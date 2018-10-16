هل يمكن أن يكون للكون إلهين ؟؟...

لا تجد العقول بُدًّا من الإقرار بوجود إله واحد، وإلا لو كان ثمة إلهين اثنين ـ على سبيل الفرض الجدلي ـ يبقى السؤال:كيف إذا تعارضا واختلفا وأراد كل منهما أن ينفذ مشيئته؟!! فأراد أحدهما أمرًا وأراد الآخر خلافه، فلا محالة أن يعلو أحدهما على الآخر،ولا يعدو الأخير إلا أن يكون عاجزًا، وهل يكون العاجز إلهًا؟!! ويبقى أن الإله واحد.المرجع: الطريق إلى السعادةللمزيد تابع: