طلب مساعدة حول تسوية الوضعية (غائب في بكالوريا 2013)

brhoujoker
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السلام عليكم
أنا حبست القراية في 2009 سنة أولى ثانوي، وقريت بالمراسلة حتى وصلت للسنة الثالثة ثانوي وعقبت الباك 2013 ومارحتش نعقب (غائب) كي رحت نسوي الوضعية قالولي بللي يقيسك الإعفاء بصح جيبلنا كشف نقاط بكالوريا 2013 لكي تثبت أنك مانجحتش وما ديتش باك 2013 وكيما رحت للاكاديمية نسقسي على كشف النقاط قالولي الغائبين مانمدولهمش وكي قلتلهم كيفاه ندير راهم طلبوه عليا تاع مكتب الخدمة الوطنية قالولي ماعندنا مانديرولك
جرّبت محاولة استخراجه من خلال هذا الموقع و ذلك بإدخال رقم التسجيل
https://41.201.0.46/res2013
لكن يقول لي خطا في رقم التسجيل الرجاء التاكد من ذلك شكراً
وكي رحت لمديرية التربية سقسيت على الخطا هاذا قالي وحدو بللي راني غائب يعني عمبالو بللي غائب وقالي بللي الناس اللي غابت في باكالوريا 2013 مايخرجلهم والو.
وقلتلو أعطيني أي وثيقة تثبت الغياب حتى بيان إقصاء قالي مانقدر نمدلك والو
أنا حبست القراية في 2009 سنة أولى ثانوي، وقريت بالمراسلة حتى وصلت للسنة الثالثة ثانوي وعقبت الباك 2013 ومارحتش نعقب (غائب) كي رحت نسوي الوضعية قالولي بللي يقيسك الإعفاء بصح جيبلنا كشف نقاط بكالوريا 2013 لكي تثبت أنك مانجحتش وما ديتش باك 2013 وكيما رحت للاكاديمية نسقسي على كشف النقاط قالولي الغائبين مانمدولهمش وكي قلتلهم كيفاه ندير راهم طلبوه عليا تاع مكتب الخدمة الوطنية قالولي ماعندنا مانديرولك
جرّبت محاولة استخراجه من خلال هذا الموقع و ذلك بإدخال رقم التسجيل
https://41.201.0.46/res2013
لكن يقول لي خطا في رقم التسجيل الرجاء التاكد من ذلك شكراً
وكي رحت لمديرية التربية سقسيت على الخطا هاذا قالي وحدو بللي راني غائب يعني عمبالو بللي غائب وقالي بللي الناس اللي غابت في باكالوريا 2013 مايخرجلهم والو.
وقلتلو أعطيني أي وثيقة تثبت الغياب حتى بيان إقصاء قالي مانقدر نمدلك والو