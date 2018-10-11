الكمال الناقص
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كيف تصيغ مقال كالجواهر و اللآلئ – أدخل هنا
صائغ المقالات مثل صائغ الجواهر و لكن بالكلمات و الصور
روى ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :
لولا ثلاث ، لولا أن أسير في سبيل الله عز وجل أو يغبر جبيني في السجود ، أو أقاعد قوما ينتقون طيب الكلام كما يُنتقى طيب الثمر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله عز وجل .
وقد جعل ابن القيم رحمه الله طيب الكلام وانتقاءه من الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها
فعدّ من تلك الأسباب :
مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر . اهـ .
ما نريده في مقالك:
الهدف: توسيع دائرة فائدة خدمات بنك التقنيات بين أنحاء الأمة الإسلامية بزيادة الوعي بها و استخدامها و النهوض بسببها إلى مصاف الأمم العظيمة و هي المكانة التي خص بها المولى عز و جل أمة المسلمين إن أمرت بالمعروف و نهت عن المنكر و أمنت بالله و هو موضوع المقالات من خلال حلول عملية يقدمها بنك التقنيات من خلال خدماته و منتجاته و مشاريعه لمصالح الأمة في البقاء ضد المؤامرات كبعد ثالث في أعماق الأمة و أماكنها الإستراتيجية و بعد رابع مع تطور الأحداث المتوقعة زمنياً
و لذلك قدم بنك التقنيات مليون كورس مجاني لبناء مليون مخترع مسلم يقيموا مشاريع مماثلة
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ألفاظ و عبارات تحرك القارئ و هي بحثية بالدرجة الأولى و بالتالي يجد ما كان يبحث عنه في محركات البحث مترجمة في منتج يساهم في حل المشكلة موضوع المقال
إشعار القارئ بما ينقصه حقيقة و بأمانة و تقديم الحلول له ملخصة من خلال منتج\تقنية\خدمة بنك التقنيات الدولي
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صائغ المقال يقدم السهل الممتنع, سهولة المدخل و الألفاظ و تداولها بالفصحى بين كافة أنحاء الوطن العربي كمبدأ و امتناع التراكيب بحيث لو حاولت إعادة الصياغة لوجدت صياغته هي كانت الاختيار الأفضل دائماً
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المقال كالجواهر و اللآلئ و لذلك يقال صائغ - ليس فقط في اختيار الجواهر الأصلية بل نظمها بالذهب و الفضة و مراجعتها و شرعيتها لمن يستخدمها - كذلك شرعيتها لمن يقرأ
فلا ألفاظ تجرح الحياء بل المداراة بذكاء و لا صور خادشة أو نساء بل فقط صور جادة للجذب و التوضيح توصيل الفكرة لأن الهدف من المقالات هو المآلات إلى خير المجتمع المسلم و مستقبل أفضل لجيل مسلم يستحق المثال الحي للنجاح
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صائغ المقالات مثل صائغ الجواهر و لكن بالكلمات و الصور
روى ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :
لولا ثلاث ، لولا أن أسير في سبيل الله عز وجل أو يغبر جبيني في السجود ، أو أقاعد قوما ينتقون طيب الكلام كما يُنتقى طيب الثمر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله عز وجل .
وقد جعل ابن القيم رحمه الله طيب الكلام وانتقاءه من الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها
فعدّ من تلك الأسباب :
مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر . اهـ .
ما نريده في مقالك:
الهدف: توسيع دائرة فائدة خدمات بنك التقنيات بين أنحاء الأمة الإسلامية بزيادة الوعي بها و استخدامها و النهوض بسببها إلى مصاف الأمم العظيمة و هي المكانة التي خص بها المولى عز و جل أمة المسلمين إن أمرت بالمعروف و نهت عن المنكر و أمنت بالله و هو موضوع المقالات من خلال حلول عملية يقدمها بنك التقنيات من خلال خدماته و منتجاته و مشاريعه لمصالح الأمة في البقاء ضد المؤامرات كبعد ثالث في أعماق الأمة و أماكنها الإستراتيجية و بعد رابع مع تطور الأحداث المتوقعة زمنياً
و لذلك قدم بنك التقنيات مليون كورس مجاني لبناء مليون مخترع مسلم يقيموا مشاريع مماثلة
