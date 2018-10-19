طلب مساعدة حول تسوية الوضعية (غائب في بكالوريا 2013)

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brhoujoker

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#1
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#1
السلام عليكم
أنا حبست القراية في 2009 سنة أولى ثانوي، وقريت بالمراسلة حتى وصلت للسنة الثالثة ثانوي وعقبت الباك 2013 ومارحتش نعقب (غائب) كي رحت نسوي الوضعية قالولي بللي يقيسك الإعفاء بصح جيبلنا كشف نقاط بكالوريا 2013 لكي تثبت أنك مانجحتش وما ديتش باك 2013 وكيما رحت للاكاديمية نسقسي على كشف النقاط قالولي الغائبين مانمدولهمش وكي قلتلهم كيفاه ندير راهم طلبوه عليا تاع مكتب الخدمة الوطنية قالولي ماعندنا مانديرولك
جرّبت محاولة استخراجه من خلال هذا الموقع و ذلك بإدخال رقم التسجيل
https://41.201.0.46/res2013
لكن يقول لي خطا في رقم التسجيل الرجاء التاكد من ذلك شكراً
وكي رحت لمديرية التربية سقسيت على الخطا هاذا قالي وحدو بللي راني غائب يعني عمبالو بللي غائب وقالي بللي الناس اللي غابت في باكالوريا 2013 مايخرجلهم والو.
وقلتلو أعطيني أي وثيقة تثبت الغياب حتى بيان إقصاء قالي مانقدر نمدلك والو
 
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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#2
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#2
اخي انت وقفت دراسنة اولى ثانوي 2009 و اكملت بالمراسلة...
لذلك جرب ان تستخرج فقط شهادات الاولى ثانوي... على اساس انك اوقفت دراستك في تلك السنة و لا تذكر لهم تفاصيل المراسلة...
لكن توجه لمكتب الخدمة الوطنية و جرب ان لا تكشف عن انك اكملت بالمراسلة و وصلت للـBAC...
و بالتالي نسبة كبيرة ممكن تستفيد منه لكن هذا اذا لم تدفع لأي تكوين اخر بعد 2009 و لم تقدم شهادات تسجيل في التكوين او المدارس من اجل الاستفادة من التأجيل...
يعني اذا لم تكن مسجل في النظام الشبكي على مستوى مكاتب الخدمة الوطنية فلن يستطيعو الاكتشاف انك اكملت دراستك...

في حال فشلت كل المحاولات جرب الدخول عند المدير الولائي لمديرية التربية لتسرد له احتجاجك و انك تريد وثيقة تثبت أنك اوقفت الدراسة قبل تاريخ الامتحان النهائي للـBAC

و ربي يوفق ان شاء الله
 
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