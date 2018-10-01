تحميل لعبة تنشط الذكاء وتؤدي الي بث روح المرح

نووران عمرو
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لمحبين العاب حروب الطائرات نقدم لكم اليوم لعبة الطائرة الفولاذية لعبة الهليكوبتر القتالية Steely Bird اللعبة مجسمة ثلاثية الابعاد يتم انطلاقها من القاعده الرئيسية لاتمام مهمه معينه وتم اختيارها بناء على مواصفات معينة للهجوم و الدفاع ايضا بقوة وذكاء سوف تقوم برحلة بها الى اراضى العدو الذين يستعدون لك اتم استعداد
بمدافعهم المجهزة التى سوف يكون عليك تدميرها بسرعه قبل ان تصيبك فى لعبة الهليكوبتر القتالية Steely Bird المقدمة من موقع تحميل العاب مجانيةوتتصدى لجميع هجماتها وتدمير جميع قواعدها التى تنتظر مجيئك وتعرف مدى قوتك و خطورتك عليهم كما ترى بالصور انك سوف تذهب لاكثر من مكان وسوف يقابلك اكثر من
مناخ مع مختلف و تعدد اعدائك لانك سوف تخوض حوالى 24 مستوى فى لعبة الهليكوبتر القتالية متغير بين الاراضى الصحراوية و الاراضى الخضراء و الصعبة و السهلة سوف اتركك لتشاهد كل ذلك بنفسك وتقرر جودة اللعبة بعد مشاهدتك للصور اللعبة بحجم متوسط وهو 435 ميجا بايت برابط واحد مباشر يمكنك ايضا تحميل اللعبة الشبيهه لها وهى لعبة الطائرة الهليكوبتر