معرفة الساعة الان وكذلك التاريخ اليوم هجري وميلادي

غ

غوايش

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معرفة الساعة الان وكذلك التاريخ اليوم هجري وميلادي

موقع الساعة الان ، أول موقع عربي لمعرفة الساعة الان في جميع الدول والمدن العربية ، يوفر الموقع العديد من الخدمات المميزة المجانية بشكل كامل .

يوفر خدمة تاريخ اليوم لعرض التاريخ الهجري والميلادي وبالأضافة للتقويم الهجري بشكل منسق وطريقة بسيطة وبالأضافة تحويل التاريخ من هجري الى ميلادي وبالعكس .

ويوفر خدمات الطقس والخرائط وايضاً أوقات الصلاة لهذا اليوم ، ويمكنك الإستفادة من هذا الموقع اذا كان لديك مدونة بإستخدام كود مجاني لعرض الساعة او التاريخ في موقعك .

كما يمكنك من ضبط ساعتك عن طريق الموقع ، الطريقة سهلة فقط قم بالدخول للموقع ثم على يسار الشاشة سترا ايقونة ضبط الساعة وسيقوم الموقع تلقائياً بضبط ساعتك بالتوقيت المحلي والفعلي لمدينتك .

وتمت أضافة خاصية جديدة للموقع وهي تفعيل صوت الساعة بطريقة جميلة .

ويوجد على الأنترنت العديد من المواقع التي تقدم هذه الخدمة مثل موقع timeanddate وأيضاً مواقع أخرى .

رابط الموقع ///////

الساعة الان








 
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