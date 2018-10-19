طلب مساعدة حول تسوية الوضعية (غائب في بكالوريا 2013)

اخي انت وقفت دراسنة اولى ثانوي 2009 و اكملت بالمراسلة...

لذلك جرب ان تستخرج فقط شهادات الاولى ثانوي... على اساس انك اوقفت دراستك في تلك السنة و لا تذكر لهم تفاصيل المراسلة...

لكن توجه لمكتب الخدمة الوطنية و جرب ان لا تكشف عن انك اكملت بالمراسلة و وصلت للـBAC...

و بالتالي نسبة كبيرة ممكن تستفيد منه لكن هذا اذا لم تدفع لأي تكوين اخر بعد 2009 و لم تقدم شهادات تسجيل في التكوين او المدارس من اجل الاستفادة من التأجيل...

يعني اذا لم تكن مسجل في النظام الشبكي على مستوى مكاتب الخدمة الوطنية فلن يستطيعو الاكتشاف انك اكملت دراستك...



في حال فشلت كل المحاولات جرب الدخول عند المدير الولائي لمديرية التربية لتسرد له احتجاجك و انك تريد وثيقة تثبت أنك اوقفت الدراسة قبل تاريخ الامتحان النهائي للـBAC



و ربي يوفق ان شاء الله