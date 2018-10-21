طرق تنظيف المنزل بسهوله

سونجول محمد
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تنظيف البيت وتنظيمه ليس بالمهمه لشاقه والمجهدة كما تعتبر لكثير من ربات البيوت ولكن هي ايضا مهمه ليست السهله
ادلكنها تتطلب بعض لبذكاء والتفكير ووضع خطه ترتبين من خلالها وقتك وتنظيمك لما ستفعليه
وما ستبدأي به وما ستقومين به بالترتيب فوضع الخطه تسهل عليكي المهمه وتقصر عليكي الوقت
فهناك عدة نصائح تساعدك في هذه المهمه منها:
شركة تنظيف مساجد بالبخار بجدة
اولا: الحرص على التخلّص من القمامة وتنظيف سلّة النفايات أولاً بأول، كما
يُنصح بتعقيم السلّة بأحد أنواع المنظفات وتعريضها للهواء الطلق للتخلّص من البكتيريا والجراثيم العالقة وللمحافظة على رائحتها جيّدة.
ثانيا:تنظيف المطبخ كاملاً وتنظيف السيراميك جيّداً باستخدام الكلور؛
لإعطائه نظافة ولمعاناً، والحرص على تنظيف الأواني وترتيب الخزائن وتلميع الشفاط وكل ركن موجود في المطبخ.
ثالثا:ترتيب كل غرفه من غرف البيت ووضع كل شئ بمكانه حتى يظهر المنزل بمظهر مرتب ومنظم
رابعا:فك الستائر وغسلها وتعطيرها بملطف الأقمشة، ويُنصح بغسل كلّ ستارة على حدا منعاً لحصول أي فوضى عند إرجاعها.
شركة تنظيف مساجد بالبخار بجدة
خامسا:الحرص على نظافة الثلاجة دوماً، وعدم وضع أي طبق داخل الثلاجة إلّا بعد تغليفه جيّداً بورق خاصٍ لهذا الغرض.
سادسا:الحرص على غسل فوط المطبخ أولاً بأول وخاصتا مناشف الحمام
سابعا:مسح الأبواب ومقابض الأبواب جيّداً، ومسح الشبابيك وتلميعها.
ثامنا:ازاله الاتربه العالقه بالحوائط والاثاث والسجاد وغيره من المفروشات
فحلم كلّ سيّدة ببيت نظيف وجميل ومعطّر وغاية في الأناقة،، لا تُعرف المرأة النظيفة إلّا بنظافة حمامها وأناقته
والاهتمام والعناية الخاصة بنظافة الحمامات فقديما كانت تقول أمهاتنا وجداتنا وّل
وأن تهتمّ بتعطير منزلها وإعطائه اللمسات الجميلة في كل أرجاء المنزل
ولتحقيق هذا الحلم يجب عليها أن تكون ذكيّة بعض الشيء وتعرف كيف تقوم بتنظيف
شركة تنظيف مفروشات بالبخار بجدة
واذا كان هناك حديقه بالمنزل ايضا يجب مراعاة تنظيفها جيدا ورشها والاهنمام بها حتى يظهر المنزل بمظهر انيق ونظيف.
وعليكي سييدتي استخام الماء والصابون ومساحيق التنظيف المخصصه لهذه الاعمال حتى تساعدك على التنظيف والتعقيم
وظهور المنزل بمظر نظيف ومرتب ومعط ينبعث منه الروائح الجميله
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ادلكنها تتطلب بعض لبذكاء والتفكير ووضع خطه ترتبين من خلالها وقتك وتنظيمك لما ستفعليه
وما ستبدأي به وما ستقومين به بالترتيب فوضع الخطه تسهل عليكي المهمه وتقصر عليكي الوقت
فهناك عدة نصائح تساعدك في هذه المهمه منها:
شركة تنظيف مساجد بالبخار بجدة
اولا: الحرص على التخلّص من القمامة وتنظيف سلّة النفايات أولاً بأول، كما
يُنصح بتعقيم السلّة بأحد أنواع المنظفات وتعريضها للهواء الطلق للتخلّص من البكتيريا والجراثيم العالقة وللمحافظة على رائحتها جيّدة.
