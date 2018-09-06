Mery Babaammi
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2017
- المشاركات
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
يسرني افتتاح مدونتي هنا راجية من المولى أن تكون مكسبا لي ولمن يمر بها .....
أنثى من عالم الضياع ......
هو عنوان مدونتي ففي ضياع أفكاري أنا أعيش ، فلحد اليوم لم أجد كيف لي أن أخلص مشاعري من فوضاها ، و كيف أحلق بها بعيدا نحو السلام.....
هي مدونة أنثر عليها يومياتي خواطري ابداعاتي
فأهلا و سهلا بكل من يمر من هنا ❤❤
Sanaya
يسرني افتتاح مدونتي هنا راجية من المولى أن تكون مكسبا لي ولمن يمر بها .....
أنثى من عالم الضياع ......
هو عنوان مدونتي ففي ضياع أفكاري أنا أعيش ، فلحد اليوم لم أجد كيف لي أن أخلص مشاعري من فوضاها ، و كيف أحلق بها بعيدا نحو السلام.....
هي مدونة أنثر عليها يومياتي خواطري ابداعاتي
فأهلا و سهلا بكل من يمر من هنا ❤❤
Sanaya