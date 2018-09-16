غوايش
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معرفة الساعة الان وكذلك التاريخ اليوم هجري وميلادي
موقع الساعة الان ، أول موقع عربي لمعرفة الساعة الان في جميع الدول والمدن العربية ، يوفر الموقع العديد من الخدمات المميزة المجانية بشكل كامل .
يوفر خدمة تاريخ اليوم لعرض التاريخ الهجري والميلادي وبالأضافة للتقويم الهجري بشكل منسق وطريقة بسيطة وبالأضافة تحويل التاريخ من هجري الى ميلادي وبالعكس .
ويوفر خدمات الطقس والخرائط وايضاً أوقات الصلاة لهذا اليوم ، ويمكنك الإستفادة من هذا الموقع اذا كان لديك مدونة بإستخدام كود مجاني لعرض الساعة او التاريخ في موقعك .
كما يمكنك من ضبط ساعتك عن طريق الموقع ، الطريقة سهلة فقط قم بالدخول للموقع ثم على يسار الشاشة سترا ايقونة ضبط الساعة وسيقوم الموقع تلقائياً بضبط ساعتك بالتوقيت المحلي والفعلي لمدينتك .
وتمت أضافة خاصية جديدة للموقع وهي تفعيل صوت الساعة بطريقة جميلة .
ويوجد على الأنترنت العديد من المواقع التي تقدم هذه الخدمة مثل موقع timeanddate وأيضاً مواقع أخرى .
رابط الموقع ///////
الساعة الان
موقع الساعة الان ، أول موقع عربي لمعرفة الساعة الان في جميع الدول والمدن العربية ، يوفر الموقع العديد من الخدمات المميزة المجانية بشكل كامل .
يوفر خدمة تاريخ اليوم لعرض التاريخ الهجري والميلادي وبالأضافة للتقويم الهجري بشكل منسق وطريقة بسيطة وبالأضافة تحويل التاريخ من هجري الى ميلادي وبالعكس .
ويوفر خدمات الطقس والخرائط وايضاً أوقات الصلاة لهذا اليوم ، ويمكنك الإستفادة من هذا الموقع اذا كان لديك مدونة بإستخدام كود مجاني لعرض الساعة او التاريخ في موقعك .
كما يمكنك من ضبط ساعتك عن طريق الموقع ، الطريقة سهلة فقط قم بالدخول للموقع ثم على يسار الشاشة سترا ايقونة ضبط الساعة وسيقوم الموقع تلقائياً بضبط ساعتك بالتوقيت المحلي والفعلي لمدينتك .
وتمت أضافة خاصية جديدة للموقع وهي تفعيل صوت الساعة بطريقة جميلة .
ويوجد على الأنترنت العديد من المواقع التي تقدم هذه الخدمة مثل موقع timeanddate وأيضاً مواقع أخرى .
رابط الموقع ///////
الساعة الان