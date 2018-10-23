اهم خصائص خدمة proXPN VPN لحرية تصفح الانترنت

راجيه
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 مارس 2017
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خدمة proXPN VPN هي واحده من خدمات vpn المجانيه وتستخدم في حرية التصفح وفك الحجب مع التخلص من قيود التصفح الجغرافيه فيتم استخدام خادم امريكي وبمجرد ان يتم الاتصال به فتتحول جميع بيانات المستخدم الحقيقيه الي بيانات جديده من ذلك الخادم وذلك يساعد المستخدم على التخلص من مشكلات الحجب وقيود التصفح.
لا تشكل خدمة proXPN VPN اى خطوره في الاستخدام بل تمتاز بقدره فائقه علي الحمايه والحفاظ على خصوصية التصفح مع بروتوكولات متخصصه في فك الحجب بدون قيود ولا يتم تتبع بيانات المستخدم او الاحتفاظ بأي سجلات للتصفح
لا تشكل خدمة proXPN VPN اى خطوره في الاستخدام بل تمتاز بقدره فائقه علي الحمايه والحفاظ على خصوصية التصفح مع بروتوكولات متخصصه في فك الحجب بدون قيود ولا يتم تتبع بيانات المستخدم او الاحتفاظ بأي سجلات للتصفح