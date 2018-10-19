شرح لعبة marketglory

Madjid40
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شرح بسيط للعبة :MarketGlory
رابط التسجيل: Play MarketGlory online strategy game, an online browser war game english
وشرح لعبة باختصار انت عبارة عن مواطن في دولتك تخضع لقوانينها , وتدفع الضرائب للدولة , وتقوم بالقتال ضد لاعبين وتقوم بالعمل بمقابل (اجرة) كما تقوم بدفع الضرائب للحكومه
واذا فزت على احد المقاتلين تقوم بأسره ويصبح عبد لك او Refferal
وتستطيع تاسيس شركة وتبيع للاعبين السلع
باختصار لعبه علي الانترنت تحاكي العالم الحقيقي فهي نظام سياسي اجتماعي اقتصادي انت مواطن في القرن السابع عشر تسعي الي التدرج في الهرم الاجتماعي ( طبقات المجتمع) وخلال هذا الطريق يمكنك فتح مشاريع اوالدخول في حروب لبناء امبراطورية .. وهكذا في سبيل تحقيق ذاتك في هذا العالم انت المسئول عن كل شيء ونجاحك المالي في اللعبة يعني انك ناجح فعلا في عالمك الحقيقي وللربط اكثر بين العالمين تتيح لك اللعبة تحول ما حصلت عليه من اموال افتراضية الي اموال حقيقة تدفعها لك عن طريق البنوك الالكترونية بحد ادني 10 يورو بكلمة اخري متعة واثارة و ربح كل ذلك فقط من خلال المتصفح وبدون الحاجة الي تحميل اي برامج
ابدأ عالمك الجديد
الان وكما تلاحظ انت احد افراد العالم الافتراضي تعيش في احد مدن دولتك وتتعامل بعملتك الرسمية ولكن كيف يمكنني بدء اللعب ؟ببساطة وقبل الخوض في المسائل الاقتصادية والعسكرية . هناك بعض المؤشرات التي تحدد مكانة الشخص اهمها أولا : عامل الصحة او القوةWellnessهذا العامل هو الذي يحدد نسبة الارباح القادمة اليك فكلما قلت صحتك عن 100% كلما قل العائد المالي او الارباحوينقص هذا العاملwellness عند القيام بالانشطة ( عمل او سفر او قتال ) ويزداد بأستهلاك المنتجات ( طعام او شراب او العيش في منزل وغيرها )
Euro
وهيا العمله الرئيسيه في اللعبه والتي يمكن تحويلها الي اموال حقيقية وبها تستطيع فتح الشركات او حجز العبيد وحمايتهم من الغزوكما يمكنك تحويلها ايضا الي عملات ذهبية حيث يساوي كل يورو 11 قطعةذهبيةGoldالقطعالذهبية وتعتبر العملة الوسيطة بين اليورو وبين عملتك المحلية حيث تقوم بتحويل عملتك المحلية الي ذهب ثم تحويل الذهب الي يورو من اجل طلب السحب او استخدامة في بناء مصنع مثلابهذة العملة ايضا تقوم بشراء جميع المنتجات التي سوف تحتاجها من طعام او شراب او منزل وايضا وسائل السفر المختلفة وغيرهاEGPالجنية المصري وهو عملتي المحلية وبالطبع يختلف من بلد الي اخر فاذا كنت من امريكا مثلا ستجدها بالدولار وهكذاوستكون جميع ارباحك من الحكومة بهذة العملة عالية كلما زاد دخلك في اللعبة
رابط التسجيل: Play MarketGlory online strategy game, an online browser war game english
fight
الدرس الثانيالقتال !!طبعا القتال او ال fight من اسهل الطرق لجلب الدخل السريع .فعندما تدخل fightوتفوز تعطي لك الحكومة مكافاة bonus وهو ده المطلوب.
Work
وهو العمل الذي ستقوم به وتاخذ اجرة على ذلك العمل
الخطوة الاولي
اول يوم
تقوم بعمل قتال و تستطيع القتال 10مرات يوميا و مدتة 10 دقائق
￼
لما تقوم بالقتال سوف تحصل علي مال
قوم بشراء NEWSPAPER حتي تزيدENERGY الخاص بك
و كلما زاد الENERGY في كل قتال كلما حصلت علي مال اكثر
تستطيع شراء 10 NEWSPAPER في اليوم
يمكن الشراء من صفحة HOME
￼
بعد القتال 10 مرات اذهب اليWORKPLACES للعمل
العمل يعتمد علي PRODUCTIVITY
و تستطيع العمل مرة واجدة كل 24 ساعة
￼
اليوم الثاني
في اليوم الثاني كان لديك المال القليل من أمس لشراء NEWSPAPER و MILK G لزيادةENERGY لتقاتل 10 مرات و مواصلة العمل.
