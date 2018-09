نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونياً 23/9/2018

مركـــز بروكـــــــوالا للتدريـــب والتطـــويـــر



يتشرف مركزنا (بروكوالا للتدريب والتطوير ) بدعوتكم للتسجيل فى احدث دورات تدريبيه تعليمية وعملية وتأهيليه لجميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكوميه والخاصه لكى تقوم محل العناصر الأجنبية وتصبح قادرة على القيام بكافة المسئوليات المناطة بها في مختلف التخصصات المهنيه والعمليه والتى تساعد مرشحيكم في زيادة القدرة الإنتاجية ويؤدى بالتالي إلى تحقيق مستهدفاتها



ونستعرض لكم مسمى لبعض الدورات التدريبيه والتى يتم تنفيذها فى معظم البلاد العربيه والأجنبيه



#دورة#كورس#برنامج#ورشة عمل#تدريبيه فى

مجال(تكنـــــــولوجيــــــــــا المعلـــــــــومــــــــات)

لعـــــــــــــام 2018-2019



سبتمبر



أكتوبر

نوفمبر



ديسمبر



يتوافر لدينا مجالات اخري من الدورات

(اداراه العقارات_اداره المخاطر_الاحصاء_الاداره والقياده وتطوير الاذات_الامن الصناعي والسلامه المهنيه_البلديات والمجالس المحليه_البورصات _البيئه وسلامه الاغذيه_التدريب والموارد البشريه_التسويق والمبيعات_التطوير التربوي والتنميه الاجتماعيه_الجوده والانتاج_الحوكمه واداره الاستثمار_الدفاع المدني ومكافحه الحرائق_الادورات الامنيه_السفن واداره المواني البحريه_السكرتارية واداره المكاتب_السلامه والصحه المهنيه _الصحافه والاعلام_الصحه والمستشفيات_العلاقات العامه_القانون_المشتريات والمخازن_المياه والصرف الصحي_النقل البحري والتخليص الجمركي_النقل الجوي والمطارات_النقل والمرور_التكنولوجيا المعلومات_دورات العلوم السياسه_دورات القياده الاكاديميه والتعليميه_مجال القياس والعايرة_مجال السياحه ومتاحف)



تنفذ البرامج لمدة 5 ايام – 10 أيام – 3 أسابيع – شهر – 6 أشهر حسب خطتنا ورغبة العميل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"ميكروسوفت أوفيس 2012Microsoft Office 2012"2/9/2018"مهارات استخدام الكمبيوتر فى العملSkills of using computer at work "9/9/2018"توظيف التقنية والوسائط المتعددة في البحث العلميTechnology and multimedia role in scientific research"16/9/2018"نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونياًSecuring, archiving and retrieval systems of documents and files"23/9/2018"دورة ادارة المعرفه و الادارة الالكترونيه وتحدياتهماKnowledge management, Electronic management and their Challenges" 30/9/2018"استراتيجيات وتكتيكات الحكومة الإلكترونية فى ظل منهجية الجودة الشاملةStrategies and tactics of e-government in light of the Total quality methodology" 7/10/2018"إدارة مشاريع تقنية المعلوماتInformation Technology Project Management"14/10/2018"تخطيط و إدارة المشروعات الاحترافية MS-projectProfessional Project management and planning MS-Project "21/10/2018"نظام الأرشفة في المكتبات وبناء قواعد البياناتArchiving system in library and building databases"28/10/2018"أساسيات تقنية المعلوماتInformation Technology Basics28/10/2018"إستراتيجية أمن الوثائق والمعلومات الإلكترونيةSecurity strategies of e-documents and e-information "4/11/2018"المهارات الفنية والتقنية للإدارة المواقع الإلكترونية الحكوميةTechnical skills of governmental web sites management "4/11/2018"آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربيProspects of scientific research and technological development in the Arab world" 11/11/2018"فن التحليل الإحصائي باستخدام SPSSStatistical Analysis using SPSS"18/11/22018"تطبيق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنية المعلومات ISO20 000Applying Total Quality System in information technology management ISO20 000" 25/11/2018"نظم المعلومات الإدارية المعتمدة على تكنولوجيا الحاسباتComputer based Management information systems"2/12/2018"تخطيط و إدارة المشروعات الاحترافية MS-projectProfessional Project management and planning MS-Project "9/12/2018"SQL SERVERSQL SERVER"16/12/2018"الفكر الحديث فى تطبيقات الحاسب الآلى فى إدارة الأعمالModern thought of Computer Applications for Business Administration" 23/12/2018"مهارات استخدام الكمبيوتر فى العملSkills of using computer at work "30/12/2018