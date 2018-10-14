صيانة فريزر ويرلبول شبين القناطر (( 0235700994 )) (( 01093055835)) دليل الاصلاح

اكبر مركز صيانة ويرلبول



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نبذه عن تاريخ الشركة

رائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( ثلاجات نوفرست ويرلبول _ غسالات فول اتومتيك ويرلبول_غسالات اطباق ويرلبول_ تكيفات ويرلبول _ ايس ميكر ويرلبول _ ديب فريزر نوفرست ويرلبول_دراير _ويرلبول نشافة_ غسالات هيفى ديوتى ويرلبول_ غسالات باب امامى ويرلبول_لاندرى ويرلبول _ مجفف ويرلبول

قطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزلية

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1. قطع غيار اصلية بالضمان

2. ضمان عام كامل على الجهاز بالكامل

3. متابعه كل ثلاثة شهور بدون اتصال من العميل ( هذه مهمه الكول سنتر)

4. سيارات مجهزه بجميع قطع الغيار للاجهزة المنزلية ..للاصلاح الجهاز بالمنزل ...رغم صعوبة العطل...متخصصون ...واثقون من قدرتهم

5. كمبيوتر كشف على الاجهزة لتحديد الاعطال

6. بند تجيد الجهاز بالكامل شكلا وموضوعا

7. خبراء فى تعديل دواير الغسالات والثلاجات

8. فنيين ومهندسين مدربين على اصلاح جميع اعطال الاجهزه المنزلية

9. اسعارنا لاتقارن بأى شركه اخرى

10. ضمانا حقيقى وفعال وسارى حتى اخر يوم

11. تمتاز الشركة بحفظ بيانات العملاء لمدة 10سنوات

12. كول سنتر . يلبى طلبات العملاء ويستقبل بلاغات الاعطال من العملاء

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صيانة جميع الاجهزة المنزلية الكهربائية ذات الماركات المحلية والعالمية. نقوم بعمل كافة اعمال الصيانة الفورية المنزلية الشاملة المتجددة دائما . تتم الصيانة من خلال نخبة مختارة من الفنيين المتخصصين المدربين علي اعلي مستوي ضمان شامل علي الجهاز بالكامل. خدماتنا متميزة نهدف منها لاشباع رغبات العميل. نتلقي بلاغات الاعطال طوال ايام الاسبوع علي الارقام التالية :

بمناسبة حلول فصل الصيف " كل عام و عملائنا الكرام بخير " عرض خاص " خصم (( 10% )) علي اجمالي الفاتورة وذلك لفترة

لأجهزة التكييف الخاصة بك .. نقوم بعمل الصيانة لجميع انواع اجهزة التكييف ذات الماركات المختلفة

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سياسة ونظام الشركة: ( ضمان عاما كامل )

يتم الكشف على الجهاز وتحديد العطل المبدئى او العطل النهائى عند العميل

ويتم الاصلاح حسب حاله الجهاز مع اخذ الضمان الشامل

الكشف والانتقالات ( 40 ) فى حاله عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يوم

ولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعه

جوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيا

فريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزل

خبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما ( الاصلاح الفورى بالمنزل )

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تكنولوجيا حديثه..ومعدات حديثة للاصلاح الفورى توكيل ويرلبول، وكيل ويرلبول ، صيانة ويرلبول ثلاجات ويرلبول ، غسالات اطباق ويرلبول ، ديب فريزر ويرلبول ، اصلاح ويرلبول ، خدمة ويرلبول ، مركز صيانة ويرلبول ، لاندرى ويرلبول ، ايس ميكر ويرلبول ،دراير ويرلبول ،

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شغلنا الشاغل راحه عملائنا الكرام ..ولكم منا الشكر على ثقكتكم فينا المدير المسئول

فرع صيانة توكيل ويرلبول المنتزة 01093055835 توكيل ويرلبول فرع توكيل ويرلبول ( خدمة عملاء )

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مع تحيات ادارة الشركة