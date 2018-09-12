التخسيس السريع والصحي

فقدان الوزن أو مصطلح التخسيس فقدان هو انخفاض كتلة الجسم الكلية، وذلك بسبب فقدان السوائل، أو الدهون في الجسم أو الأنسجة الدهنية ونادرًا ما يحدث فى العظام. فقدان الوزن يمكن أن يحدث إما عن غير قصد بسبب سوء التغذية أو مرض أو الجهد الزائد، أو فقدان الوزن متعمد والتى عادة يطلق عليه مصطلح التخسيس. أسباب فقدان الوزن غير المتعمد هناك مؤشرات يجب أن تأخذ فى الحسبان عن فقدان الوزن بطريقة غير متعمدة، لكنه يمكن أن يشكل ذلك خطرا على الصحة، أو يكون علامة إنذار عن مرض معين مثل "مرض السكرى، الاكتئاب، فرط الغدة الدرقية، السل، مرض الانسداد الرئوي المزمن، فيروس نقص المناعة، نوع من أنواع السرطان.