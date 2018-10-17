الكمال الناقص
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إلحاح التبول عرض أم مرض ؟ ما الحل؟ - أدخل هنا
إلحاح التبول عرض لا مرض
بالنسبة للأطفال فإن الحل أسهل من اليافعين و الكبار و من ثم المسنين
ففي الأطفال لا يتعدى الأمر فرط النشاط و المثانة العصبية و بعض الإلتهابات التي يمكن حلها بإذن الله من خلال كتالوج منتجات قطاع النياجرا ببنك التقنيات
https://www.rushwan.com/
عسل أو كبسولات كابح الإدارار نفسه بفوائده المتعددة بحمد الله
المنتجات الجديدة يتم طلبها برسالة مباشرة
0096895832030 رقم الطلب بمنطقتك SMS لا واتس أب لا تليجرام إحم خصوصيتك
عرض لحالات متعددة:
سبع حالات رئيسية تسبب إلحاح التبول
زيادة في سكر الدم - عرضية - البول يكون لونه شبه شفاف و يصاحبة عطش و ضغط عين
التوتر و زريادة الأدرينالين و الضغط العصبي - البول اصفر و كميات صغيرة
إلتهاب البروستاتا و تضخمها فتضغط على أنبوب نهاية الإحليل بين المثانة و مدخل القضيب- صعوبة و حرقة بالتبول - ينتهي التبول و تشعر بأنك لم تفرغ بعد دائماً و يكون بها دم أو رائحة
المثانة العصبية - يتكرر التبول و يكون لكمية صغيرة
إلتهاب المسالك البولية و المنوية - تنتقل الإلتهابات بين النظامين بل من العلاقة الزوجية - يكون للبول حرقة و رائحة و لون - الإلتهاب المستمر يتسبب في تورم عضلة نهاية الإحليل و حتى عند علاج الإلتهاب يظهر السلس و بالتالي يجب علاج السلس مع الإلتهاب و عدم
النقرس و زيادة الباولينا - حمض اليوريك بالدم كنتيجة مباشرة لزيادة أكل اللحم الأحمر - رائحة البول دائماً مشبعة برائحة اليوريا حتى جلد الإنسان نفسه و زيادة التبول هنا عملية دفاعية لتصريف اليوريك الزائد بالدم
حصوة بالمثانة أو تفتتها من الكلي و نزول رملها للمثانةو قد يسد الإحليل أو يجرح الجدار - يسبب حصر جزئي - مما يسبب إلاتهاب لاحقا و إلحاح تبول للتخلص من رمال الحصوة
كل الحالات السابقة لها علاجات بكتالوج النياجرا
https://www.rushwan.com/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=rushstar.org/NiagarA Products Arabic New.doc
مع التوصية بأخذها مع "كابح إلحاح التبول" الجديد من نياجرا الدولية
تقنية طبيعية جديد من قطاع العلاجات الصحية من بنك التقنيات توقف إلحاح التبول لغير الحاجة و مادام تركيز البول لم يصل للمعايير التي يجب التخلص منها
أيضا توقف التسرب غير المرغوب لمياه الجسم خارجه من خلال البول بدون داعي و بدون إستفادة الجسم لدورة المياه النقية داخله
0096895832030 رقم الطلب بمنطقتك SMS لا واتس أب لا تليجرام إحم خصوصيتك
بالإضافة إلى لو لم يكن سبب التبول أي من ذكرنا
فالسبب يقبع في التخلص السريع من سوائل الجسم فيضطر الجسم لتعويضها بالحاجة للشرب
كابح الإدرار سيكون حل مناسب بإذن الله
كابح الإدرار مستويين بنوعيه
كابح الإدرار و يعمل على منع التخلص من السوائل النقية داخل الجسم حتى تصل لدرجة التركيز الواجب للتصريف
كابح الإدرار بلاس و يعمل على ما سبق بالإضافة إلى مقاومة الإلتهابات البولية مع تقوية عضلة تصريف البول و بالتالي مقاومة الثالوث المسبب في كبسولة واحدة من قطاع النياجرا الدولية ببنك التقنيات
