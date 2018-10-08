ربح المال 1000َ€ شهريا و السحب بال CCP او الفليكسي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بالجزائريين فقط

1-الشركة الأولى neobux وهي غنية عن التعريف

2-الشركة الثانية ojooo وهي شركة ألمانية

ملاحظة هامة العرض للجادين فقط: ملاحظة هامة العرض للجادين فقط:

هذا العرض خاص بأعضاء منتدانا وهناك الكثير من المواضيع في هذا القسم للربح من الشركات المختلفةطبعا المواضيع ليس فيها أي نصب أو احتيال لكن صاحب الموضوع هذفه الربح عن طريقكفبعد التسجيل برابطه كلما تضغط على اعلان يحصل هو أيضا على نسبة من سعر نقرتكو لهذا فكرت في أن أفيد أعضاء منتدانا و ذلك عن طريق تحويل أرباحي منهم الى تعبئات فليكسيأنا اخترت شركتين و هما الأفضل على الاطلاق كما أنهم شركتين قديمتين و هما صادقتينو يوجد الكثير من اثباتات الدفعيجب عليك التسجيل من البنر الخاص بي للاستفادة من العرضيجب عليك التسجيل من البنر الخاص بي للاستفادة من العرضاذا كنت تعلم أنك لن تستطيع الاتصال بالنت يوميا فلا تسجلفكل من لم يضغط أكثر من يوم في الأسبوع يتم استبعادهستحصل على فليكسي 100 دج لأي متعامل بعد شهر فقط من ضغطك على الاعلاناتاضافة الى أرباحك بالموقع و سأشرح للجميع كيف تسحب أرباحك من الشركتينملاحظة العمل لن يتعدى 10 دقائق يوميا للضغط على الاعلاناتأي أنه 5 ساعات فقط من العمل ستكسبك 110 دج (ثمن الفليكسي)في شركة ojooo ابدأ بالضغط على الاعلانات ذلت المدة الزمنية الأكبر