7 معلومات لن يخبرك بها أحد قبل إجراء جراحة العيون بالليزر

1 ـ ستتمنى لو أنك أجريت جراحة العيون بالليزر في وقت مبكر

أوردت لوسي وايتهيد، البالغة من العمر 40 سنة، من مقاطعة سري الإنكليزية، قائلة: «لقد أردت إجراء جراحة الليزر على مستوى عيني منذ سنوات عديدة قبل الآن. فقد كنت أرتدي نظارة منذ أن كنت في الجامعة؛ لأنني مصابة بقِصر النظر بالإضافة إلى اللابؤرية». وأضافت لوسي: «لا أحب ارتداء النظارة، فقد كنت أشعر دائماً بأنها لا تناسبني. لذلك، قررت أن أجرب العدسات اللاصقة، لكنها لم تلائمني؛ لأنني كنت أعاني أيضاً جفاف العين».وأردفت لوسي، قائلة: «لقد أمضيت مرحلة العشرينيات والثلاثينيات من عمري وأنا أجادل حول إمكانية خضوعي لجراحة الليزر بالعين. وفي كل مرة أذهب للحصول على موعد لإجراء العملية، كنت أخشى من أن تكون الجراحة مؤلمة، أو أن يحدث خطأ ما». واستطردت وايتهيد: «لقد تزوجت في سنة 2007، وأردت إجراءها قبل يوم زفافي، لكن الخوف ساورني من أن يحدث خطب ما وأتزوج وأنا كفيفة. لذلك، تراجعت مرة أخرى عن إجرائها. وفي سنة 2014، ذهبت لإجرائها أخيراً. لقد كانت عملية بسيطة وفعّالة ودون أي ألم. آنذاك، أخذت أفكر: (لماذا لم أقم بتلك العملية في وقت سابق؟) كنت أتمنى لو أنني أجريتها منذ سنوات طويلة».اكمل القرائة هنا