0096895832030 رقم الطلب بمنطقتك SMS لا واتس أب لا تليجرام إحم خصوصيتك
عسل أو كبسولات كابح الإدارار نفسه بفوائده المتعددة بحمد الله
رشوان.كوم هو الموقع الرسمي لإتحاد منصات بنك التقنيات الدولي المسجل رسمياً بكل من كندا - تركيا - عمان و قريباً العديد من الدول العربية و الإسلامية بإذن الله تعالى
بنك التقنيات كيان إستشاري دولي متعدد القارات يهدف إلى توطين تقنيات إسلامية
تبدء دائماً من الخامات الأولية الحلال و الطاهرة و الاخلاقية, تقديم منتجات و خدمات تمثل أعلى مستوى بهذه التقنيات لتعميم فائدة الأمة
RushStar
الموقع مسجل رسمياً بإسم بنك التقنيات الدولي بجانب عشر منصات أخرى لتقنيات مختلفة, لا تتعامل إلا من خلال الموقع الرسمي :
0096895832030 رقم الطلب بمنطقتك SMS لا واتس أب لا تليجرام إحم خصوصيتك
https://www.rushwan.com/
المواقع القديمة لقطاع العلاجات الطبيعية ببنك التقنيات الدولي:
http://d1026601-3112.tsukaeru.ne.jp/hovercollege.com/proteks/niagara.htm
http://d1026601-3112.tsukaeru.ne.jp/hovercollege.com/proteks/NiagarA Wild Ginseng.htm
أطيب التحايا
الدكتور الزمزمي
العلاقات العامة للوطن العربي ببنك التقنيات الدولي
نتشارك التجربة معك لتكون أول من يستفيد من الفرصة
إتحاد منصات بنك التقنيات الدولي
https://www.rushwan.com
الحائز على جائزة أفضل منظمة بحوث إستباقية
المالك للعلامات التجارية: نياجرا, نانوماكس, طوافات, رشستار, هوفركرافت الإنقاذ, فايتوز الجنسنج
البري, كورسات رشوان المدفوعة بالكامل
تقنيات جادة للعالم الإسلامي
بنك التقنيات على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/rushstar
إلحاح التبول عرض لا مرض
بالنسبة للأطفال فإن الحل أسهل من اليافعين و الكبار و من ثم المسنين
ففي الأطفال لا يتعدى الأمر فرط النشاط و المثانة العصبية و بعض الإلتهابات التي يمكن حلها بإذن الله من خلال كتالوج منتجات قطاع النياجرا ببنك التقنيات
https://www.rushwan.com/
عسل أو كبسولات كابح الإدارار نفسه بفوائده المتعددة بحمد الله
المنتجات الجديدة يتم طلبها برسالة مباشرة
0096895832030 رقم الطلب بمنطقتك SMS لا واتس أب لا تليجرام إحم خصوصيتك
عرض لحالات متعددة:
سبع حالات رئيسية تسبب إلحاح التبول
زيادة في سكر الدم - عرضية - البول يكون لونه شبه شفاف و يصاحبة عطش و ضغط عين
التوتر و زريادة الأدرينالين و الضغط العصبي - البول اصفر و كميات صغيرة
إلتهاب البروستاتا و تضخمها فتضغط على أنبوب نهاية الإحليل بين المثانة و مدخل القضيب- صعوبة و حرقة بالتبول - ينتهي التبول و تشعر بأنك لم تفرغ بعد دائماً و يكون بها دم أو رائحة
المثانة العصبية - يتكرر التبول و يكون لكمية صغيرة
إلتهاب المسالك البولية و المنوية - تنتقل الإلتهابات بين النظامين بل من العلاقة الزوجية - يكون للبول حرقة و رائحة و لون - الإلتهاب المستمر يتسبب في تورم عضلة نهاية الإحليل و حتى عند علاج الإلتهاب يظهر السلس و بالتالي يجب علاج السلس مع الإلتهاب و عدم
النقرس و زيادة الباولينا - حمض اليوريك بالدم كنتيجة مباشرة لزيادة أكل اللحم الأحمر - رائحة البول دائماً مشبعة برائحة اليوريا حتى جلد الإنسان نفسه و زيادة التبول هنا عملية دفاعية لتصريف اليوريك الزائد بالدم
