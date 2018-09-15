لو كان عمرك بين الـ20 والـ30.. هذه الأشياء ستندم إذا لم تفعلها

نظراً إلى أني قد أتممت 35 عاماً، فهناك أشياء أودُّ قولها؛ لأني ندمت على عدم فعلها من أعوامٍ مضت، فلعلك تستفيد وتلحق عمرك ووقتك للقيام بها مبكراً؛ لأنها فعلاً حوَّلتني لإنسان آخر عندما التزمتُ بفعلها، ولأن عمرك هو أيام معدودات فيجب أن تركز جيداً.فمن سن 21 إلى 28 عاماً، لن تشعر تماماً بهذه الفترة في حياتك وستُسرق منك سريعاً؛ لأنها فترة تحديد لمصيرك ومستقبلك بشكل كبير؛ ومن ثم شياطين الإنس والجن لن يكون هدفهم إلا أن يُضيعوك في هذه الفترة بالتحديد، فاحذر إن أردت.يمكن أن تعتبر أن هذه النصائح هي نصائح عامة مهما كانت سنك، فاقرأ هذا الكلام وخذه بمعناه العام، سواء كنت أقل من 20 أو أعلى من 30، فخذ مني هذا الكلام وطبِّقه مهما كانت سنك.وإن كنت ممن يقولون: «يا ليتني بدأت من زمان» وإن الوقت قد فات، فأقول له إن الأعمار لا تُقاس بالسنين عزيزي وعزيزتي، وإنما تقاس بالأعمال والبصمات.تابع الموضوع هنا