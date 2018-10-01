دورات تدريبية

المركز العربي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 سبتمبر 2018
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- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
يسر
المركز الإقليمي العربي
أن يعلن عن عقد دورة
"تخطيط وإدارة أقسام العلاقات العامة وفق أحدث الأساليب"
المركز الإقليمي العربي
أن يعلن عن عقد دورة
"تخطيط وإدارة أقسام العلاقات العامة وفق أحدث الأساليب"
خلال الفترة من 22 – 26 ابريل 2018 والمزمع إنعقاده في الرياض
و خلال الفترة من 15– 19 يوليو 2018 والمزمع إنعقاده في دبي
و خلال الفترة من 23 – 27سبتمبر 2018 والمزمع إنعقاده في لندن
و خلال الفترة من 15– 19 يوليو 2018 والمزمع إنعقاده في دبي
و خلال الفترة من 23 – 27سبتمبر 2018 والمزمع إنعقاده في لندن
و خلال الفترة من 18– 22نوفمبر 2018 والمزمع إنعقاده في القاهرة
وذلك ضمن برامج " االعلاقات العامة والإعلام"
وذلك ضمن برامج " االعلاقات العامة والإعلام"
لمزيد من الاستفسارات وطلب المحتويات يرجى التواصل مع
الأستاذة : أميرة سيد
Mob: 002 01101199998
Tel: 002 02 3720 4545
Fax: 002 02 3720 4545
E-MAIL: training@arabianregional.center
Website: www.arabianregional.center
ولكم منا جزيل الشكر والاحترام