يمكنك شراء الحليب في GLOBAL MARKET أو LOCAL MARKET.
على نوعية الحليب:
• انخفاض الجودة - 1 نقطة،
• جودة عادية - 3 نقاط
• جودة عالية - 5 نقاط
يتم توزيع الطاقة عندما يتم شراء جيدة. يمكنك تستهلك الحليب مرة واحدة في 24 ساعة.
￼
اليوم الثالث
في اليوم الثالث يجب أن يكون لديها أكثر قليلا من المال لشراء المواد الغذائية يمكن شراؤها في السوق المحلية أو السوق العالمية
يتم استهلاك الطعام كل 6 ساعات، في 03.15، 09.15، 15.15، 21.15 بتوقيت سيرفر. عندما يتم استهلاك الغذاء، تتلقى نقاط الطاقة المقابلة لكل جودة:
• انخفاض الجودة - 1 نقطة،
• جودة عادية - 3 نقاط
• جودة عالية - 5 نقاط
إذا كان لديك الغذاء من نوعيات مختلفة، وأول من يتم امتصاصها سوف تكون واحدة من نوعية متفوقة. لديك أيضا جهاز توقيت، والذي يظهر الوقت المتبقي حتى يتم أخذ الوجبة التالية. يقلل من الطاقة من خلال:
• 5٪ كل ساعة
• 10٪ عند القتال
• 10٪ عند العمل
في اليوم التالي
القيام point2x أعلاه بشكل مستمر.
تذكر أن المزيد من الطاقة، والمكافآت والرواتب سوف تزيد أيضا. سبيل المثال، إذا استخدمت الطاقة 5 المعركة، لمدة 10 مرات، وسوف تحصل على أقل من 5 دولارات قبل الضريبة، لكنه لم يكن سيئا، مع 5 أو 6 أيام من اللعب، فمن الممكن لجمع 2 الذهب أو 20 دولار أمريكي، بل وأكثر
حليب الغذاء و صحيفة، ثم حارب 10 مرات ثم العمل الأخير.
رابط التسجيل: Play MarketGlory online strategy game, an online browser war game english
رابط التسجيل: Play MarketGlory online strategy game, an online browser war game english
وشرح لعبة باختصار انت عبارة عن مواطن في دولتك تخضع لقوانينها , وتدفع الضرائب للدولة , وتقوم بالقتال ضد لاعبين وتقوم بالعمل بمقابل (اجرة) كما تقوم بدفع الضرائب للحكومه
واذا فزت على احد المقاتلين تقوم بأسره ويصبح عبد لك او Refferal
وتستطيع تاسيس شركة وتبيع للاعبين السلع
باختصار لعبه علي الانترنت تحاكي العالم الحقيقي فهي نظام سياسي اجتماعي اقتصادي انت مواطن في القرن السابع عشر تسعي الي التدرج في الهرم الاجتماعي ( طبقات المجتمع) وخلال هذا الطريق يمكنك فتح مشاريع اوالدخول في حروب لبناء امبراطورية .. وهكذا في سبيل تحقيق ذاتك في هذا العالم انت المسئول عن كل شيء ونجاحك المالي في اللعبة يعني انك ناجح فعلا في عالمك الحقيقي وللربط اكثر بين العالمين تتيح لك اللعبة تحول ما حصلت عليه من اموال افتراضية الي اموال حقيقة تدفعها لك عن طريق البنوك الالكترونية بحد ادني 10 يورو بكلمة اخري متعة واثارة و ربح كل ذلك فقط من خلال المتصفح وبدون الحاجة الي تحميل اي برامج
ابدأ عالمك الجديد
الان وكما تلاحظ انت احد افراد العالم الافتراضي تعيش في احد مدن دولتك وتتعامل بعملتك الرسمية ولكن كيف يمكنني بدء اللعب ؟ببساطة وقبل الخوض في المسائل الاقتصادية والعسكرية . هناك بعض المؤشرات التي تحدد مكانة الشخص اهمها أولا : عامل الصحة او القوةWellnessهذا العامل هو الذي يحدد نسبة الارباح القادمة اليك فكلما قلت صحتك عن 100% كلما قل العائد المالي او الارباحوينقص هذا العاملwellness عند القيام بالانشطة ( عمل او سفر او قتال ) ويزداد بأستهلاك المنتجات ( طعام او شراب او العيش في منزل وغيرها )
Euro
