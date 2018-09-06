أنثى من عالم الضياع

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
349
الإعجابات
705
النقاط
521
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
يسرني افتتاح مدونتي هنا راجية من المولى أن تكون مكسبا لي ولمن يمر بها .....
أنثى من عالم الضياع ......
هو عنوان مدونتي ففي ضياع أفكاري أنا أعيش ، فلحد اليوم لم أجد كيف لي أن أخلص مشاعري من فوضاها ، و كيف أحلق بها بعيدا نحو السلام.....
هي مدونة أنثر عليها يومياتي خواطري ابداعاتي
فأهلا و سهلا بكل من يمر من هنا ❤❤
Sanaya
 
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