ثانيا:تنظيف المطبخ كاملاً وتنظيف السيراميك جيّداً باستخدام الكلور؛
لإعطائه نظافة ولمعاناً، والحرص على تنظيف الأواني وترتيب الخزائن وتلميع الشفاط وكل ركن موجود في المطبخ.
ثالثا:ترتيب كل غرفه من غرف البيت ووضع كل شئ بمكانه حتى يظهر المنزل بمظهر مرتب ومنظم
رابعا:فك الستائر وغسلها وتعطيرها بملطف الأقمشة، ويُنصح بغسل كلّ ستارة على حدا منعاً لحصول أي فوضى عند إرجاعها.
شركة تنظيف مساجد بالبخار بجدة
خامسا:الحرص على نظافة الثلاجة دوماً، وعدم وضع أي طبق داخل الثلاجة إلّا بعد تغليفه جيّداً بورق خاصٍ لهذا الغرض.
سادسا:الحرص على غسل فوط المطبخ أولاً بأول وخاصتا مناشف الحمام
سابعا:مسح الأبواب ومقابض الأبواب جيّداً، ومسح الشبابيك وتلميعها.
ثامنا:ازاله الاتربه العالقه بالحوائط والاثاث والسجاد وغيره من المفروشات
فحلم كلّ سيّدة ببيت نظيف وجميل ومعطّر وغاية في الأناقة،، لا تُعرف المرأة النظيفة إلّا بنظافة حمامها وأناقته
والاهتمام والعناية الخاصة بنظافة الحمامات فقديما كانت تقول أمهاتنا وجداتنا وّل
وأن تهتمّ بتعطير منزلها وإعطائه اللمسات الجميلة في كل أرجاء المنزل
ولتحقيق هذا الحلم يجب عليها أن تكون ذكيّة بعض الشيء وتعرف كيف تقوم بتنظيف
شركة تنظيف مفروشات بالبخار بجدة
واذا كان هناك حديقه بالمنزل ايضا يجب مراعاة تنظيفها جيدا ورشها والاهنمام بها حتى يظهر المنزل بمظهر انيق ونظيف.
وعليكي سييدتي استخام الماء والصابون ومساحيق التنظيف المخصصه لهذه الاعمال حتى تساعدك على التنظيف والتعقيم
وظهور المنزل بمظر نظيف ومرتب ومعط ينبعث منه الروائح الجميله
ارخص شركة تنظيف كنب بالمدينة المنورة
نصائح سهلة لتنظيف المنزل وتعطيره - منتدى العميدات الرسمي - مشجعات نادي الاتحاد السعودي الرسمي-شبكة العميدات
منتدي عيون مصر
طرق العنايه بالمنزل والحفاظ عليه نظيفا - سودان سات
نظافة البيت الذي نعيش بداخله - منتديات اختصرني يازمن
لطرق لـ تنظيف المنزل وتعطيره - منتديات الثانوية الاولى بينبع الصناعية
حلول سريعه لتنظيف المنزل - منتديات ونة قلب
عدة خطوات بسيطه لبيت نظيف ومنسق - منتدى بنت السعودية منتدى بنات السعودية اسواق السعودية
افضل نصيحه للحصول على بيت نظيف - منتديات يزيد التعليمية
منتديات توجيه نت
الحرص على نظافة البيت والاهتمام والاعتناء به - منتديات كارتولز الفنية
خططي يومك ونظفي بيتك - منتدى ريال مدريد العربي
افضل الطرق وابسطها لتنظيف منزلك - عربي سوفت
افكار بسيطة لتنظيف المنزل - English 4 Arab
http://www.tunisia-online.net/vb/showthread.php?t=3945
http://alwasa6h.com/vb/showthread.php?p=16873#post16873
http://www.twal3h.com/vb/showthread.php?p=271946#post271946
http://www.shababharb.com/vb/showthread.php?p=361624#post361624
http://forum.7lwen.com/showthread.php?p=66832#post66832
http://souqbluebird.com/vb/showthread.php?p=56567#post56567