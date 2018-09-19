مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية

نحن مؤسسة Lawyer Egypt Firm نتشرف بأن نقوم بتقديم كافة الاستشارات والاعمال القانونية فى كافة المنازعات المختلفة حيث أن مؤسسة محامى مصر مكتب محاماة متخصص فى كافة الامور والمنازعات القانونية المتعلقة بالشركات والهيئات والافراد سواء كانوا مصريين أو من الاخوة العرب أو من الجنسيات الاجنبية حيث يتمتع فريق المؤسسة بخبرة ودراية كبيرة فى المنازعات القانونية التى تخص الشركات أو الافراد كما تقوم مؤسسة Lawyer Egypt Firm بتمثيل موكليها أمام كافة جهات التحقيق والمحاكم المختلفة كما تقوم بتمثيل الشركات والافراد أمام كافة المصالح الحكومية مثل ( هيثة الاستثمار - هيئة التأمينات الاجتماعية - مكتب العمل - السجلات التجارية – الغرفة التجارية – مصلحة الجوزات والهجرة - التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة لاستخراج التراخيص والتصاريح المختلفة . كما نقدم خدمة تأسيس الشركات سواء شركات الافراد أو شركات الاموال سواء للمصريين أو للمستثمرين العرب أو الاجانب .(( متخصصون فى قضايا العمال – تأسيس الشركات – كسب الجنسية – توثيق زواج الاجانب والاقامات – قضايا ألاحوال الشخصية وقضايا الاسرة – قضايا التعويضات – قضايا المنازعات العقارية – التسجيل بالشهر العقارى- القضايا المدنية والتجارية- قضايا الايجارات – قضايا الافلاس – قضايا الخلع والطلاق – قضايا النفقة – التصديق على الاوراق الرسمية – القضايا الجنائية ))للتواصل مع مؤسسة Lawyer Egypt Firm للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة :-الموقع الاليكترونى الخاص بالمؤسسةالعنوان : 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .( مكتب محاماة فى مصر – مكتب محامى فى مصر - Lawyer In Egypt - Lawyer in cairo - محامى متخصص فى – إجراءات تأسيس شركة فى مصر – قضايا الشيكات وإيصال الامانة – Law Firm )( مكاتب محامين فى مصر - محامى فى القاهرة – محامى فى المعادى – محامى أحوال شخصية- محامى قضايا مدنية - مكتب محاماة مصرى – مكتب محامى مصرى – محامى فى مصر – محامى مصرى – مكاتب محاماة فى مصر- مكتب محامى فى مصر الجديدة – مكتب محامى فى التجمع الخامس -)