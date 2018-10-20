غوايش
:: عضو منتسِب ::
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- 16 سبتمبر 2018
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- 2
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- 29
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دبلومات تدريبية لمدة سنتين بشهادات معتمدة
عرض خــــاص ولفترة محدودة 9950 ريال فقط شاملة الضريبة
دبلوم إدارة وتطوير الموارد البشرية
دبلوم التقنية الإدارية تخصص التسويق
دبلوم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة
دبلوم تقنية الحاسب تخصص البرمجيات
دبلوم تقنية الحاسب تخصص الشبكات
تعقد الدبلومات في مدينة (( جدة ))
شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
والتي تعادل الشهادة الجامعية المتوسطة من كليات التقنية
(( للاستفسار نرجو التواصل عبر الهاتف أو الجوال أو الواتس أب ))
مدينة جــــدة / رجال
0126655144 -- 0126703902
0534292940 -- 0595229465
0500058741 -- 0556366613
0590514176 -- 0553001873
مدينة جــــدة / نساء
0126520074 -- 0126611764
0504328201
(( سارع بحجز مقعدك الآن وسجل عبر الرابط التالي ))
حَـــقـــق طُـمُـوحَـك ...
دورة صيَانة برمجيَّات الجوَّال
احتراف صيانة الجوالات ... طريقك لتحقيق دخل مالي ... والمنافسة في سوق العمل باحترافية
تطبيق عملي وشرح نظري لمدة أسبوع تدريبي
(( تعقد الدورة في مدينة جدة ))
في مقر معهد جدة الدولي العالي للتدريب والمعهد السعودي العالي النسائي للتدريب
مركز الجمجوم التجاري
خصم خاص للمجموعات والجهات الخيريَّة
احصل على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم ( 252229924 )
للاستفسار نرجو التواصل عبر الهاتف أو الجوال أو الواتس أب:
# مدينة جــــدة / رجال
0126655144 -- 0126703902
0534292940 -- 0595229465
0500058741 -- 0556366613
0590514176 -- 0553001873
# مدينة جــــدة / نساء
0126520074 -- 0126611764
0504328201
#مدينة مكة المكرمة/ رجال
0550652577
#مدينة مكة المكرمة/ نساء
0555881765
سارع بحجز مقعدك الآن وسجل عبر الرابط التالي:
مهارات للتدريب
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12 مستوى من المبتدئ وحتى المتقدم تؤهلك لـلحصول على شهادة IELTS
خصم حتى 50% ( * يسري العرض لفترة محدودة )
(( جـــدة ))
مميزات البرنامج:
مناهج بريطانية عالمية
دورات متخصصة للمبتدئين
قاعات مجهزة بأحدث وسائل التعليم
شهادة معتمدة من وزارة التعليم لكل مستوى
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مهارات للتدريب
للاستفسار نرجو التواصل عبر الهاتف أو الجوال أو الواتس أب:
# مدينة جــــدة / رجال
0126655144 -- 0126703902
0590514176 -- 0595229465
0500058741 -- 0556366613
0534292940
مدينة مكة المكرمة رجال
0550652577
مدينة مكة المكرمة نساء
0555881765
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(( المونتاج التلفزيوني ))
احترف برامج المونتاج التلفزيوني .. الخدع السنيمائية .. المؤثرات البصرية
ندعوكم لحضور محاضرة تعريفية مجاناً عن الدورة
تعقد الدورة في مدينة (( جدة ))
معهد جدة الدولي العالي للتدريب - مركز الجمجوم التجاري (مدينة الصين)
مدة الدورة (30) يوم تدريبي
معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم (1098007)
سارع بحجز مقعدك الآن وسجل عبر الرابط التالي:
مهارات للتدريب
للاستفسار نرجو التواصل عبر الهاتف أو الجوال أو الواتس أب:
** مدينة جدة / رجال **
0126655144 -- 0126703902
0590514176 -- 0595229465
0500058741 -- 0556366613
0534292940
بريد إلكتروني: info@mharat.com.sa
للاطلاع على آخر عروضنا في الدبلومات والدورات التدريبية أنقر على الرابط:
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فرص وظيفية برواتب تبدأ من 4000 ريال
دبلومات تدريبية لمدة سنتين بشهادات معتمدة
عرض خــــاص ولفترة محدودة 9950 ريال فقط شاملة الضريبة
دبلوم إدارة وتطوير الموارد البشرية
دبلوم التقنية الإدارية تخصص التسويق
دبلوم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة
دبلوم تقنية الحاسب تخصص البرمجيات
دبلوم تقنية الحاسب تخصص الشبكات
تعقد الدبلومات في مدينة (( جدة ))
شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
والتي تعادل الشهادة الجامعية المتوسطة من كليات التقنية
(( للاستفسار نرجو التواصل عبر الهاتف أو الجوال أو الواتس أب ))
مدينة جــــدة / رجال
0126655144 -- 0126703902
0534292940 -- 0595229465
0500058741 -- 0556366613
0590514176 -- 0553001873
مدينة جــــدة / نساء
0126520074 -- 0126611764
0504328201
(( سارع بحجز مقعدك الآن وسجل عبر الرابط التالي ))
حَـــقـــق طُـمُـوحَـك ...