وهيا العمله الرئيسيه في اللعبه والتي يمكن تحويلها الي اموال حقيقية وبها تستطيع فتح الشركات او حجز العبيد وحمايتهم من الغزوكما يمكنك تحويلها ايضا الي عملات ذهبية حيث يساوي كل يورو 11 قطعةذهبيةGoldالقطعالذهبية وتعتبر العملة الوسيطة بين اليورو وبين عملتك المحلية حيث تقوم بتحويل عملتك المحلية الي ذهب ثم تحويل الذهب الي يورو من اجل طلب السحب او استخدامة في بناء مصنع مثلابهذة العملة ايضا تقوم بشراء جميع المنتجات التي سوف تحتاجها من طعام او شراب او منزل وايضا وسائل السفر المختلفة وغيرهاEGPالجنية المصري وهو عملتي المحلية وبالطبع يختلف من بلد الي اخر فاذا كنت من امريكا مثلا ستجدها بالدولار وهكذاوستكون جميع ارباحك من الحكومة بهذة العملة عالية كلما زاد دخلك في اللعبة
رابط التسجيل: Play MarketGlory online strategy game, an online browser war game english
fight
الدرس الثانيالقتال !!طبعا القتال او ال fight من اسهل الطرق لجلب الدخل السريع .فعندما تدخل fightوتفوز تعطي لك الحكومة مكافاة bonus وهو ده المطلوب.
Work
وهو العمل الذي ستقوم به وتاخذ اجرة على ذلك العمل
الخطوة الاولي
اول يوم
تقوم بعمل قتال و تستطيع القتال 10مرات يوميا و مدتة 10 دقائق
￼
لما تقوم بالقتال سوف تحصل علي مال
قوم بشراء NEWSPAPER حتي تزيدENERGY الخاص بك
و كلما زاد الENERGY في كل قتال كلما حصلت علي مال اكثر
تستطيع شراء 10 NEWSPAPER في اليوم
يمكن الشراء من صفحة HOME
￼
بعد القتال 10 مرات اذهب اليWORKPLACES للعمل
العمل يعتمد علي PRODUCTIVITY
و تستطيع العمل مرة واجدة كل 24 ساعة
￼
اليوم الثاني
في اليوم الثاني كان لديك المال القليل من أمس لشراء NEWSPAPER و MILK G لزيادةENERGY لتقاتل 10 مرات و مواصلة العمل.
يمكنك شراء الحليب في GLOBAL MARKET أو LOCAL MARKET.
على نوعية الحليب:
• انخفاض الجودة - 1 نقطة،
• جودة عادية - 3 نقاط
• جودة عالية - 5 نقاط
يتم توزيع الطاقة عندما يتم شراء جيدة. يمكنك تستهلك الحليب مرة واحدة في 24 ساعة.
￼
اليوم الثالث
في اليوم الثالث يجب أن يكون لديها أكثر قليلا من المال لشراء المواد الغذائية يمكن شراؤها في السوق المحلية أو السوق العالمية
يتم استهلاك الطعام كل 6 ساعات، في 03.15، 09.15، 15.15، 21.15 بتوقيت سيرفر. عندما يتم استهلاك الغذاء، تتلقى نقاط الطاقة المقابلة لكل جودة:
• انخفاض الجودة - 1 نقطة،
• جودة عادية - 3 نقاط
• جودة عالية - 5 نقاط
إذا كان لديك الغذاء من نوعيات مختلفة، وأول من يتم امتصاصها سوف تكون واحدة من نوعية متفوقة. لديك أيضا جهاز توقيت، والذي يظهر الوقت المتبقي حتى يتم أخذ الوجبة التالية. يقلل من الطاقة من خلال:
• 5٪ كل ساعة
• 10٪ عند القتال
• 10٪ عند العمل
في اليوم التالي
القيام point2x أعلاه بشكل مستمر.
تذكر أن المزيد من الطاقة، والمكافآت والرواتب سوف تزيد أيضا. سبيل المثال، إذا استخدمت الطاقة 5 المعركة، لمدة 10 مرات، وسوف تحصل على أقل من 5 دولارات قبل الضريبة، لكنه لم يكن سيئا، مع 5 أو 6 أيام من اللعب، فمن الممكن لجمع 2 الذهب أو 20 دولار أمريكي، بل وأكثر
حليب الغذاء و صحيفة، ثم حارب 10 مرات ثم العمل الأخير.
رابط التسجيل: Play MarketGlory online strategy game, an online browser war game english