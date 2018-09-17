نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونياً 23/9/2018

يتشرف مركزنا (بروكوالا للتدريب والتطوير ) بدعوتكم للتسجيل فى احدث دورات تدريبيه تعليمية وعملية وتأهيليه لجميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكوميه والخاصه لكى تقوم محل العناصر الأجنبية وتصبح قادرة على القيام بكافة المسئوليات المناطة بها في مختلف التخصصات المهنيه والعمليه والتى تساعد مرشحيكم في زيادة القدرة الإنتاجية ويؤدى بالتالي إلى تحقيق مستهدفاتها

يتشرف مركزنا (بروكوالا للتدريب والتطوير ) بدعوتكم للتسجيل فى احدث دورات تدريبيه تعليمية وعملية وتأهيليه لجميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكوميه والخاصه لكى تقوم محل العناصر الأجنبية وتصبح قادرة على القيام بكافة المسئوليات المناطة بها في مختلف التخصصات المهنيه والعمليه والتى تساعد مرشحيكم في زيادة القدرة الإنتاجية ويؤدى بالتالي إلى تحقيق مستهدفاتها

يتشرف مركزنا (بروكوالا للتدريب والتطوير ) بدعوتكم للتسجيل فى احدث دورات تدريبيه تعليمية وعملية وتأهيليه لجميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكوميه والخاصه لكى تقوم محل العناصر الأجنبية وتصبح قادرة على القيام بكافة المسئوليات المناطة بها في مختلف التخصصات المهنيه والعمليه والتى تساعد مرشحيكم في زيادة القدرة الإنتاجية ويؤدى بالتالي إلى تحقيق مستهدفاتها

مركـــز بروكـــــــوالا للتدريـــب والتطـــويـــر



يتشرف مركزنا (بروكوالا للتدريب والتطوير ) بدعوتكم للتسجيل فى احدث دورات تدريبيه تعليمية وعملية وتأهيليه لجميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكوميه والخاصه لكى تقوم محل العناصر الأجنبية وتصبح قادرة على القيام بكافة المسئوليات المناطة بها في مختلف التخصصات المهنيه والعمليه والتى تساعد مرشحيكم في زيادة القدرة الإنتاجية ويؤدى بالتالي إلى تحقيق مستهدفاتها



ونستعرض لكم مسمى لبعض الدورات التدريبيه والتى يتم تنفيذها فى معظم البلاد العربيه والأجنبيه



#دورة#كورس#برنامج#ورشة عمل#تدريبيه فى

مجال(تكنـــــــولوجيــــــــــا المعلـــــــــومــــــــات)

لعـــــــــــــام 2018-2019



سبتمبر



أكتوبر

نوفمبر



ديسمبر



أهم ما يميز مركز بروكوالا للتدريب والتطوير:





• نقوم باستقبال العملاء من المطار الى مقر الفندق .

• تسليم المشارك حقيبة تدريبية تشمل جميع الادوات اللازمة للدورة .

• العمل ضمن مجموعات لمزيد من الاستفادة

• جميع دوراتنا مؤكدة ولا نقوم بتأجيل او بإلغاء الدورات مهما كان عدد المشاركين بالدورة .

• يمكننا مساعدتكم بالحجز بالفنادق بأسعار مخفضة في حالة رغبتكم بالحجز عن طريقنا.

• يحصل المتدريب على شهادة مقدمة من مركز بروكوالا للتدريب والتطوير

• يحصل المتدرب على شهادة من جامعه كامبردج

Miss/ Aml Badr



يتوافر لدينا مجالات اخري من الدورات

(اداراه العقارات_اداره المخاطر_الاحصاء_الاداره والقياده وتطوير الاذات_الامن الصناعي والسلامه المهنيه_البلديات والمجالس المحليه_البورصات _البيئه وسلامه الاغذيه_التدريب والموارد البشريه_التسويق والمبيعات_التطوير التربوي والتنميه الاجتماعيه_الجوده والانتاج_الحوكمه واداره الاستثمار_الدفاع المدني ومكافحه الحرائق_الادورات الامنيه_السفن واداره المواني البحريه_السكرتارية واداره المكاتب_السلامه والصحه المهنيه _الصحافه والاعلام_الصحه والمستشفيات_العلاقات العامه_القانون_المشتريات والمخازن_المياه والصرف الصحي_النقل البحري والتخليص الجمركي_النقل الجوي والمطارات_النقل والمرور_التكنولوجيا المعلومات_دورات العلوم السياسه_دورات القياده الاكاديميه والتعليميه_مجال القياس والعايرة_مجال السياحه ومتاحف)



تنفذ البرامج لمدة 5 ايام – 10 أيام – 3 أسابيع – شهر – 6 أشهر حسب خطتنا ورغبة العميل

ولكم فائق الاحترام والتقدير,,,,