حصوة بالمثانة أو تفتتها من الكلي و نزول رملها للمثانةو قد يسد الإحليل أو يجرح الجدار - يسبب حصر جزئي - مما يسبب إلاتهاب لاحقا و إلحاح تبول للتخلص من رمال الحصوة
كل الحالات السابقة لها علاجات بكتالوج النياجرا
https://www.rushwan.com/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=rushstar.org/NiagarA Products Arabic New.doc
مع التوصية بأخذها مع "كابح إلحاح التبول" الجديد من نياجرا الدولية
تقنية طبيعية جديد من قطاع العلاجات الصحية من بنك التقنيات توقف إلحاح التبول لغير الحاجة و مادام تركيز البول لم يصل للمعايير التي يجب التخلص منها
أيضا توقف التسرب غير المرغوب لمياه الجسم خارجه من خلال البول بدون داعي و بدون إستفادة الجسم لدورة المياه النقية داخله
0096895832030 رقم الطلب بمنطقتك SMS لا واتس أب لا تليجرام إحم خصوصيتك
بالإضافة إلى لو لم يكن سبب التبول أي من ذكرنا
فالسبب يقبع في التخلص السريع من سوائل الجسم فيضطر الجسم لتعويضها بالحاجة للشرب
كابح الإدرار سيكون حل مناسب بإذن الله
كابح الإدرار مستويين بنوعيه
كابح الإدرار و يعمل على منع التخلص من السوائل النقية داخل الجسم حتى تصل لدرجة التركيز الواجب للتصريف
كابح الإدرار بلاس و يعمل على ما سبق بالإضافة إلى مقاومة الإلتهابات البولية مع تقوية عضلة تصريف البول و بالتالي مقاومة الثالوث المسبب في كبسولة واحدة من قطاع النياجرا الدولية ببنك التقنيات
0096895832030 رقم الطلب بمنطقتك SMS لا واتس أب لا تليجرام إحم خصوصيتك
عسل أو كبسولات كابح الإدارار نفسه بفوائده المتعددة بحمد الله
رشوان.كوم هو الموقع الرسمي لإتحاد منصات بنك التقنيات الدولي المسجل رسمياً بكل من كندا - تركيا - عمان و قريباً العديد من الدول العربية و الإسلامية بإذن الله تعالى
بنك التقنيات كيان إستشاري دولي متعدد القارات يهدف إلى توطين تقنيات إسلامية
تبدء دائماً من الخامات الأولية الحلال و الطاهرة و الاخلاقية, تقديم منتجات و خدمات تمثل أعلى مستوى بهذه التقنيات لتعميم فائدة الأمة
RushStar
الموقع مسجل رسمياً بإسم بنك التقنيات الدولي بجانب عشر منصات أخرى لتقنيات مختلفة, لا تتعامل إلا من خلال الموقع الرسمي :
0096895832030 رقم الطلب بمنطقتك SMS لا واتس أب لا تليجرام إحم خصوصيتك
https://www.rushwan.com/
المواقع القديمة لقطاع العلاجات الطبيعية ببنك التقنيات الدولي:
http://d1026601-3112.tsukaeru.ne.jp/hovercollege.com/proteks/niagara.htm
http://d1026601-3112.tsukaeru.ne.jp/hovercollege.com/proteks/NiagarA Wild Ginseng.htm
أطيب التحايا
الدكتور الزمزمي
العلاقات العامة للوطن العربي ببنك التقنيات الدولي
نتشارك التجربة معك لتكون أول من يستفيد من الفرصة
إتحاد منصات بنك التقنيات الدولي
https://www.rushwan.com
الحائز على جائزة أفضل منظمة بحوث إستباقية
المالك للعلامات التجارية: نياجرا, نانوماكس, طوافات, رشستار, هوفركرافت الإنقاذ, فايتوز الجنسنج
البري, كورسات رشوان المدفوعة بالكامل
تقنيات جادة للعالم الإسلامي
بنك التقنيات على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/rushstar