موقع ريسينت باي Tajmarka.com

R

raghadfahem

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
9 أكتوبر 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
27
محل الإقامة
algeria
الجنس
أنثى
#1
موقع ريسينت باي Tajmarka.com من أشهر مواقع التسوق في العالم العربي و الآسيوي
يهتم بالماركات العالمية والراقية المفضلة عند العرب
فبالاضافة الى جودة السلع فالموقع يقدم اسعار تنافسية في متناول الجميع
حتى يتسنى للمواطن العربي التمتع بأفضل الماركات بافضل اسعار موجودة في الانترنت
لمعرفة كل جديد عن موقعنا ماعليكم الا الاطلاع على هذا الرابط Tajmarka.com و اختيار ما يناسبكم من منتجات ستصلكم عبر مندوبنا الى باب منزلكم في غضون يومين على الأكثر

موقع ريسينت باي هو اكبر مجمع للماركات العالمية عبر الانترنت, يجمع اكثر من 800 ماركة عالمية, مع افضل خدمة عملاء




موقع Tajmarka.com
 
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#2
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
939
الإعجابات
733
النقاط
471
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#2
متجر ماشاء الله و ربي يبارك لكن لديك مشكل في الموقع يخيف الزبائن شهادة اس اس ال تختاج فقط المجانية
هل السلع دروب شوبينغ او ملكك
 
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
939
الإعجابات
733
النقاط
471
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#3
بالمناسبة رقم الهاتف التركي فكرة رائعة عليك باستخراج الداتا لجلب الزبائن
 
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