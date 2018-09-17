نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونياً 23/9/2018

امل الهوارى
:: عضوية محظورة ::
- إنضم
- 16 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 0
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- الاسكندريه
- الجنس
- أنثى
مركـــز بروكـــــــوالا للتدريـــب والتطـــويـــر
يتشرف مركزنا (بروكوالا للتدريب والتطوير ) بدعوتكم للتسجيل فى احدث دورات تدريبيه تعليمية وعملية وتأهيليه لجميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكوميه والخاصه لكى تقوم محل العناصر الأجنبية وتصبح قادرة على القيام بكافة المسئوليات المناطة بها في مختلف التخصصات المهنيه والعمليه والتى تساعد مرشحيكم في زيادة القدرة الإنتاجية ويؤدى بالتالي إلى تحقيق مستهدفاتها
ونستعرض لكم مسمى لبعض الدورات التدريبيه والتى يتم تنفيذها فى معظم البلاد العربيه والأجنبيه
#دورة#كورس#برنامج#ورشة عمل#تدريبيه فى
مجال( تكنــولــــــــــوجيا المعلــومـــــات)
لعـــــــــــــام 2018-2019
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركـــز بروكـــــــوالا للتدريـــب والتطـــويـــر
يتشرف مركزنا (بروكوالا للتدريب والتطوير ) بدعوتكم للتسجيل فى احدث دورات تدريبيه تعليمية وعملية وتأهيليه لجميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكوميه والخاصه لكى تقوم محل العناصر الأجنبية وتصبح قادرة على القيام بكافة المسئوليات المناطة بها في مختلف التخصصات المهنيه والعمليه والتى تساعد مرشحيكم في زيادة القدرة الإنتاجية ويؤدى بالتالي إلى تحقيق مستهدفاتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونستعرض لكم مسمى لبعض الدورات التدريبيه والتى يتم تنفيذها فى معظم البلاد العربيه والأجنبيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#دورة#كورس#برنامج#ورشة عمل#تدريبيه فى
مجال(تكنـــــــولوجيــــــــــا المعلـــــــــومــــــــات)
لعـــــــــــــام 2018-2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبتمبر
"ميكروسوفت أوفيس 2012
Microsoft Office 2012"
2/9/2018
"مهارات استخدام الكمبيوتر فى العمل
Skills of using computer at work "
9/9/2018
"توظيف التقنية والوسائط المتعددة في البحث العلمي
Technology and multimedia role in scientific research"
16/9/2018
"نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونياً
Securing, archiving and retrieval systems of documents and files"
23/9/2018
"دورة ادارة المعرفه و الادارة الالكترونيه وتحدياتهما
Knowledge management, Electronic management and their Challenges" 30/9/2018
أكتوبر
"استراتيجيات وتكتيكات الحكومة الإلكترونية فى ظل منهجية الجودة الشاملة
Strategies and tactics of e-government in light of the Total quality methodology" 7/10/2018
"إدارة مشاريع تقنية المعلومات
Information Technology Project Management"
14/10/2018
"تخطيط و إدارة المشروعات الاحترافية MS-project
Professional Project management and planning MS-Project "
21/10/2018
"نظام الأرشفة في المكتبات وبناء قواعد البيانات
Archiving system in library and building databases"
28/10/2018
"أساسيات تقنية المعلومات
Information Technology Basics
28/10/2018
نوفمبر
"إستراتيجية أمن الوثائق والمعلومات الإلكترونية
Security strategies of e-documents and e-information "
4/11/2018
"المهارات الفنية والتقنية للإدارة المواقع الإلكترونية الحكومية
Technical skills of governmental web sites management "
4/11/2018
"آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي
Prospects of scientific research and technological development in the Arab world" 11/11/2018
"فن التحليل الإحصائي باستخدام SPSS
Statistical Analysis using SPSS"
18/11/22018
"تطبيق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنية المعلومات ISO20 000
Applying Total Quality System in information technology management ISO20 000" 25/11/2018
ديسمبر
"نظم المعلومات الإدارية المعتمدة على تكنولوجيا الحاسبات
Computer based Management information systems"
2/12/2018
"تخطيط و إدارة المشروعات الاحترافية MS-project
Professional Project management and planning MS-Project "
9/12/2018
"SQL SERVER
SQL SERVER"
16/12/2018
"الفكر الحديث فى تطبيقات الحاسب الآلى فى إدارة الأعمال
Modern thought of Computer Applications for Business Administration" 23/12/2018
"مهارات استخدام الكمبيوتر فى العمل
Skills of using computer at work "
30/12/2018
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أهم ما يميز مركز بروكوالا للتدريب والتطوير:
• نقوم باستقبال العملاء من المطار الى مقر الفندق .
• تسليم المشارك حقيبة تدريبية تشمل جميع الادوات اللازمة للدورة .
• العمل ضمن مجموعات لمزيد من الاستفادة
• جميع دوراتنا مؤكدة ولا نقوم بتأجيل او بإلغاء الدورات مهما كان عدد المشاركين بالدورة .
• يمكننا مساعدتكم بالحجز بالفنادق بأسعار مخفضة في حالة رغبتكم بالحجز عن طريقنا.
• يحصل المتدريب على شهادة مقدمة من مركز بروكوالا للتدريب والتطوير
• يحصل المتدرب على شهادة من جامعه كامبردج
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لمعرفة الدورة والمحتوى العلمى والتكلفة والمواعيد وفي جميع المجالات يرجى التواصل معنا بالاتصال اوارسال بريد الكترونى على:
Miss/ Aml Badr
Training Coordinator
E-mail: aml@prokuala.com
Mobile: 00201149844458
Website: Prokuala | Home
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تنفذ البرامج لمدة 5 ايام – 10 أيام – 3 أسابيع – شهر – 6 أشهر حسب خطتنا ورغبة العميل
ولكم فائق الاحترام والتقدير,,,,
امل الهوارى ، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إشهار غير مصرح