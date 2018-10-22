تعرف على الساحر الذي ألقى تعويذة السحر الأسود على المصريين!!

محمد سيد
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في التمانينات ألقى ساحر تعويذة من ***** الأسود على المصرين ، تنتهي التعويذة مستمرة حتى الآن على تجربتها من ***** الساحر ، إنها تعويذة تعتبر من أكثر أنواع ***** ضرراً ، وهي تعويذة العزيمة البرهانية.
[الأرشيف] - منتديات نوادر> الأقــســـام الــعـــامــة> منتدى الافلام والمسلسلات> منتدى الافلام الاجنبيه> قسم الافلام الاجنبيه> قسم الافلام يسكنه البطل ، ويرى أحداث مخيفة يقرر أن يستعين بأحد الروحانيين لطرد الروح بالقصر.
المفْين ، يَسْمَعُ الْمُسْتَقْبِلَاتِ بَعْضُ الْمُسْتَقْبِلَاتِ الْعَطَى المخيفة في الأستوديو بعد إتمام التعويذة إلا أنه لم يسمع إلا قريباً أنه عند تشغيل فيلم عاد لينتقم ، وسماع التعويذة بصوت الساحر السيد الفلكي يبدأ هذا التعويذة باستدعاء الجن.
*** امهات - افلام *** امهات - افلام *** محارم
وقد ارت على الساحر السيد الفلكي مقتول في مكتبه ، وعلى وجهه علامات رعب ، وفزع شديد ، ولا يحال موته محير حتى الآن لأن الطبيب الشرعي لم يذكره الوفاة ، وعلامات الفزع التي ظهرت على وجهه.
*** مصري - عرب نار - *** مترجم - *** عائلي - *** اغتصاب - *** اخوات - *** محجبات
[الأرشيف] - منتديات نوادر> الأقــســـام الــعـــامــة> منتدى الافلام والمسلسلات> منتدى الافلام الاجنبيه> قسم الافلام الاجنبيه> قسم الافلام يسكنه البطل ، ويرى أحداث مخيفة يقرر أن يستعين بأحد الروحانيين لطرد الروح بالقصر.
المفْين ، يَسْمَعُ الْمُسْتَقْبِلَاتِ بَعْضُ الْمُسْتَقْبِلَاتِ الْعَطَى المخيفة في الأستوديو بعد إتمام التعويذة إلا أنه لم يسمع إلا قريباً أنه عند تشغيل فيلم عاد لينتقم ، وسماع التعويذة بصوت الساحر السيد الفلكي يبدأ هذا التعويذة باستدعاء الجن.
*** امهات - افلام *** امهات - افلام *** محارم
وقد ارت على الساحر السيد الفلكي مقتول في مكتبه ، وعلى وجهه علامات رعب ، وفزع شديد ، ولا يحال موته محير حتى الآن لأن الطبيب الشرعي لم يذكره الوفاة ، وعلامات الفزع التي ظهرت على وجهه.
*** مصري - عرب نار - *** مترجم - *** عائلي - *** اغتصاب - *** اخوات - *** محجبات