السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

يسرني افتتاح مدونتي هنا راجية من المولى أن تكون مكسبا لي ولمن يمر بها .....

أنثى من عالم الضياع ......

هو عنوان مدونتي ففي ضياع أفكاري أنا أعيش ، فلحد اليوم لم أجد كيف لي أن أخلص مشاعري من فوضاها ، و كيف أحلق بها بعيدا نحو السلام.....

هي مدونة أنثر عليها يومياتي خواطري ابداعاتي

فأهلا و سهلا بكل من يمر من هنا ❤❤

Sanaya