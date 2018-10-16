التسوق الإلكتروني tajmarka.com

raghadfahem
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في العالم العربي يشهد التسوق الإلكتروني نمواً متسارعاً بعد أن ازدادت الشحنات الخاصة بالتجارة الإلكترونية بنسبة100% السنة الجارية. من المتوقع أن تنمو مبيعات السوق الإلكتروني في العالم العربي لتصل إلى 15 مليار دولار سنة 2015 مستفيدةً من زيادة عدد زبائن مواقع التسوق الإلكتروني في المنطقة إلى 4.43 مليون.وقد اشترى 45% من الزبائن سلعة واحدة على الأقل في
الأشهر الثلاثة الأولى هذه السنة.
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الأشهر الثلاثة الأولى هذه السنة.
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هُوَ أحَد أفضَل المَواقِع للتَّسوُّق عبرَ الاِنترنت حيثُ يُوفِّر لكَ أسهَل الطُّرُق للشِّراء و أبسَط وسائل الدَّفع والاِستِلام في أقربِ الآجال .. مُنتجات مُتَنوِّعة و شامِلة و بجودة جيِّدة. وَلا ننسى العُروض اليوميَّة المُميَّزة و التَّخفيضات الهائِلة وخواص أُخرى كثِيرة تجعَلُ مِن الموقِع الأنسب كَسُوق دَائِم للتَّسوُّق.
http://tajmarka.com/wp-content/uploads/2018/08/tajmarka-150x150-1.jpg
موقع Tajmarka.com