دورة صيَانة برمجيَّات الجوَّال
احتراف صيانة الجوالات ... طريقك لتحقيق دخل مالي ... والمنافسة في سوق العمل باحترافية
تطبيق عملي وشرح نظري لمدة أسبوع تدريبي
(( تعقد الدورة في مدينة جدة ))
في مقر معهد جدة الدولي العالي للتدريب والمعهد السعودي العالي النسائي للتدريب
مركز الجمجوم التجاري
خصم خاص للمجموعات والجهات الخيريَّة
احصل على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم ( 252229924 )
للاستفسار نرجو التواصل عبر الهاتف أو الجوال أو الواتس أب:
# مدينة جــــدة / رجال
0126655144 -- 0126703902
0534292940 -- 0595229465
0500058741 -- 0556366613
0590514176 -- 0553001873
# مدينة جــــدة / نساء
0126520074 -- 0126611764
0504328201
#مدينة مكة المكرمة/ رجال
0550652577
#مدينة مكة المكرمة/ نساء
0555881765
سارع بحجز مقعدك الآن وسجل عبر الرابط التالي:
مهارات للتدريب
فضلاً أنشرها لتصل من ينتظرها
بدأ التَّسجيل في دورات اللغة الإنجليزية...
(( برنامج اللغة الإنجليزية العام ))
12 مستوى من المبتدئ وحتى المتقدم تؤهلك لـلحصول على شهادة IELTS
خصم حتى 50% ( * يسري العرض لفترة محدودة )
(( جـــدة ))
مميزات البرنامج:
مناهج بريطانية عالمية
دورات متخصصة للمبتدئين
قاعات مجهزة بأحدث وسائل التعليم
شهادة معتمدة من وزارة التعليم لكل مستوى
مـــــجــــــــــــانــــــــــــــاً ... اختبــــار تــحــديــــــد المــســتـــــــــوى
خصم إضافي للمجموعات والشركات (3 أشخاص فأكثر)
للتسجيل أو الحجز أنقر على الرابط:
مهارات للتدريب
للاستفسار نرجو التواصل عبر الهاتف أو الجوال أو الواتس أب:
# مدينة جــــدة / رجال
0126655144 -- 0126703902
0590514176 -- 0595229465
0500058741 -- 0556366613
0534292940
مدينة مكة المكرمة رجال
0550652577
مدينة مكة المكرمة نساء
0555881765
بدأ التَّسجيل في دورة ...
(( المونتاج التلفزيوني ))
احترف برامج المونتاج التلفزيوني .. الخدع السنيمائية .. المؤثرات البصرية
ندعوكم لحضور محاضرة تعريفية مجاناً عن الدورة
تعقد الدورة في مدينة (( جدة ))
معهد جدة الدولي العالي للتدريب - مركز الجمجوم التجاري (مدينة الصين)
مدة الدورة (30) يوم تدريبي
معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم (1098007)
سارع بحجز مقعدك الآن وسجل عبر الرابط التالي:
مهارات للتدريب
للاستفسار نرجو التواصل عبر الهاتف أو الجوال أو الواتس أب:
** مدينة جدة / رجال **
0126655144 -- 0126703902
0590514176 -- 0595229465
0500058741 -- 0556366613
0534292940
بريد إلكتروني: info@mharat.com.sa
للاطلاع على آخر عروضنا في الدبلومات والدورات التدريبية أنقر على الرابط:
https://goo.gl/VzuWnZ
فرص عمل للسعوديين والسعوديات فقط
هل تبحث او تبحثي عن وظيفة
سجل/ي بيانتك في الرابط التالي
فرص وظيفية برواتب تبدأ من 4000 ريال