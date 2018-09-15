لماذا يحب الرجل المرأة القوية "الجبروت"ويُهمل الطيبة التي تهتم به؟

كنت أقرأ في كتاب يتحدث عن علاقة الرجل بالمرأة، ولماذا يحب الرجل شخصية المرأة القوية «القادرة»، التي نسميها نحن في لهجتنا «المرأة الجبروت»؟ وفي نفس الوقت لماذا تتعرض المرأة الطيبة واللطيفة التي تراعي الجميع إلى المعاملة القاسية واللامبالاة وعدم الاهتمام؟الكتاب تحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة، لكن تعالوا نتحدث عن نقطة بعينها ونقيّمها من خلال تعاملاتنا الإنسانية عموماً.اكمل القرائة هناتجاوز الاعلان