طرق تنظيف المنزل بسهوله

تنظيف البيت وتنظيمه ليس بالمهمه لشاقه والمجهدة كما تعتبر لكثير من ربات البيوت ولكن هي ايضا مهمه ليست السهلهادلكنها تتطلب بعض لبذكاء والتفكير ووضع خطه ترتبين من خلالها وقتك وتنظيمك لما ستفعليهوما ستبدأي به وما ستقومين به بالترتيب فوضع الخطه تسهل عليكي المهمه وتقصر عليكي الوقتفهناك عدة نصائح تساعدك في هذه المهمه منها:اولا: الحرص على التخلّص من القمامة وتنظيف سلّة النفايات أولاً بأول، كمايُنصح بتعقيم السلّة بأحد أنواع المنظفات وتعريضها للهواء الطلق للتخلّص من البكتيريا والجراثيم العالقة وللمحافظة على رائحتها جيّدة.ثانيا:تنظيف المطبخ كاملاً وتنظيف السيراميك جيّداً باستخدام الكلور؛لإعطائه نظافة ولمعاناً، والحرص على تنظيف الأواني وترتيب الخزائن وتلميع الشفاط وكل ركن موجود في المطبخ.ثالثا:ترتيب كل غرفه من غرف البيت ووضع كل شئ بمكانه حتى يظهر المنزل بمظهر مرتب ومنظمرابعا:فك الستائر وغسلها وتعطيرها بملطف الأقمشة، ويُنصح بغسل كلّ ستارة على حدا منعاً لحصول أي فوضى عند إرجاعها.خامسا:الحرص على نظافة الثلاجة دوماً، وعدم وضع أي طبق داخل الثلاجة إلّا بعد تغليفه جيّداً بورق خاصٍ لهذا الغرض.سادسا:الحرص على غسل فوط المطبخ أولاً بأول وخاصتا مناشف الحمامسابعا:مسح الأبواب ومقابض الأبواب جيّداً، ومسح الشبابيك وتلميعها.ثامنا:ازاله الاتربه العالقه بالحوائط والاثاث والسجاد وغيره من المفروشاتفحلم كلّ سيّدة ببيت نظيف وجميل ومعطّر وغاية في الأناقة،، لا تُعرف المرأة النظيفة إلّا بنظافة حمامها وأناقتهوالاهتمام والعناية الخاصة بنظافة الحمامات فقديما كانت تقول أمهاتنا وجداتنا وّلوأن تهتمّ بتعطير منزلها وإعطائه اللمسات الجميلة في كل أرجاء المنزلولتحقيق هذا الحلم يجب عليها أن تكون ذكيّة بعض الشيء وتعرف كيف تقوم بتنظيفواذا كان هناك حديقه بالمنزل ايضا يجب مراعاة تنظيفها جيدا ورشها والاهنمام بها حتى يظهر المنزل بمظهر انيق ونظيف.وعليكي سييدتي استخام الماء والصابون ومساحيق التنظيف المخصصه لهذه الاعمال حتى تساعدك على التنظيف والتعقيموظهور المنزل بمظر نظيف ومرتب ومعط ينبعث منه الروائح الجميله