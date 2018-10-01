دورات تدريبية

المركز العربي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 3
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
يسر
المركز الإقليمي العربي
أن يعلن عن عقد دورة
" الانظمة الحديثة لتنظيم المؤتمرات واللجان وكتابة التقارير"
المركز الإقليمي العربي
أن يعلن عن عقد دورة
" الانظمة الحديثة لتنظيم المؤتمرات واللجان وكتابة التقارير"
خلال الفترة من 6– 10مايو 2018 والمزمع إنعقاده في شرم الشيخ
و خلال الفترة من 26– 30 اغسطس 2018 والمزمع إنعقاده في اسطنبول
و خلال الفترة من 21– 25 اكتوبر2018 والمزمع إنعقاده في دبي
و خلال الفترة من 26– 30 اغسطس 2018 والمزمع إنعقاده في اسطنبول
و خلال الفترة من 21– 25 اكتوبر2018 والمزمع إنعقاده في دبي
و خلال الفترة من 16– 20 ديسمبر 2018 والمزمع إنعقاده في الاردن
وذلك ضمن برامج " االعلاقات العامة والإعلام"
وذلك ضمن برامج " االعلاقات العامة والإعلام"
لمزيد من الاستفسارات وطلب المحتويات يرجى التواصل مع
الأستاذة : أميرة سيد
Mob: 002 01101199998
Tel: 002 02 3720 4545
Fax: 002 02 3720 4545
E-MAIL: training@arabianregional.center
Website: www.arabianregional.center
ولكم منا جزيل الشكر والاحترام