش كترهاد القماش تاني باهي ولونو مليحهادا تاني قماشو باهي والستيل تاعو تاني مليح وسامبل يشبه للأول لي خترتوهاد القماش تاني يسخف الله يباركشكرا أسومة على التشكيلة الجميلة والراقيةيعطيك الصحة حبيبتيتحياتي​