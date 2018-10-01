دورات تدريبية

يسر

المركز الإقليمي العربي

أن يعلن عن عقد دورة



"تخطيط وإدارة أقسام العلاقات العامة وفق أحدث الأساليب"

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خلال الفترة من 22 – 26 ابريل 2018 والمزمع إنعقاده في الرياض

و خلال الفترة من 15– 19 يوليو 2018 والمزمع إنعقاده في دبي

و خلال الفترة من 23 – 27سبتمبر 2018 والمزمع إنعقاده في لندن​

و خلال الفترة من 18– 22نوفمبر 2018 والمزمع إنعقاده في القاهرة



وذلك ضمن برامج " االعلاقات العامة والإعلام" ​



لمزيد من الاستفسارات وطلب المحتويات يرجى التواصل مع ​

​

الأستاذة : أميرة سيد​



Mob: 002 01101199998

Tel: 002 02 3720 4545

Fax: 002 02 3720 4545

E-MAIL: training@arabianregional.center

Website: www.arabianregional.center



ولكم منا جزيل الشكر والاحترام​ Mob: 002 01101199998Tel: 002 02 3720 4545Fax: 002 02 3720 4545E-MAIL:Website:

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