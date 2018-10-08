ربح المال 1000َ€ شهريا و السحب بال CCP او الفليكسي

rafeksika2
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هذا العرض خاص بأعضاء منتدانا و بالجزائريين فقط
هناك الكثير من المواضيع في هذا القسم للربح من الشركات المختلفة
طبعا المواضيع ليس فيها أي نصب أو احتيال لكن صاحب الموضوع هذفه الربح عن طريقك
فبعد التسجيل برابطه كلما تضغط على اعلان يحصل هو أيضا على نسبة من سعر نقرتك
و لهذا فكرت في أن أفيد أعضاء منتدانا و ذلك عن طريق تحويل أرباحي منهم الى تعبئات فليكسي
أنا اخترت شركتين و هما الأفضل على الاطلاق كما أنهم شركتين قديمتين و هما صادقتين
و يوجد الكثير من اثباتات الدفع
1-الشركة الأولى neobux وهي غنية عن التعريف
يجب عليك التسجيل من البنر الخاص بي للاستفادة من العرض
http://forum.galbdz.com/threads/شرح-مصور-للتسجيل-في-شركة-neobux.65537/
2-الشركة الثانية ojooo وهي شركة ألمانية
يجب عليك التسجيل من البنر الخاص بي للاستفادة من العرض
شرح مصور للتسجيل في شركة ojooo
ملاحظة هامة العرض للجادين فقط:
اذا كنت تعلم أنك لن تستطيع الاتصال بالنت يوميا فلا تسجل
فكل من لم يضغط أكثر من يوم في الأسبوع يتم استبعاده
ستحصل على فليكسي 100 دج لأي متعامل بعد شهر فقط من ضغطك على الاعلانات
اضافة الى أرباحك بالموقع و سأشرح للجميع كيف تسحب أرباحك من الشركتين
ملاحظة العمل لن يتعدى 10 دقائق يوميا للضغط على الاعلانات
أي أنه 5 ساعات فقط من العمل ستكسبك 110 دج (ثمن الفليكسي)
في شركة ojooo ابدأ بالضغط على الاعلانات ذلت المدة الزمنية الأكبر
هذا العرض خاص بأعضاء منتدانا و بالجزائريين فقط
هناك الكثير من المواضيع في هذا القسم للربح من الشركات المختلفة
طبعا المواضيع ليس فيها أي نصب أو احتيال لكن صاحب الموضوع هذفه الربح عن طريقك
فبعد التسجيل برابطه كلما تضغط على اعلان يحصل هو أيضا على نسبة من سعر نقرتك
و لهذا فكرت في أن أفيد أعضاء منتدانا و ذلك عن طريق تحويل أرباحي منهم الى تعبئات فليكسي
أنا اخترت شركتين و هما الأفضل على الاطلاق كما أنهم شركتين قديمتين و هما صادقتين
و يوجد الكثير من اثباتات الدفع
1-الشركة الأولى neobux وهي غنية عن التعريف
يجب عليك التسجيل من البنر الخاص بي للاستفادة من العرض
http://forum.galbdz.com/threads/شرح-مصور-للتسجيل-في-شركة-neobux.65537/
2-الشركة الثانية ojooo وهي شركة ألمانية
يجب عليك التسجيل من البنر الخاص بي للاستفادة من العرض
شرح مصور للتسجيل في شركة ojooo
ملاحظة هامة العرض للجادين فقط:
اذا كنت تعلم أنك لن تستطيع الاتصال بالنت يوميا فلا تسجل
فكل من لم يضغط أكثر من يوم في الأسبوع يتم استبعاده
ستحصل على فليكسي 100 دج لأي متعامل بعد شهر فقط من ضغطك على الاعلانات
اضافة الى أرباحك بالموقع و سأشرح للجميع كيف تسحب أرباحك من الشركتين
ملاحظة العمل لن يتعدى 10 دقائق يوميا للضغط على الاعلانات
أي أنه 5 ساعات فقط من العمل ستكسبك 110 دج (ثمن الفليكسي)
في شركة ojooo ابدأ بالضغط على الاعلانات ذلت المدة الزمنية الأكبر
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