أفكار عرض جديدة من زوايا لم يتم تناولها في صفحة البيع التي أرسلتها لك
ألفاظ و عبارات تحرك القارئ و هي بحثية بالدرجة الأولى و بالتالي يجد ما كان يبحث عنه في محركات البحث مترجمة في منتج يساهم في حل المشكلة موضوع المقال
إشعار القارئ بما ينقصه حقيقة و بأمانة و تقديم الحلول له ملخصة من خلال منتج\تقنية\خدمة بنك التقنيات الدولي
انسياب محوري محوره معدل التحويل يبدأ في رأس المقال بالجذب و ينتهي بقرار الشراء و الاتصال برسالة قصيرة على الرقم المذكور
0096895832030 رقم الطلب بمنطقتك SMS
و بزيارة إتحاد المنصات للمزيد من الإفادة
https://www.rushwan.com/
صائغ المقال يقدم السهل الممتنع, سهولة المدخل و الألفاظ و تداولها بالفصحى بين كافة أنحاء الوطن العربي كمبدأ و امتناع التراكيب بحيث لو حاولت إعادة الصياغة لوجدت صياغته هي كانت الاختيار الأفضل دائماً
كان الوصف المخلص و الواقعي للنياجرا سوبر إكس أنها "أيقونة البروفسور رشــوان" ملخص لتاريخ البروفسور في تقديم ما هو أفضل من الفياجرا حيث تعمل سبعة أيام بدون مكونات الفياجرا السيئة و الكيميائية و ما ثبت عن ذلك بالتحاليل المنشورة بمنصة الشحن بالموقع
https://www.rushwan.com/ship
و كان الوصف الصادق بأن النانوماكس إكستريم بلاس بأن "لأول مرة الطب النبوي بتقنية النانو" نتيجة مباشرة لحصول بنك التقنيات هلى جائزة أفضل منظمة بحوث إستباقية
كان التعبير الواضح عن الإكسير بأنه " حلم الماضي بتقنية الغد" و هو فعلاً ما حدث في معامل قطاع العلاجات الصحية ببنك التقنيات حيث تم استخدام الكروموتجراف الغازي و الاستشعار الدايودي في الوصول لفايتوز تعمل حتى عشرة أيام بكبسولة طبيعياً متفوق على أفضل منتج منافس بل و كيميائي ضار لا يتعدى الساعات
المقال كالجواهر و اللآلئ و لذلك يقال صائغ - ليس فقط في اختيار الجواهر الأصلية بل نظمها بالذهب و الفضة و مراجعتها و شرعيتها لمن يستخدمها - كذلك شرعيتها لمن يقرأ
فلا ألفاظ تجرح الحياء بل المداراة بذكاء و لا صور خادشة أو نساء بل فقط صور جادة للجذب و التوضيح توصيل الفكرة لأن الهدف من المقالات هو المآلات إلى خير المجتمع المسلم و مستقبل أفضل لجيل مسلم يستحق المثال الحي للنجاح
لدينا ببنك التقنيات أنظمة الإحصاء الآلي لمعرفة مدى نجاح المقال التعريفي من خلال مكان نشره و أعداد الزيارة القادمة منه و مآلها
لدينا فوق الألف موضوع بالكلمة و الصورة تفيد الأمة و ذات بينها, إن كنت ترى في نفسك أهل لتقديم ما يجتمع القراء حوله, يمكننا أن ندفع لك نظير ذلك, أرسل لنا عينة من عشرين كلمة فقط من أي موضوع أو منتج أو خدمة أو فكرة مذكورين في إتحاد منصات بنك التقنيات
https://www.rushwan.com/
مع صورتين معبرتين عما تكتب
إلى
Article@RushStar.com
لا ترسل مرفقات أو ملفات ذاتية الفتح لأن السيرفر مبرمج لإتلافها
فقط أرسل مقالك العينة و روابط الصورتين لمعاينة سريعة و إبداء رأينا
الموقع العربي الرسمي لمنتجات و خدمات بنك التقنيات الدولي
تقنيات جادة للعالَم الإسلامي
الحائز على جائزة أفضل منظمة بحوث إستباقية
رشوان.كوم هو الموقع الرسمي لإتحاد منصات بنك التقنيات الدولي المسجل رسمياً بكل من كندا - تركيا - عمان و قريباً العديد من الدول العربية و الإسلامية بإذن الله تعالى
بنك التقنيات كيان استشاري دولي متعدد القارات يهدف إلى توطين تقنيات إسلامية تبدأ دائماً من الخامات الأولية الحلال و الطاهرة و الأخلاقية, تقديم منتجات و خدمات تمثل أعلى مستوى بهذه التقنيات لتعميم فائدة الأمة
الموقع مسجل رسمياً باسم بنك التقنيات الدولي بجانب عشر منصات أخرى لتقنيات مختلفة, لا تتعامل إلا من خلال الموقع الرسمي :
نتشارك التجربة معك لتكون أول من يستفيد من الفرصة
إتحاد منصات بنك التقنيات الدولي
https://www.rushwan.com
الحائز على جائزة أفضل منظمة بحوث إستباقية
المالك للعلامات التجارية: نياجرا, نانوماكس, طوافات, رشستار, هوفركرافت الإنقاذ, فايتوز الجنسنج
البري, كورسات رشوان المدفوعة بالكامل
تقنيات جادة للعالم الإسلامي
بنك التقنيات على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/rushstar