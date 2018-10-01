دورات تدريبيه

ا

المركز العربي

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
30 سبتمبر 2018
المشاركات
3
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
28
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
#1
يسر
المركز الإقليمي العربي
أن يعلن عن عقد دورة

" الانظمة الحديثة لتنظيم المؤتمرات واللجان وكتابة التقارير"

خلال الفترة من 6– 10مايو 2018 والمزمع إنعقاده في شرم الشيخ
و خلال الفترة من 26– 30 اغسطس 2018 والمزمع إنعقاده في اسطنبول
و خلال الفترة من 21– 25 اكتوبر2018 والمزمع إنعقاده في دبي

و خلال الفترة من 16– 20 ديسمبر 2018 والمزمع إنعقاده في الاردن

وذلك ضمن برامج " االعلاقات العامة والإعلام"


لمزيد من الاستفسارات وطلب المحتويات يرجى التواصل مع


الأستاذة : أميرة سيد


Mob: 002 01101199998
Tel: 002 02 3720 4545
Fax: 002 02 3720 4545
E-MAIL: training@arabianregional.center
Website: www.arabianregional.center

ولكم منا جزيل الشكر والاحترام



 
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