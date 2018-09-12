شركة اصلاح ديب فريزر وايت ويل عابدين & 0235699066 & وكيل وايت ويل



اكبر مركز صيانة وايت ويل





01223179993 || 01023140280 || 0235710008 || 01095999314 || 01092279973||01210999852 || 01096922100 || 01010916814||01220261030||01207619993||0235682820||01060037840||01283377353



0235699066 || 01154008110 ||0235700997 || 0235700994 || 01129347771 || 01112124913 ||



نبذه عن تاريخ الشركة



رائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( ثلاجات نوفرست وايت ويل _ غسالات فول اتومتيك وايت ويل_غسالات اطباق وايت ويل_ تكيفات وايت ويل _ ايس ميكر وايت ويل _ ديب فريزر نوفرست وايت ويل_دراير _وايت ويل نشافة_ غسالات هيفى ديوتى وايت ويل_ غسالات باب امامى وايت ويل_لاندرى وايت ويل _ مجفف وايت ويل



قطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزلية



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1. قطع غيار اصلية بالضمان



2. ضمان عام كامل على الجهاز بالكامل



3. متابعه كل ثلاثة شهور بدون اتصال من العميل ( هذه مهمه الكول سنتر)



4. سيارات مجهزه بجميع قطع الغيار للاجهزة المنزلية ..للاصلاح الجهاز بالمنزل ...رغم صعوبة العطل...متخصصون ...واثقون من قدرتهم



5. كمبيوتر كشف على الاجهزة لتحديد الاعطال



6. بند تجيد الجهاز بالكامل شكلا وموضوعا



7. خبراء فى تعديل دواير الغسالات والثلاجات



8. فنيين ومهندسين مدربين على اصلاح جميع اعطال الاجهزه المنزلية



9. اسعارنا لاتقارن بأى شركه اخرى



10. ضمانا حقيقى وفعال وسارى حتى اخر يوم



11. تمتاز الشركة بحفظ بيانات العملاء لمدة 10سنوات



12. كول سنتر . يلبى طلبات العملاء ويستقبل بلاغات الاعطال من العملاء



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صيانة جميع الاجهزة المنزلية الكهربائية ذات الماركات المحلية والعالمية. نقوم بعمل كافة اعمال الصيانة الفورية المنزلية الشاملة المتجددة دائما . تتم الصيانة من خلال نخبة مختارة من الفنيين المتخصصين المدربين علي اعلي مستوي ضمان شامل علي الجهاز بالكامل. خدماتنا متميزة نهدف منها لاشباع رغبات العميل. نتلقي بلاغات الاعطال طوال ايام الاسبوع علي الارقام التالية :



بمناسبة حلول فصل الصيف " كل عام و عملائنا الكرام بخير " عرض خاص " خصم (( 10% )) علي اجمالي الفاتورة وذلك لفترة



لأجهزة التكييف الخاصة بك .. نقوم بعمل الصيانة لجميع انواع اجهزة التكييف ذات الماركات المختلفة



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سياسة ونظام الشركة: ( ضمان عاما كامل )



يتم الكشف على الجهاز وتحديد العطل المبدئى او العطل النهائى عند العميل



ويتم الاصلاح حسب حاله الجهاز مع اخذ الضمان الشامل



الكشف والانتقالات ( 40 ) فى حاله عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يوم



ولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعه



جوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيا



فريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزل



خبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما ( الاصلاح الفورى بالمنزل )



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شغلنا الشاغل راحه عملائنا الكرام ..ولكم منا الشكر على ثقكتكم فينا المدير المسئول



فرع صيانة توكيل وايت ويل سموحة 01023140280 توكيل وايت ويل



فرع صيانة توكيل وايت ويل ميامى 01129347771 توكيل وايت ويل



فرع صيانة توكيل وايت ويل العجمى 01220261030 توكيل وايت ويل



فرع صيانة توكيل وايت ويل المنتزة 01093055835 توكيل وايت ويل فرع توكيل وايت ويل ( خدمة عملاء )



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