دورات تدريبيه

يسر

المركز الإقليمي العربي

أن يعلن عن عقد دورة



" الانظمة الحديثة لتنظيم المؤتمرات واللجان وكتابة التقارير"

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خلال الفترة من 6– 10مايو 2018 والمزمع إنعقاده في شرم الشيخ

و خلال الفترة من 26– 30 اغسطس 2018 والمزمع إنعقاده في اسطنبول

و خلال الفترة من 21– 25 اكتوبر2018 والمزمع إنعقاده في دبي​

و خلال الفترة من 16– 20 ديسمبر 2018 والمزمع إنعقاده في الاردن



وذلك ضمن برامج " االعلاقات العامة والإعلام" ​



لمزيد من الاستفسارات وطلب المحتويات يرجى التواصل مع ​

​

الأستاذة : أميرة سيد​



Mob: 002 01101199998

Tel: 002 02 3720 4545

Fax: 002 02 3720 4545

E-MAIL: training@arabianregional.center

Website: www.arabianregional.center



ولكم منا جزيل الشكر والاحترام​ Mob: 002 01101199998Tel: 002 02 3720 4545Fax: 002 02 3720 4545E-MAIL:Website:

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